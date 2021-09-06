https://ria.ru/20210906/kudrin-1748945482.html

Кудрин призвал сократить госсектор в экономике

Кудрин призвал сократить госсектор в экономике - РИА Новости, 07.09.2021

Кудрин призвал сократить госсектор в экономике

России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-06T23:24

2021-09-06T23:24

2021-09-07T04:56

экономика

алексей кудрин

россия

счетная палата рф

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале "Компания".Он напомнил, что на заметное расширение присутствия государства в экономике страна решилась в 2008-2009 годов, когда на тот же шаг пошли и во многих других частях мира. Однако после кризиса подобная терапия может нести в себе риски, если ее вовремя не свернуть, уверен глава Счетной палаты.Он подчеркнул, что в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных. "Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием", — отметил автор.Кудрин пояснил, что большая часть отечественных компаний с участием государства менее пластична в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники."Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!" — рассказал он.Это, по его словам, оказывает негативное влияние на скорость принятия решений и на постановку "прорывных, меняющих вектор движения целей". Помимо этого, государство — менее эффективный собственник, уверен Кудрин.Он добавил, что, по данным Счетной палаты, за 2017–2019 годы приватизировали лишь четверть пакетов акций и долей, предусмотренных планом. Это был самый низкий показатель за десять лет.

https://ria.ru/20210803/kudrin-1744089046.html

https://ria.ru/20210803/bednost-1744085605.html

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экономика, алексей кудрин, россия, счетная палата рф