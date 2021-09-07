https://ria.ru/20210907/friske-1749026719.html

Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца

Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца - РИА Новости, 07.09.2021

Отец Жанны Фриске рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в YouTube-интервью каналу "Психология звезд" рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца. Он умер в младенчестве. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:25

2021-09-07T16:25

2021-09-07T16:25

шоубиз

жанна фриске

психология

дмитрий шепелев

знаменитости

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отец певицы Жанны Фриске Владимир в YouTube-интервью каналу "Психология звезд" рассказал подробности о смерти ее брата-близнеца. Он умер в младенчестве.Дети родились семимесячными. Несмотря на то что брат Жанны весил больше, у него была асфиксия и непроходимость кишечника, поэтому он не выжил.Первое время они с женой очень тяжело переживали потерю сына, им потребовалась помощь психолога. Владимир также вспомнил, что, когда Жанна узнала о неизлечимой болезни, то сказала, что это брат ее зовет к себе.Певица умерла в 2015 году. У нее и телеведущего Дмитрия Шепелева остался сын Платон.

https://ria.ru/20210604/friske-1735627329.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жанна фриске, психология, дмитрий шепелев, знаменитости