Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/belmondo-1748964000.html
Стало известно, где пройдет прощание с Бельмондо
Стало известно, где пройдет прощание с Бельмондо - РИА Новости, 07.09.2021
Стало известно, где пройдет прощание с Бельмондо
Прощание с актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме Инвалидов в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:14
2021-09-07T09:14
культура
париж
франция
жан-поль бельмондо
кино и сериалы
умер жан-поль бельмондо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748920658_0:146:2885:1769_1920x0_80_0_0_ea5db49275f89128f5e2c50715066b18.jpg
ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Прощание с актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме Инвалидов в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Актер снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016).
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748920658_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_a6f10d0710e30e25b9a590bfba0e991f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
париж, франция, жан-поль бельмондо, кино и сериалы, умер жан-поль бельмондо
09:14 07.09.2021
 
Стало известно, где пройдет прощание с Бельмондо

Прощание с актером Жан-Полем Бельмондо пройдет 9 сентября в Доме Инвалидов в Париже

© AP Photo / Michel EulerЖан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости. Прощание с актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме Инвалидов в Париже, сообщает газета Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.
Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Актер снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.
Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016).
"Мы потеряли Великолепного": умер Жан-Поль Бельмондо
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

Французский актер Жань-Поль Бельмондо на своем творческом вечере во дворце культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге
1 из 17

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо раздает автографы московским поклонникам
2 из 17

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© Impéria (1960)

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

Кадр из фильма На последнем дыхании
3 из 17

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

© Impéria (1960)
© РИА Новости / Михаил Макаренко / Перейти в фотобанк

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

Ведущий передачи 600 секунд Ленинградского телевидения А. Невзоров и знаменитый французский актер Жан Поль Бельмондо
4 из 17

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

© РИА Новости / Михаил Макаренко
Перейти в фотобанк
© AP Photo

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

Жан-Поль Бельмондо и Кэтрин Спаак в фильме Уик-энд в Зюйдкоте
5 из 17

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

© AP Photo
© AFP 2021 / Gabriel Duvall

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо, награжденный Орденом почетного легиона
6 из 17

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

© AFP 2021 / Gabriel Duvall
© AFP 2021 / Eric Gaillard

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо
7 из 17

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

© AFP 2021 / Eric Gaillard
© AFP 2021 / Michel Gagne

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Театре Мариньи
8 из 17

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

© AFP 2021 / Michel Gagne
© AFP 2021

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

Французский актер Жан-Поль Бельмондо и актиса Джин Сиберг
9 из 17

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

© AFP 2021
© AP Photo / Jacques Marqueton

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

Актер Жан-Поль Бельмондо репетирует свое выступление в Цирке Медрано в Париже
10 из 17

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

© AP Photo / Jacques Marqueton
© AFP 2021 / Patrik Stollarz

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо
11 из 17

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

© AFP 2021 / Patrik Stollarz
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

Французский актер Жан-Поль Бельмондо и кинорежиссер Клод Лелуш (слева) во время пресс-конференции
12 из 17

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© AP Photo

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо во время посещения лагеря французских войск в Западном Берлине
13 из 17

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

© AP Photo
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо с солистами цыганского ансамбля в гостинице Советская
14 из 17

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Vincent Amalvy

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо в Париже
15 из 17

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

© AFP 2021 / Vincent Amalvy
© AP Photo / Joel Ryan

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

Актер Жан-Поль Бельмондо на 64-ом Каннском кинофестивале
16 из 17

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

© AP Photo / Joel Ryan
© AP Photo

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо на Каннском кинофестивале
17 из 17

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

© AP Photo
1 из 17

Символ целого поколения — Жан-Поль Бельмондо вырос в семье респектабельного парижского скульптора Поля Бельмондо и Сары Рейно-Ришар.

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
2 из 17

Бельмондо было 14, когда его выгнали из школы. "Учителя не знали, что со мной делать", — рассказывал он. Неслучайно через несколько лет режиссер Жан-Люк Годар увидит в мальчике из хорошей семьи бунтаря.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
3 из 17

Обаятельный негодяй Мишель Пуаккар из фильма "На последнем дыхании" в мгновение превратит Бельмондо из дебютанта в культовую фигуру кинематографа "новой волны".

© Impéria (1960)
4 из 17

За свою карьеру актер сыграл более чем в 90 фильмах и множестве театральных постановок.

© РИА Новости / Михаил Макаренко
Перейти в фотобанк
5 из 17

Ему удавался любой персонаж: бунтарь и ловелас, клошар и бездельник, робкий писатель и нежный любовник, полицейский и бандит.

© AP Photo
6 из 17

"Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит, ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску", — сказал о нем однажды режиссер Клод Шаброль.

© AFP 2021 / Gabriel Duvall
7 из 17

До 50 лет, пока Бельмондо не получил серьезный перелом, все трюки на съемках он выполнял сам.

© AFP 2021 / Eric Gaillard
8 из 17

"Это позволяло мне оставаться честным перед зрителями. Я никогда их не обманывал и всегда с гордостью мог смотреть им в глаза", — говорил артист.

© AFP 2021 / Michel Gagne
9 из 17

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных французских актеров. Зрители обожали боевики и криминальные фильмы с его участием: "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Чудовище", "Профессионал".

© AFP 2021
10 из 17

Артист, который так часто играл непобедимых парней, в какой-то момент и сам поверил в свою неуязвимость.

© AP Photo / Jacques Marqueton
11 из 17

В 2001 году он пережил тяжелый инсульт и долго восстанавливался. Только тогда понял, как много подарила ему жизнь.

© AFP 2021 / Patrik Stollarz
12 из 17

Бельмондо не только выкарабкался, но и подарил зрителю последнюю свою кинороль — в фильме "Человек и его собака".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
13 из 17

"Хотя я снялся в 95 фильмах и сыграл 40 театральных ролей, на этих съемках я был счастлив как никогда", — признавался актер.

© AP Photo
14 из 17

Жан-Поль Бельмондо был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Сезар", получил "Золотого льва" за вклад в мировой кинематограф.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
15 из 17

В феврале 2015 года актер объявил о завершении карьеры.

© AFP 2021 / Vincent Amalvy
16 из 17

Соболезнования в связи со смертью Бельмондо выражают по всему миру.

© AP Photo / Joel Ryan
17 из 17

"Мы потеряли Великолепного, прощай и спасибо!" — написал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в Twitter.

© AP Photo
 
КультураПарижФранцияЖан-Поль БельмондоКино и сериалыУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
13:26"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
13:24Россия заняла седьмое место по численности евреев
Лента новостейМолния