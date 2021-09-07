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В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике
В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике - РИА Новости, 07.09.2021
В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике
Сокращать присутствие госучастия в экономике РФ не следует, надо оставить все как есть, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:20
2021-09-07T11:20
2021-09-07T11:20
экономика
совет федерации рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сокращать присутствие госучастия в экономике РФ не следует, надо оставить все как есть, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом.По ее мнению, в частности, речь может идти о ресурсодобывающих компаниях, сфере ОПК."Я полагаю, что сейчас говорить о сокращении госучастия в экономике преждевременно, я не думаю, что это позволит сразу же оживить экономическую сферу", - отметила она.По словам Перминовой, у нас и так уже достаточно сокращено, государство присутствует в экономике в минимальном количестве. "Надо пока оставить все, как есть", - заключила сенатор.
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экономика, совет федерации рф, алексей кудрин, россия
В Совфеде не поддержали идею Кудрина о сокращении госучастия в экономике
Сенатор Перминова: говорить о сокращении госучастия в экономике преждевременно
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Сокращать присутствие госучастия в экономике РФ не следует, надо оставить все как есть, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил сократить госсектор
в экономике России
, по его мнению, это позволит повысить эффективность экономического развития в целом.
"Я считаю, что присутствие государства в очень важных отраслях должно быть, государственная регуляторика обязательно должна присутствовать", - сказала Перминова РИА Новости во вторник.
По ее мнению, в частности, речь может идти о ресурсодобывающих компаниях, сфере ОПК.
"Я полагаю, что сейчас говорить о сокращении госучастия в экономике преждевременно, я не думаю, что это позволит сразу же оживить экономическую сферу", - отметила она.
По словам Перминовой, у нас и так уже достаточно сокращено, государство присутствует в экономике в минимальном количестве. "Надо пока оставить все, как есть", - заключила сенатор.