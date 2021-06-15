Жанна Фриске: блестящая и прекрасная

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"
У российской поп-музыки была своя икона — Жанна Фриске. Яркая и красивая, добрая и мудрая. А еще спокойная, самостоятельная и какая-то очень достойная. Блестки, перья, соблазнительные платья и откровенные танцы — все поп-атрибуты секс-символа 2000-х. А все равно достойно и совсем не пошло, в отличие от остальных блесток и перьев нашей попсы.
Фактически Жанна стала той дивой, которой так не хватало российской эстраде.
И вроде голос не самый выдающийся, и песни легкие, милые, но в большинстве своем точно не шедевры на века. И стиль – на грани (все-таки блестки), но ровно такой, который должен быть у нашей дивы. И клипы — для пляжных дискотек, но для таких, на которых снова хочется оказаться – с брызгами шампанского, морскими волнами, разноцветными коктейлями и симпатичными загорелыми мужчинами.
Легкость бытия, посреди которой сияет Жанна — так и должно быть.
С годами она сияла все ярче, становилась мудрее и рассудительнее, уже не разменивалась на мелочи, запоминалась каждой новой ролью, песней, проектом. Удивляла в "Дозорах", голодала и боролась в какой-то грязи и слякоти в "Последнем герое", летала под куполом цирка, боясь высоты, соревновалась в "Ледниковом периоде", не умея кататься на коньках и сломав в результате ребра.
Она словно боролась сама с собой, ставя себе новые цели в этом предсказуемом мире поп-мишуры – именно она в нем удивляла. Уже хотелось слушать не только ее песни, но и ее мысли, в которых точно не было звенящей попсовой пустоты.
И было видно, как она красиво взрослеет – на наших глазах, взрослеет вместе с нами, с "потерянным" поколением, у которого почти не осталось ни ориентиров, ни авторитетов, ни ощущения легкости и блеска – молодость-то кончилась.
А у нее все осталось. Остался не только блеск, но и милая простота в общении, внимание к людям, благодарность к зрителям.
Осталось — после всех этих "чесов" по стране с группой "Блестящие" — поначалу за смешные деньги, по проселочным дорогам через тайгу, на Дальний Восток или на Чукотку, где вместо цветов девушкам кидали завернутые в пакеты батоны колбасы – благодарили, чем могли. Какие цветы в 90-х на Чукотке?
Из Нефтеюганска в Нижневартовск по снежной целине, более 50 концертов в месяц, выступления в сельских ДК или вообще на грузовиках – замерзшие неземные создания в заиндевелых кислотных юбочках, поющие про "там, только там", где нереальный свет планет, голубые жемчуга и цветные берега. Самая милая девчачья группа 90-х, из которой, пожалуй, ярче всех в новом веке заблестела именно Жанна Фриске.
После того, как стало известно, что у сияющей дивы – смертельная болезнь, в это просто отказывались верить. Никогда еще в истории взаимоотношений "талантов и поклонников" не было такого: страна за несколько дней собрала 67 миллионов (!) рублей для, в общем, небедной и молодой еще певицы, у которой средств и возможностей бороться с недугом было гораздо больше, чем у многих других нуждающихся. И даже это не помогло. Никакие клиники и дорогостоящие реабилитации, никакие деньги и лучи добра.
Так и ушла, умея дарить и принимать с благодарностью любовь и сияние.