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Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца
Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца - РИА Новости, 07.09.2021
Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца
Отец певицы Жанны Фриске Владимир в YouTube-интервью каналу "Психология звезд" рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца. Он умер в младенчестве. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:25
2021-09-07T16:25
2021-09-07T16:25
шоубиз
жанна фриске
психология
дмитрий шепелев
знаменитости
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отец певицы Жанны Фриске Владимир в YouTube-интервью каналу "Психология звезд" рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца. Он умер в младенчестве.Дети родились семимесячными. Несмотря на то что брат Жанны весил больше, у него была асфиксия и непроходимость кишечника, поэтому он не выжил.Первое время они с женой очень тяжело переживали потерю сына, им потребовалась помощь психолога. Владимир также вспомнил, что, когда Жанна узнала о неизлечимой болезни, то сказала, что это брат ее зовет к себе.Певица умерла в 2015 году. У нее и телеведущего Дмитрия Шепелева остался сын Платон.
https://ria.ru/20210604/friske-1735627329.html
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жанна фриске, психология, дмитрий шепелев, знаменитости