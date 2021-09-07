https://ria.ru/20210907/ekonomika-1748983625.html

В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике

В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике - РИА Новости, 07.09.2021

В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике

Сокращать присутствие госучастия в экономике РФ не следует, надо оставить все как есть, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:20

2021-09-07T11:20

2021-09-07T11:20

экономика

совет федерации рф

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сокращать присутствие госучастия в экономике РФ не следует, надо оставить все как есть, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом.По ее мнению, в частности, речь может идти о ресурсодобывающих компаниях, сфере ОПК."Я полагаю, что сейчас говорить о сокращении госучастия в экономике преждевременно, я не думаю, что это позволит сразу же оживить экономическую сферу", - отметила она.По словам Перминовой, у нас и так уже достаточно сокращено, государство присутствует в экономике в минимальном количестве. "Надо пока оставить все, как есть", - заключила сенатор.

https://ria.ru/20210811/bednye-1745256223.html

россия

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экономика, совет федерации рф, алексей кудрин, россия