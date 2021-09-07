https://ria.ru/20210907/bezdomnye-1748878254.html

После тысячи оскорблений и отказов: как бездомные находят жилье и работу

После тысячи оскорблений и отказов: как бездомные находят жилье и работу - РИА Новости, 07.09.2021

После тысячи оскорблений и отказов: как бездомные находят жилье и работу

В одной только Москве до 60 тысяч бездомных. Большинство, как уверяют волонтеры, скитаются без крыши над головой не по собственной воле. Примерно половине... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T08:00

2021-09-07T08:00

2021-09-07T08:10

бездомные

санкт-петербург

москва

православная служба помощи "милосердие"

ночлежка (фонд)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Святослав Петров. В одной только Москве до 60 тысяч бездомных. Большинство, как уверяют волонтеры, скитаются без крыши над головой не по собственной воле. Примерно половине удается наладить жизнь — как правило, с помощью отзывчивых людей."Врагу такого не пожелаешь"Детдомовцу из Ярославля Евгению Седову сейчас 39 лет, и треть он провел на улице. Мерз, голодал, спал под открытым небом на картонке, перебивался случайными заработками.Мать Седова страдала алкоголизмом, несколько раз сидела. Когда мальчику было три года, ее лишили родительских прав — оставила сына на морозе в коляске, а сама ушла выпивать со знакомым. В итоге ребенок получил сильное обморожение. С тех пор у Евгения проблемы с легкими.Из детдома его хотела забрать под опеку бабушка, но не смогла: ухаживала за тяжело больным супругом и сыном с шизофренией.До девятого класса Евгений пробыл в интернате с музыкальным уклоном. После вернулся в семью — к бабушке, матери, которая им не интересовалась, и дяде Василию. Его прописали в бабушкиной квартире, выделив долю в собственности. Из-за этого отдельное жилье, положенное детдомовцам, ему не выдали.Мать все уходила в запои. На этой почве конфликтовала с братом. Во время одной из ссор тот случайно убил ее: ударил кулаком, а она неудачно упала. Василия из-за диагноза отправили в психиатрическую лечебницу. Бабушка после смерти дочери стала злоупотреблять спиртным и вскоре тоже умерла.Евгений какое-то время жил один. Закончил техникум по специальности "художник-оформитель", устроился на текстильную фабрику. Проблемы начались, когда из психбольницы вернулся дядя.Первое время Седов ночевал то на фабрике, то гостил у тети. В 2006-м перебрался в Москву."Видел людей, у кого взгляд уже потух"В столице молодому человеку пришлось совсем туго: денег нет, знакомых — никого. Когда закончились последние накопления и не хватало даже на самый дешевый хостел, оказался на улице.Говорит, что брался за любую работу — грузчиком, курьером. Лучше всего было, когда получил место на стройке: на объекте, как правило, можно оставаться на ночь. Когда появлялись деньги, приходил в хостел.За несколько лет Евгений адаптировался к суровым условиям выживания в столице. И вдруг выяснилось, что бездомный он уже во всех смыслах слова.Родственники скрыли от Евгения, что аварийный дом снесли, а в выданную квартиру вписали только дядю. Тот передал свою долю Валентине и вскоре умер. Тетя жилье спешно продала и забрала деньги."Тебе государство должно квартиру, вот к нему и обращайся — так она мне говорила, — вспоминает Седов. — В итоге получилось, что я зарегистрирован в снесенном доме. Тут и начались реальные трудности. С недействующей пропиской ведь даже к врачу не сходишь".На юристов у Евгения денег не было. Обращения в разные инстанции ни к чему не приводили. Спустя несколько лет помогли журналисты — на их публикацию обратили внимание в прокуратуре. Проверка установила, что права на получение жилья нарушены. Ярославская мэрия выделила Седову однокомнатную квартиру из вторичного фонда.Сейчас Евгений пытается помочь бездомному товарищу. Тот в свое время научил его, как выживать на улице, а сейчас поселился в бывшей палатке Седова за Мосгорсудом."Юрий тоже детдомовский, родом с Алтая. Когда я оказался в Москве, он очень выручил, — поясняет Седов. — Для меня-то теперь все двери открыты. Как минимум я могу ходить вместо него по разным инстанциям. Он такой же, как я: все еще надеется на лучшее. Я видел много людей, у кого взгляд уже потух. Такие совсем опускаются — им никак не помочь"."Может оказаться любой из нас""Часто последнее, что остается у бездомного — чувство собственного достоинства, — соглашается директор московского филиала "Ночлежки" Дарья Байбакова. — Жизнь на улице ломает, забирает все силы. Начинают курить, злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами, играть в азартные игры. Поэтому так важно подхватить человека, чтобы он не боролся в одиночку с проблемами. Кому-то мы помогаем выбраться с улицы, кому-то — почувствовать себя в безопасности, набраться сил и сохранить достоинство"."Ночлежка" — одна из первых организаций в России, которая дает бродяжничающим людям шансы вернуться к нормальной жизни. По словам Байбаковой, за год через них проходит не менее восьми тысяч человек. В основном это трудовые мигранты — приехали на заработки, а их обманули. Немосквичи в столице — вне полномочий социальных служб: они поддерживают только местных.По словам Байбаковой, истории бездомных — это почти всегда череда серьезных неурядиц и лишений, которые вынуждают пойти на улицу.Иногда клиенты "Ночлежки" остаются в организации — водителями или дежурными. Потом решают вопрос с жильем и находят другую работу."Ангар спасения" при православной службе "Милосердие" — еще одно место в Москве, куда могут обратиться бездомные. За день в теплый шатер с несколькими пристройками за храмом Сергия Радонежского приходит около 300 человек. Их кормят, дают возможность согреться, помыться, постирать вещи, помогают восстановить документы."Если человек заявляет, что ушел жить на улицу добровольно, то это либо свидетельство неготовности к честному разговору, либо просто форма защитной реакции, — рассказывает социальный работник "Ангара" Татьяна Залесская. — Это выясняем постепенно. Когда понимаем, в чем суть, решаем, как помочь. Если есть родственники — ищем, если нужен билет домой — покупаем".Разрыв шаблонаМосквичка Дарья Смоленская познакомилась с бродячим музыкантом в переходе московского метро.Смоленская решила помочь новому знакомому и организовала концерт. Нашла площадку у воды на Котельнической набережной, звуковое оборудование. Рекламировала мероприятие через сарафанное радио по соцсетям."Я ни на что не рассчитывала, — вспоминает Дарья. — Но оказалось, что поклонников его таланта очень много. Люди смотрели видео, спрашивали, как и где его послушать. Через три недели устроила уже второй концерт — в баре "Интеллигенция" — людей пришло раза в три больше. Собрали деньги на новую хорошую гитару. Сейчас планирую помочь ему записать несколько песен в студии. Главное, чтобы артист — пронзительный и честный — не запил".Воодушевившись, музыкант перестал категорично относиться к теме крыши над головой.Большинство попавших на улицу — мужчины за сорок. По словам волонтеров, более половины бездомных в Москве и Санкт-Петербурге со временем находят способ вернуться к нормальной жизни.

https://ria.ru/20180318/1516465076.html

https://ria.ru/20180717/9763.html

санкт-петербург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бездомные, санкт-петербург, москва, православная служба помощи "милосердие", ночлежка (фонд)