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Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов
Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов - РИА Новости, 07.09.2021
Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов
Власти Казахстана намерены инициировать поправки в законодательство по защите прав атеистов, сообщил председатель комитета по делам религий министерства... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:16
2021-09-07T17:16
2021-09-07T17:16
религия
казахстан
sputnik казахстан
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НУР-СУЛТАН, 7 сен - РИА Новости. Власти Казахстана намерены инициировать поправки в законодательство по защите прав атеистов, сообщил председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов."Мы стремимся обеспечить права как верующих, так и неверующих граждан. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, как права неверующих. Если сейчас есть права верующих, мы хотим внести и права неверующих. Мы светское государство, и у нас закон превыше всего, вне зависимости от конфессии, религии, этнической принадлежности. Закон для всех един, и он будет исполнен", – приводит Sputnik Казахстан слова главы комитета.Как отмечает агентство, Нукежанов не уточнил, в рамках какого законопроекта будут поправки и в какой срок рассмотрят документ.По данным Sputnik, в 2019 году доля неверующих в Казахстане составила 18,8% от от общего числа населения. Чуть более 75% казахстанцев относят себя к числу верующих, но не совершают регулярных религиозных обрядов и не вовлечены в деятельность каких-либо религиозных объединений.
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