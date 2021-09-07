https://ria.ru/20210907/kanada-1749085289.html

Власти Канады отказали защите Оберлендера в проведении закрытых слушаний

Власти Канады отказали защите Оберлендера в проведении закрытых слушаний - РИА Новости, 07.09.2021

Власти Канады отказали защите Оберлендера в проведении закрытых слушаний

Власти Канады отклонили ходатайство защиты известного пособника нацистов Гельмута Оберлендера о проведении слушаний по его делу в закрытом формате, заявила... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T21:45

2021-09-07T21:45

2021-09-07T22:05

в мире

канада

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

гельмут оберлендер

россия

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Власти Канады отклонили ходатайство защиты известного пособника нацистов Гельмута Оберлендера о проведении слушаний по его делу в закрытом формате, заявила пресс-секретарь Комиссии по вопросам иммиграции и беженцев Канады Анна Пэйп."Настоящим подтверждаем, что ходатайство защиты о проведении закрытого разбирательства по делу господина Оберлендера было отклонено", - сказала Пэйп в заявлении для журналистов.Слушания о депортации из Канады Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей во время Второй мировой войны, проходят во вторник в виртуальном формате.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.

https://ria.ru/20210622/voyna-1738015833.html

https://ria.ru/20210705/salsk-1739854945.html

канада

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, канада, великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, гельмут оберлендер, россия