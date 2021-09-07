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Стало известно, где пройдет прощание с Бельмондо

Стало известно, где пройдет прощание с Бельмондо - РИА Новости, 07.09.2021

Стало известно, где пройдет прощание с Бельмондо

Прощание с актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме Инвалидов в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:14

2021-09-07T09:14

2021-09-07T09:14

культура

париж

франция

жан-поль бельмондо

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ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Прощание с актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме Инвалидов в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Актер снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, франция, жан-поль бельмондо, кино и сериалы, умер жан-поль бельмондо