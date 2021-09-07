https://ria.ru/20210907/belmondo-1748977512.html

Клаудиа Кардинале рассказала о дружбе с Бельмондо

Клаудиа Кардинале рассказала о дружбе с Бельмондо - РИА Новости, 07.09.2021

Клаудиа Кардинале рассказала о дружбе с Бельмондо

Итальянская актриса Клаудиа Кардинале, снявшаяся с Жан-Полем Бельмондо в четырех картинах, заявила, что глубоко скорбит по "коллеге, но прежде всего другу". РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:47

2021-09-07T10:47

2021-09-07T10:47

культура

франция

жан-поль бельмондо

кино и сериалы

умер жан-поль бельмондо

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РИМ, 7 сен – РИА Новости. Итальянская актриса Клаудиа Кардинале, снявшаяся с Жан-Полем Бельмондо в четырех картинах, заявила, что глубоко скорбит по "коллеге, но прежде всего другу".Кардинале рассказала, что сохранила с Бельмондо дружеские отношения, которые "не поцарапало время". "Мы созванивались, иногда виделись, разделяя удовольствие вспоминать хорошие время и немного посмеяться", - добавила 83-летняя кинодива.По ее словам, на съемках их первого совместного фильма "Ла Вьячча" 1961 года им, молодым актерам, пришлось сохранять серьезность и внимательно слушать режиссера Мауро Болоньини."Но в перерывах мы срывались и снова становились детьми. Однажды в гостинице Жан-Поль попросил меня отвлечь хозяина, пока он забавлялся, круша мебель, В другой раз, на гала-ужине мы спрятались под столом и кидались хлебным крошками в гостей", - рассказала Кардинале.Она отметила, что запомнит Бельмондо как великого актера, настоящего друга и символа кинематографа, которого больше нет, эпохи, ушедшей навсегда. "Наша среда потеряла непосредственность и радость, все стало более агрессивным и жестоким. И я без моего любимого товарища по играм сейчас чувствую себя ужасно одинокой", - сказала актриса.Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Актер снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016).

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/delon-1748938895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, жан-поль бельмондо, кино и сериалы, умер жан-поль бельмондо