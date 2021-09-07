Россия заняла седьмое место по численности евреев
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия занимает седьмое место в мире по численности еврейского населения, а общее число евреев в мире превысило 25 миллионов, сообщает "Еврейское агентство для Израиля" (JAFI).
По данным агентства, опубликованным на его сайте к празднику Рош ха-Шана (еврейскому Новому году), в России проживает 150 тысяч евреев. По количеству еврейского населения она заняла седьмое место в мире после Израиля (6,930 миллиона), США (6 миллионов), Франции (446 тысяч), Канады (393 тысячи), Великобритании (292 тысячи) и Аргентины (175 тысяч). На Украине живут 43 тысячи евреев, она заняла 12-е место. Всего, по данным агентства, за пределами Израиля живут около 8,3 миллиона евреев.
"Количество евреев во всем мире составляет примерно 15,2 миллиона. <...> Цифры включают тех, кто считает себя евреями и не отождествляет себя с другой религией. Если также включить тех, кто имеет право на израильское гражданство в соответствии с законом о возвращении, общее количество людей в мире возрастает до 25,3 миллиона человек, из которых 7,3 миллиона проживают в Израиле, а 18 миллионов – за пределами Израиля", - говорится в сообщении агентства. По сравнению с прошлым годом по иудейскому календарю количество евреев, таким образом, увеличилось на 100 тысяч человек.
В августе 2021 года главный раввин России Берл Лазар, выступая на съезде раввинов стран бывшего СССР в Алма-Ате (Казахстан), заявил, что задача раввинов – в течение ближайших пяти лет привести в общины по крайней мере миллион евреев.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, которые заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником - Йом-Кипур, "день искупления и прощения". В 2021 году он продлится два дня - 7 и 8 сентября, что соответствует 1 и 2 тишрея еврейского календаря, но начался праздник уже вечером 6 сентября, так как именно с закатом в еврейском календаре начинаются сутки. Таким образом, по иудейскому календарю наступил 5782 год.