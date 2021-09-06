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Кудрин призвал сократить госсектор в экономике
Кудрин призвал сократить госсектор в экономике - РИА Новости, 07.09.2021
Кудрин призвал сократить госсектор в экономике
России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-06T23:24
2021-09-07T04:56
экономика
алексей кудрин
россия
счетная палата рф
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале "Компания".Он напомнил, что на заметное расширение присутствия государства в экономике страна решилась в 2008-2009 годов, когда на тот же шаг пошли и во многих других частях мира. Однако после кризиса подобная терапия может нести в себе риски, если ее вовремя не свернуть, уверен глава Счетной палаты.Он подчеркнул, что в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных. "Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием", — отметил автор.Кудрин пояснил, что большая часть отечественных компаний с участием государства менее пластична в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники."Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!" — рассказал он.Это, по его словам, оказывает негативное влияние на скорость принятия решений и на постановку "прорывных, меняющих вектор движения целей". Помимо этого, государство — менее эффективный собственник, уверен Кудрин.Он добавил, что, по данным Счетной палаты, за 2017–2019 годы приватизировали лишь четверть пакетов акций и долей, предусмотренных планом. Это был самый низкий показатель за десять лет.
https://ria.ru/20210803/kudrin-1744089046.html
https://ria.ru/20210803/bednost-1744085605.html
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экономика, алексей кудрин, россия, счетная палата рф
23:24 06.09.2021 (обновлено: 04:56 07.09.2021)
 
Кудрин призвал сократить госсектор в экономике

Глава Счетной палаты Кудрин предложил сократить госсектор в экономике России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. России следует сократить государственный сектор в период посткризисного развития, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале "Компания".
Он напомнил, что на заметное расширение присутствия государства в экономике страна решилась в 2008-2009 годов, когда на тот же шаг пошли и во многих других частях мира. Однако после кризиса подобная терапия может нести в себе риски, если ее вовремя не свернуть, уверен глава Счетной палаты.
"Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. "Особого пути" в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами", — написал Кудрин.
Он подчеркнул, что в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных. "Для сравнения: в топ-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием", — отметил автор.
Кудрин пояснил, что большая часть отечественных компаний с участием государства менее пластична в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники.
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 02:05
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности
"Причем, как показала проверка Счетной палаты, среди них есть настоящие "мультиуправленцы", представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях!" — рассказал он.
Это, по его словам, оказывает негативное влияние на скорость принятия решений и на постановку "прорывных, меняющих вектор движения целей". Помимо этого, государство — менее эффективный собственник, уверен Кудрин.

"Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом", — утверждается в материале.

Он добавил, что, по данным Счетной палаты, за 2017–2019 годы приватизировали лишь четверть пакетов акций и долей, предусмотренных планом. Это был самый низкий показатель за десять лет.
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 00:05
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности в России
 
ЭкономикаАлексей КудринРоссияСчетная палата РФ
 
 
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