https://ria.ru/20210907/gosduma-1748966935.html

Политологи спрогнозировали высокую явку на выборах в Госдуму

Политологи спрогнозировали высокую явку на выборах в Госдуму - РИА Новости, 07.09.2021

Политологи спрогнозировали высокую явку на выборах в Госдуму

Избирательная кампания по выборам в Госдуму проходит без неожиданностей и серьезного накала борьбы на фоне снижения финансирования у самих политиков, старожилы... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:49

2021-09-07T09:49

2021-09-07T09:51

политика

юрий афонин

госдума рф

яблоко

кампания (италия)

луганская народная республика

коммунисты россии

сардана авксентьева

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Избирательная кампания по выборам в Госдуму проходит без неожиданностей и серьезного накала борьбы на фоне снижения финансирования у самих политиков, старожилы ГД – ЕР, КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду" уверенно выступают на дебатах, не прибегая к популизму, поэтому пока преобладает консервативный сценарий сохранения в палате четырех партий, но шансы преодолеть проходной барьер сохраняются у еще трех - "Партии пенсионеров" и "Новых людей", а также "Яблока", заявили опрошенные РИА Новости политологи.Эксперты прогнозируют, что явка на предстоящих выборах составит порядка 50%, но в ряде национальных республик она может быть и выше.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".Подготовились не всеОдним из самых важных, показательных и интересных для избирателей этапов кампании опрошенные РИА Новости политологи назвали дебаты. Однако все партии подготовились к ним по-разному, некоторые явно пустили все на самотек, отметили эксперты."Явно видно, что, например, у "Единой России" выступают спикеры, у которых отличная речь, они не выбиваются из информационного контекста, то есть того, что идет через СМИ, они готовы поддержать те же самые тезисы, которые получают через другие информационные каналы. Это очень важно с точки зрения целостности картины", - полагает политолог Марат Баширов.Среди ярких спикеров он также назвал кандидата от КПРФ Юрия Афонина и обратил внимание, что представители "Новых людей" выступали с интересными цифрами, "это как раз то, что любит избиратель".По мнению гендиректора центра политической информации Алексея Мухина, в каждой партии есть хорошие спикеры, в их числе, например, кандидат от "Новых людей" Сардана Авксентьева."Но тянуть кампанию на 1-2 людях, это самонадеянно. Но это не кампания. Мы опять скатываемся к тому, что будет партия одного человека. Это даже не вчерашний день", - заявил Мухин.При этом непарламентские партии, по его словам, на дебатах чаще "ведут себя как неофиты". "И на экране, и в студии, где проходят дебаты, они пытаются как можно больше впихнуть информации о себе лично, о своем проекте. Это оправданно, но это другая линия ведения избирательной кампании... Они должны выводить на чистую воду тех, кто лжет, и сами не лгать. К сожалению, представители непарламентских партий как "визитные карточки" - взглянул, хорошо, до свидания. Их не запоминают", - добавил эксперт.Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в свою очередь, считает, что в целом парламентские партии выглядят убедительнее на дебатах."Чувствуется, что люди опытнее в политической борьбе, больше знают ситуацию на местах. Непарламентские больше апеллируют к фундаментальным идеям - изменить Россию, сделать что-то глобальное. В дебатах это более слабая позиция. Бывают и исключения, когда дело касается конкретной повестки. Например, зеленые партии, действительно, сильнее выглядят в вопросах экологии. Но повесткой владеют все равно парламентские партии", - резюмировал он.Кампания без неожиданностейВ целом кампания пока проходит без неожиданностей, отмечают политологи."Кампания ленивая сейчас, она инерционная. Нет ярких поворотных моментов", - считает Мухин.При этом в качестве одного из заметных трендов он назвал использование популизма. "У меня такое ощущение, что парламентские партии, в отличие от "Единой России", соревнуются в том, чтобы наобещать побольше. И в этой связи мне очень понравилась одна из инициатив - создание законопроекта об ответственности за предвыборные обещания, чтобы от кампании к кампании не повторялось одно и то же", - сказал эксперт.Гращенков полагает, что поводом снижения накала политической борьбы могло стать то, что "меньше денег стало у политиков, меньше желания участвовать".Тее не менее, политологи прогнозируют на предстоящих выборах явку около 50%. "На мой взгляд, явка, если не случится каких-то экстраординарных событий, перевалит за 40% или будет где-то около 50%. Мы знаем, что это средняя явка, где-то будет поменьше, а, например, в национальных республиках будет явка уходить за 50-60% точно", - полагает Баширов.Отдельный интерес, добавил он, представляет голосование россиян, проживающих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.Консервативный сценарийПока преобладает консервативный сценарий сохранения в Госдуме четырех партий, считают эксперты."Я думаю, что четыре парламентские партии пройдут точно, здесь вряд ли будут какие-то сюрпризы. Понятное дело, что ЕР наберет больше всех, понятно, что в конечном итоге за счет одномандатных округов она сформирует самую крупную фракцию", - отметил Баширов.Среди партий, которые также имеют шансы пройти в парламент, эксперты назвали "Партию пенсионеров" и "Новых людей", а также "Яблоко"."Есть определенная надежда, что пройдет одна партия новая. Пока мне кажется за эту нишу конкурируют "Новые люди" и "Яблоко". Это было бы правильно: в парламенте нет политической силы, которая была бы ни левой, ни патриотической, а больше представляла интересы городского населения, бизнеса, прогрессивного класса. Шансы, если явка будет приличная, на появление пятой партии есть", - полагает Гращенко.При этом Мухин высказал опасения, что партия "Новые люди" может распасться в ближайшем будущем. "Новые люди" - партия немножко странная, но она очень пестрая. У меня такое ощущение, что она не переживет это избирательную кампанию. Развалится, она технологический продукт. А эти масштабные съезды с оркестрами лишь доказывают, что это одноразовый электоральный продукт", - считает он.А вот у "зеленых" партий реальные шансы появятся только в следующем избирательном цикле, считают эксперты. "Зеленые", скорее, это 2026 год. Время зеленой повестки еще придет", - отметил Гращенков.Пока же эти партии воспринимают скорее как маргиналов, потому к "зеленому движению" народ в принципе относится недоверчиво, добавил Мухин.Социологи фиксируют интересПо данным ВЦИОМ, за две недели до выборов с той или иной степенью уверенности декларировали намерение проголосовать на выборах депутатов Государственной думы 70% респондентов. Среди них 51% респондентов заявил о твердой уверенности. Не планируют принимать в них участие 19% опрошенных, а 11% пока не определились.Среди электорально активных россиян "Единую Россию" готовы поддержать 34%, КПРФ - 18%, ЛДПР - 10%, "Справедливую Россию - За правду" - 7%, "Партию пенсионеров" - 2,8%, "Новых людей" - 2,8%, "Яблоко" - 2,2%, Российскую экологическую партию "Зеленые" - 2,1%, Российскую партию свободы и справедливости - 1,8%.В инициативном всероссийском опросе ВЦИОМ 31 августа - 1 сентября приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210906/gosduma-1748932353.html

https://ria.ru/20210906/vybory-1748882388.html

https://ria.ru/20210902/vybory-1748408265.html

https://ria.ru/20210902/vzlom-1748315865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gosduma-1748204628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, юрий афонин, госдума рф, яблоко, кампания (италия), луганская народная республика, коммунисты россии, сардана авксентьева, марат баширов, россия