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В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике
В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике - РИА Новости, 07.09.2021
В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике
Сокращать присутствие госучастия в экономике РФ не следует, надо оставить все как есть, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:20
2021-09-07T11:20
экономика
совет федерации рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сокращать присутствие госучастия в экономике РФ не следует, надо оставить все как есть, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом.По ее мнению, в частности, речь может идти о ресурсодобывающих компаниях, сфере ОПК."Я полагаю, что сейчас говорить о сокращении госучастия в экономике преждевременно, я не думаю, что это позволит сразу же оживить экономическую сферу", - отметила она.По словам Перминовой, у нас и так уже достаточно сокращено, государство присутствует в экономике в минимальном количестве. "Надо пока оставить все, как есть", - заключила сенатор.
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экономика, совет федерации рф, алексей кудрин, россия
11:20 07.09.2021
 
В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике

Сенатор Перминова: говорить о сокращении госучастия в экономике преждевременно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова
Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сокращать присутствие госучастия в экономике РФ не следует, надо оставить все как есть, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом.
"Я считаю, что присутствие государства в очень важных отраслях должно быть, государственная регуляторика обязательно должна присутствовать", - сказала Перминова РИА Новости во вторник.
По ее мнению, в частности, речь может идти о ресурсодобывающих компаниях, сфере ОПК.
"Я полагаю, что сейчас говорить о сокращении госучастия в экономике преждевременно, я не думаю, что это позволит сразу же оживить экономическую сферу", - отметила она.
По словам Перминовой, у нас и так уже достаточно сокращено, государство присутствует в экономике в минимальном количестве. "Надо пока оставить все, как есть", - заключила сенатор.
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