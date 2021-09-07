https://ria.ru/20210907/ateisty-1749055382.html

Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов

Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов - РИА Новости, 07.09.2021

Власти Казахстана хотят законодательно защитить права атеистов

Власти Казахстана намерены инициировать поправки в законодательство по защите прав атеистов, сообщил председатель комитета по делам религий министерства... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:16

2021-09-07T17:16

2021-09-07T17:16

религия

казахстан

sputnik казахстан

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НУР-СУЛТАН, 7 сен - РИА Новости. Власти Казахстана намерены инициировать поправки в законодательство по защите прав атеистов, сообщил председатель комитета по делам религий министерства информации и общественного развития Ержан Нукежанов."Мы стремимся обеспечить права как верующих, так и неверующих граждан. В связи с этим мы планируем в рамках точечных поправок, исходя из мирового опыта, внести такое понятие, как права неверующих. Если сейчас есть права верующих, мы хотим внести и права неверующих. Мы светское государство, и у нас закон превыше всего, вне зависимости от конфессии, религии, этнической принадлежности. Закон для всех един, и он будет исполнен", – приводит Sputnik Казахстан слова главы комитета.Как отмечает агентство, Нукежанов не уточнил, в рамках какого законопроекта будут поправки и в какой срок рассмотрят документ.По данным Sputnik, в 2019 году доля неверующих в Казахстане составила 18,8% от от общего числа населения. Чуть более 75% казахстанцев относят себя к числу верующих, но не совершают регулярных религиозных обрядов и не вовлечены в деятельность каких-либо религиозных объединений.

https://ria.ru/20210505/khramy-1730756797.html

казахстан

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