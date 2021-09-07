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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210907/amur-1749019056.html
Губернатор Приамурья заключил на ВЭФ соглашения на 140 миллиардов рублей
Губернатор Приамурья заключил на ВЭФ соглашения на 140 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.09.2021
Губернатор Приамурья заключил на ВЭФ соглашения на 140 миллиардов рублей
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион заключил на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме 20 соглашений на общую сумму... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:07
2021-09-07T14:12
амурская область
экономика
владивосток
амурская область
василий орлов (губернатор)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион заключил на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме 20 соглашений на общую сумму в 140 миллиардов рублей."Участие Амурской области в ВЭФ-2021 считаю продуктивным. Регион заключил 20 соглашений на общую сумму 140 миллиардов рублей. Одна из самых значимых договоренностей достигнута с группой компаний "ПИК". Инвестор построит около 800 тысяч квадратных метров жилья по новым технологиям, что позволит нам закрыть потребность амурчан в жилой площади в перспективе до 2024 года. Не менее важным является соглашение с Минвостоком. Благодаря их поддержке по программе "Дальневосточная концессия" в Благовещенске появится новая поликлиника на 380 посещений в смену с меньшей нагрузкой на областной бюджет", - сообщил Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Губернатор выделил среди итогов прошедшего ВЭФ также три соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и инвесторами, которые будут направлены на реализацию проектов реконструкции Албынского рудника, Олекминского месторождения и создания в Тындинском районе нового логистического кластера."Это позволит создать порядка 1850 новых рабочих мест на севере области", - отметил Орлов.Среди других важных событий на форуме глава Приамурья выделил подписание соглашения с компанией "Технолизинг". Инвестор построит в Сковородине производство азотных удобрений для амурских и дальневосточных аграриев. Мощность нового завода составит около 800 тысяч тонн в год.Также на ВЭФ было принято решение о подписании двух соглашений с амурскими компаниями "Луч" и "Амурский партизан". Они построят новые молочные фермы, которые позволят увеличить объем производимого молока в области на почти 20 тысяч тонн в год.На полях форума также прошли встречи с Российско-Германской внешнеторговой палатой и японской ассоциацией РОТОБО.Орлов поручил профильным ведомствам взять на сопровождение реализацию каждого из подписанных соглашений. В ближайшее время по ним будут составлены подробные дорожные карты.Также глава Приамурья поздравил амурскую команду с победой в "Дальневосточных играх", которые проходили в рамках ВЭФ во Владивостоке. Амурчане соревновались с 7 регионами в баскетболе, шахматах, теннисе, мини-футболе и других видах спорта.
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экономика, владивосток, амурская область, василий орлов (губернатор), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
14:07 07.09.2021 (обновлено: 14:12 07.09.2021)
 
Губернатор Приамурья заключил на ВЭФ соглашения на 140 миллиардов рублей

Глава Приамурья Орлов: регион заключил на ВЭФ 20 соглашений на 140 миллиардов рублей

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион заключил на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме 20 соглашений на общую сумму в 140 миллиардов рублей.
"Участие Амурской области в ВЭФ-2021 считаю продуктивным. Регион заключил 20 соглашений на общую сумму 140 миллиардов рублей. Одна из самых значимых договоренностей достигнута с группой компаний "ПИК". Инвестор построит около 800 тысяч квадратных метров жилья по новым технологиям, что позволит нам закрыть потребность амурчан в жилой площади в перспективе до 2024 года. Не менее важным является соглашение с Минвостоком. Благодаря их поддержке по программе "Дальневосточная концессия" в Благовещенске появится новая поликлиника на 380 посещений в смену с меньшей нагрузкой на областной бюджет", - сообщил Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
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Губернатор выделил среди итогов прошедшего ВЭФ также три соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и инвесторами, которые будут направлены на реализацию проектов реконструкции Албынского рудника, Олекминского месторождения и создания в Тындинском районе нового логистического кластера.
"Это позволит создать порядка 1850 новых рабочих мест на севере области", - отметил Орлов.
Среди других важных событий на форуме глава Приамурья выделил подписание соглашения с компанией "Технолизинг". Инвестор построит в Сковородине производство азотных удобрений для амурских и дальневосточных аграриев. Мощность нового завода составит около 800 тысяч тонн в год.
"В Приамурье появится завод по сжижению природного газа. Соглашение "Газпром гелий сервис" позволит обеспечить амурских потребителей более экологичным видом топлива, а также перевести на газ котельные городов, которые расположены вдали от основной газопроводной сети. Пилотным муниципалитетом выбран Белогорск (второй по численности населения город Амурской области)", - сообщают власти региона.
Также на ВЭФ было принято решение о подписании двух соглашений с амурскими компаниями "Луч" и "Амурский партизан". Они построят новые молочные фермы, которые позволят увеличить объем производимого молока в области на почти 20 тысяч тонн в год.
На полях форума также прошли встречи с Российско-Германской внешнеторговой палатой и японской ассоциацией РОТОБО.
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Орлов поручил профильным ведомствам взять на сопровождение реализацию каждого из подписанных соглашений. В ближайшее время по ним будут составлены подробные дорожные карты.
Также глава Приамурья поздравил амурскую команду с победой в "Дальневосточных играх", которые проходили в рамках ВЭФ во Владивостоке. Амурчане соревновались с 7 регионами в баскетболе, шахматах, теннисе, мини-футболе и других видах спорта.
 
Амурская областьЭкономикаВладивостокАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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