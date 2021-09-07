https://ria.ru/20210907/kashel-1748948861.html

Врач рассказал, как быстрее вылечить кашель

Врач рассказал, как быстрее вылечить кашель - РИА Новости, 07.09.2021

Врач рассказал, как быстрее вылечить кашель

Кашель — это реакция организма на инфекцию, которая может сохраняться даже после выздоровления. Как быстрее от него избавиться, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T02:15

2021-09-07T02:15

2021-09-07T02:15

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

сергей пурясев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156059/17/1560591781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766f07934c84049a8e000e6f08cbce8c.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кашель — это реакция организма на инфекцию, которая может сохраняться даже после выздоровления. Как быстрее от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев.Бронхиты, пневмонии, сезонные ОРВИ и ОРЗ — все эти заболевания часто сопровождаются кашлем, с помощью которого дыхательные пути освобождаются от мокроты. Это защитная реакция организма, и чтобы ее подавить, нужно справиться с самим заболеванием, отметил пульмонолог.В зависимости от тяжести заболевания кашель может продолжаться достаточно долго."Если у пациента ОРЗ, ОРВИ, кашель может сохраняться от пяти до пятнадцати дней. Если это тяжелое заболевание — воспаление легких или бронхит — то без должного лечения можно кашлять всю жизнь", — считает Пурясев.Чтобы кашель прошел быстрее, можно использовать для его лечения дополнительные средства, помимо необходимых лекарственных препаратов. Очень эффективен в борьбе с кашлем любой нутряной жир, уверен пульмонолог. В частности, он посоветовал применять барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий жир.Кроме того, ускорить выздоровление могут горчичники, добавил он."Горчичники — тоже хороший вариант, они дают разогревающий, раздражающий эффект, за счет которого воспаление уходит", — сказал пульмонолог.

https://rsport.ria.ru/20210831/immunitet-1747371115.html

https://ria.ru/20210829/prostuda-1747700556.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, сергей пурясев