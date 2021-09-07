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https://ria.ru/20210907/kashel-1748948861.html
Врач рассказал, как быстрее вылечить кашель
Врач рассказал, как быстрее вылечить кашель - РИА Новости, 07.09.2021
Врач рассказал, как быстрее вылечить кашель
Кашель — это реакция организма на инфекцию, которая может сохраняться даже после выздоровления. Как быстрее от него избавиться, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T02:15
2021-09-07T02:15
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здоровье
россия
коронавирус covid-19
сергей пурясев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кашель — это реакция организма на инфекцию, которая может сохраняться даже после выздоровления. Как быстрее от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев.Бронхиты, пневмонии, сезонные ОРВИ и ОРЗ — все эти заболевания часто сопровождаются кашлем, с помощью которого дыхательные пути освобождаются от мокроты. Это защитная реакция организма, и чтобы ее подавить, нужно справиться с самим заболеванием, отметил пульмонолог.В зависимости от тяжести заболевания кашель может продолжаться достаточно долго."Если у пациента ОРЗ, ОРВИ, кашель может сохраняться от пяти до пятнадцати дней. Если это тяжелое заболевание — воспаление легких или бронхит — то без должного лечения можно кашлять всю жизнь", — считает Пурясев.Чтобы кашель прошел быстрее, можно использовать для его лечения дополнительные средства, помимо необходимых лекарственных препаратов. Очень эффективен в борьбе с кашлем любой нутряной жир, уверен пульмонолог. В частности, он посоветовал применять барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий жир.Кроме того, ускорить выздоровление могут горчичники, добавил он."Горчичники — тоже хороший вариант, они дают разогревающий, раздражающий эффект, за счет которого воспаление уходит", — сказал пульмонолог.
https://rsport.ria.ru/20210831/immunitet-1747371115.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, сергей пурясев
02:15 07.09.2021
 
Врач рассказал, как быстрее вылечить кашель

Пульмонолог Пурясев: при кашле помогают противовоспалительные препараты

© Depositphotos / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Depositphotos / racorn
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кашель — это реакция организма на инфекцию, которая может сохраняться даже после выздоровления. Как быстрее от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники "Лор-Астма" Сергей Пурясев.
Бронхиты, пневмонии, сезонные ОРВИ и ОРЗ — все эти заболевания часто сопровождаются кашлем, с помощью которого дыхательные пути освобождаются от мокроты. Это защитная реакция организма, и чтобы ее подавить, нужно справиться с самим заболеванием, отметил пульмонолог.
"Кашель — это всегда воспаление, а воспаление — всегда микробы. Обязательно принимать противовирусные, противомикробные средства. Также помогут противовоспалительные препараты, врач может назначить и гормональные препараты — кратковременно, в течение двух-трех дней", — сказал он.
В зависимости от тяжести заболевания кашель может продолжаться достаточно долго.
"Если у пациента ОРЗ, ОРВИ, кашель может сохраняться от пяти до пятнадцати дней. Если это тяжелое заболевание — воспаление легких или бронхит — то без должного лечения можно кашлять всю жизнь", — считает Пурясев.
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Чтобы кашель прошел быстрее, можно использовать для его лечения дополнительные средства, помимо необходимых лекарственных препаратов. Очень эффективен в борьбе с кашлем любой нутряной жир, уверен пульмонолог. В частности, он посоветовал применять барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий жир.
"Легкие, помимо того, что снабжают нас кислородом, — это "печка" нашего организма. Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает "разогревать" легкие. Из одного грамма жира выделяется девять калорий, "печка" разогревается, кровь начинает обогреваться. Если легкие разогревать, давать им жир, тогда они хорошо себя чувствуют. Если жира мало, человек дольше болеет, кашляет", — объяснил Пурясев.
Кроме того, ускорить выздоровление могут горчичники, добавил он.
"Горчичники — тоже хороший вариант, они дают разогревающий, раздражающий эффект, за счет которого воспаление уходит", — сказал пульмонолог.
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