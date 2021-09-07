https://ria.ru/20210907/infektsii-1748981808.html

Правительство выделило средства на борьбу с распространением инфекций

Правительство выделило средства на борьбу с распространением инфекций - РИА Новости, 07.09.2021

Правительство выделило средства на борьбу с распространением инфекций

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства для борьбы с распространением... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:09

2021-09-07T11:09

2021-09-07T12:36

распространение коронавируса

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства для борьбы с распространением инфекций."Часть средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара", — сообщили в пресс-службе.На эту статью расходов уйдет около 223 миллионов рублей.Помимо этого, на выделенные деньги создадут комплекс из четырех лабораторий для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.Также глава правительства распорядился усилить меры санитарного контроля на пограничных пунктах. По его словам, эти решение позволит создать надежный "санитарный щит" для россиян.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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