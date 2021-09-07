14:07 07.09.2021 (обновлено: 14:12 07.09.2021)
Губернатор Приамурья заключил на ВЭФ соглашения на 140 миллиардов рублей
Глава Приамурья Орлов: регион заключил на ВЭФ 20 соглашений на 140 миллиардов рублей
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион заключил на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме 20 соглашений на общую сумму в 140 миллиардов рублей.
"Участие Амурской области в ВЭФ-2021 считаю продуктивным. Регион заключил 20 соглашений на общую сумму 140 миллиардов рублей. Одна из самых значимых договоренностей достигнута с группой компаний "ПИК". Инвестор построит около 800 тысяч квадратных метров жилья по новым технологиям, что позволит нам закрыть потребность амурчан в жилой площади в перспективе до 2024 года. Не менее важным является соглашение с Минвостоком. Благодаря их поддержке по программе "Дальневосточная концессия" в Благовещенске появится новая поликлиника на 380 посещений в смену с меньшей нагрузкой на областной бюджет", - сообщил Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Губернатор выделил среди итогов прошедшего ВЭФ также три соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и инвесторами, которые будут направлены на реализацию проектов реконструкции Албынского рудника, Олекминского месторождения и создания в Тындинском районе нового логистического кластера.
"Это позволит создать порядка 1850 новых рабочих мест на севере области", - отметил Орлов.
Среди других важных событий на форуме глава Приамурья выделил подписание соглашения с компанией "Технолизинг". Инвестор построит в Сковородине производство азотных удобрений для амурских и дальневосточных аграриев. Мощность нового завода составит около 800 тысяч тонн в год.
"В Приамурье появится завод по сжижению природного газа. Соглашение "Газпром гелий сервис" позволит обеспечить амурских потребителей более экологичным видом топлива, а также перевести на газ котельные городов, которые расположены вдали от основной газопроводной сети. Пилотным муниципалитетом выбран Белогорск (второй по численности населения город Амурской области)", - сообщают власти региона.
Также на ВЭФ было принято решение о подписании двух соглашений с амурскими компаниями "Луч" и "Амурский партизан". Они построят новые молочные фермы, которые позволят увеличить объем производимого молока в области на почти 20 тысяч тонн в год.
На полях форума также прошли встречи с Российско-Германской внешнеторговой палатой и японской ассоциацией РОТОБО.
Орлов поручил профильным ведомствам взять на сопровождение реализацию каждого из подписанных соглашений. В ближайшее время по ним будут составлены подробные дорожные карты.
Также глава Приамурья поздравил амурскую команду с победой в "Дальневосточных играх", которые проходили в рамках ВЭФ во Владивостоке. Амурчане соревновались с 7 регионами в баскетболе, шахматах, теннисе, мини-футболе и других видах спорта.