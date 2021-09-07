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Правительство выделило средства на борьбу с распространением инфекций
Правительство выделило средства на борьбу с распространением инфекций - РИА Новости, 07.09.2021
Правительство выделило средства на борьбу с распространением инфекций
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства для борьбы с распространением... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:09
2021-09-07T11:09
2021-09-07T12:36
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства для борьбы с распространением инфекций."Часть средств направят на создание ПЦР-центров. Они откроются в крупных городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара", — сообщили в пресс-службе.На эту статью расходов уйдет около 223 миллионов рублей.Помимо этого, на выделенные деньги создадут комплекс из четырех лабораторий для разработок в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.Также глава правительства распорядился усилить меры санитарного контроля на пограничных пунктах. По его словам, эти решение позволит создать надежный "санитарный щит" для россиян.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:09 07.09.2021 (обновлено: 12:36 07.09.2021)
Правительство выделило средства на борьбу с распространением инфекций
Правительство выделило два миллиарда рублей на борьбу с распространением инфекций