Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210907/ateisty-1749055382.html
Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов
Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов - РИА Новости, 07.09.2021
Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов
Власти Казахстана намерены инициировать поправки в законодательство по защите прав атеистов, сообщил председатель комитета по делам религий министерства... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:16
2021-09-07T17:16
религия
казахстан
sputnik казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155957/72/1559577299_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48d102690aa02e93bf06eab4ad0a1820.jpg
НУР-СУЛТАН, 7 сен - РИА Новости. Власти Казахстана намерены инициировать поправки в законодательство по защите прав атеистов, сообщил председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов."Мы стремимся обеспечить права как верующих, так и неверующих граждан. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, как права неверующих. Если сейчас есть права верующих, мы хотим внести и права неверующих. Мы светское государство, и у нас закон превыше всего, вне зависимости от конфессии, религии, этнической принадлежности. Закон для всех един, и он будет исполнен", – приводит Sputnik Казахстан слова главы комитета.Как отмечает агентство, Нукежанов не уточнил, в рамках какого законопроекта будут поправки и в какой срок рассмотрят документ.По данным Sputnik, в 2019 году доля неверующих в Казахстане составила 18,8% от от общего числа населения. Чуть более 75% казахстанцев относят себя к числу верующих, но не совершают регулярных религиозных обрядов и не вовлечены в деятельность каких-либо религиозных объединений.
https://ria.ru/20210505/khramy-1730756797.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155957/72/1559577299_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_6106571e3d2cc9f4b95f9e3e666e31fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казахстан, sputnik казахстан
17:16 07.09.2021
 

Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства инвестиций и развития Казахстана.
Здание Министерства инвестиций и развития Казахстана. - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 7 сен - РИА Новости. Власти Казахстана намерены инициировать поправки в законодательство по защите прав атеистов, сообщил председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов.
"Мы стремимся обеспечить права как верующих, так и неверующих граждан. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, как права неверующих. Если сейчас есть права верующих, мы хотим внести и права неверующих. Мы светское государство, и у нас закон превыше всего, вне зависимости от конфессии, религии, этнической принадлежности. Закон для всех един, и он будет исполнен", – приводит Sputnik Казахстан слова главы комитета.
Как отмечает агентство, Нукежанов не уточнил, в рамках какого законопроекта будут поправки и в какой срок рассмотрят документ.
По данным Sputnik, в 2019 году доля неверующих в Казахстане составила 18,8% от от общего числа населения. Чуть более 75% казахстанцев относят себя к числу верующих, но не совершают регулярных религиозных обрядов и не вовлечены в деятельность каких-либо религиозных объединений.
Актер несет крест, изображения Иисуса Христа во время празднования Страстной пятницы в Сиднее - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 08:00Религия
Жители США и Европы бегут из храмов. Грозит ли такое России
 
РелигияКазахстанSputnik Казахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
02:15Названо лучшее время для покупки гаджетов
Лента новостейМолния