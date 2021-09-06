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"Мы потеряли Великолепного": умер Жан-Поль Бельмондо

"Мы потеряли Великолепного": умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 06.09.2021

"Мы потеряли Великолепного": умер Жан-Поль Бельмондо

"Профессионал", "Великолепный", "Безумный Пьеро" — все это Жан-Поль Бельмондо. Неподражаемый Бебель, как звали его друзья и поклонники, ушел из жизни в возрасте РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:05

2021-09-06T19:05

2021-09-06T20:37

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франция

жан-поль бельмондо

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умер жан-поль бельмондо

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"Профессионал", "Великолепный", "Безумный Пьеро" — все это Жан-Поль Бельмондо. Неподражаемый Бебель, как звали его друзья и поклонники, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Актер и его роли — в фотоленте Ria.ru.

франция

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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