21:45 07.09.2021 (обновлено: 22:05 07.09.2021)
Власти Канады отказали защите Оберлендера в проведении закрытых слушаний
Власти Канады отказали защите Оберлендера в проведении закрытых слушаний
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
© Фото : Public Domain
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Власти Канады отклонили ходатайство защиты известного пособника нацистов Гельмута Оберлендера о проведении слушаний по его делу в закрытом формате, заявила пресс-секретарь Комиссии по вопросам иммиграции и беженцев Канады Анна Пэйп.
"Настоящим подтверждаем, что ходатайство защиты о проведении закрытого разбирательства по делу господина Оберлендера было отклонено", - сказала Пэйп в заявлении для журналистов.
Слушания о депортации из Канады Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей во время Второй мировой войны, проходят во вторник в виртуальном формате.
По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.
После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.