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Шоубиз
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Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца
Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца - РИА Новости, 07.09.2021
Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца
Отец певицы Жанны Фриске Владимир в YouTube-интервью каналу "Психология звезд" рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца. Он умер в младенчестве. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:25
2021-09-07T16:25
шоубиз
жанна фриске
психология
дмитрий шепелев
знаменитости
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отец певицы Жанны Фриске Владимир в YouTube-интервью каналу "Психология звезд" рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца. Он умер в младенчестве.Дети родились семимесячными. Несмотря на то что брат Жанны весил больше, у него была асфиксия и непроходимость кишечника, поэтому он не выжил.Первое время они с женой очень тяжело переживали потерю сына, им потребовалась помощь психолога. Владимир также вспомнил, что, когда Жанна узнала о неизлечимой болезни, то сказала, что это брат ее зовет к себе.Певица умерла в 2015 году. У нее и телеведущего Дмитрия Шепелева остался сын Платон.
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жанна фриске, психология, дмитрий шепелев, знаменитости
16:25 07.09.2021
 

Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца

© Психология Звезд/YouTubeКадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу "Психология Звезд"
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
© Психология Звезд/YouTube
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отец певицы Жанны Фриске Владимир в YouTube-интервью каналу "Психология звезд" рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца. Он умер в младенчестве.
Дети родились семимесячными. Несмотря на то что брат Жанны весил больше, у него была асфиксия и непроходимость кишечника, поэтому он не выжил.

"Сына отвезли в одну больницу, Жанну – в другую. Через две недели нам позвонили из клиники и сказали, что мальчик умер. Я приехал, женщина спрашивает: "Будете хоронить?". Я отвечаю: "А как же". И вот она выложила семь трупиков, мне это неприятно вспоминать. Я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был! Больше я его не видел... А Жанночка больше месяца пролежала в кувезе, и ее выписали", – вспомнил Фриске.

Первое время они с женой очень тяжело переживали потерю сына, им потребовалась помощь психолога. Владимир также вспомнил, что, когда Жанна узнала о неизлечимой болезни, то сказала, что это брат ее зовет к себе.
Певица умерла в 2015 году. У нее и телеведущего Дмитрия Шепелева остался сын Платон.
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ШоубизЖанна ФрискеПсихологияДмитрий ШепелевЗнаменитости
 
 
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