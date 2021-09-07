https://ria.ru/20210907/amur-1749019056.html

Губернатор Приамурья заключил на ВЭФ соглашения на 140 миллиардов рублей

Губернатор Приамурья заключил на ВЭФ соглашения на 140 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.09.2021

Губернатор Приамурья заключил на ВЭФ соглашения на 140 миллиардов рублей

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион заключил на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме 20 соглашений на общую сумму... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:07

2021-09-07T14:07

2021-09-07T14:12

амурская область

экономика

владивосток

амурская область

василий орлов (губернатор)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744308060_0:0:2117:1191_1920x0_80_0_0_1c95f955339bd54dded8dedd8cfe3bb3.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион заключил на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме 20 соглашений на общую сумму в 140 миллиардов рублей."Участие Амурской области в ВЭФ-2021 считаю продуктивным. Регион заключил 20 соглашений на общую сумму 140 миллиардов рублей. Одна из самых значимых договоренностей достигнута с группой компаний "ПИК". Инвестор построит около 800 тысяч квадратных метров жилья по новым технологиям, что позволит нам закрыть потребность амурчан в жилой площади в перспективе до 2024 года. Не менее важным является соглашение с Минвостоком. Благодаря их поддержке по программе "Дальневосточная концессия" в Благовещенске появится новая поликлиника на 380 посещений в смену с меньшей нагрузкой на областной бюджет", - сообщил Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Губернатор выделил среди итогов прошедшего ВЭФ также три соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и инвесторами, которые будут направлены на реализацию проектов реконструкции Албынского рудника, Олекминского месторождения и создания в Тындинском районе нового логистического кластера."Это позволит создать порядка 1850 новых рабочих мест на севере области", - отметил Орлов.Среди других важных событий на форуме глава Приамурья выделил подписание соглашения с компанией "Технолизинг". Инвестор построит в Сковородине производство азотных удобрений для амурских и дальневосточных аграриев. Мощность нового завода составит около 800 тысяч тонн в год.Также на ВЭФ было принято решение о подписании двух соглашений с амурскими компаниями "Луч" и "Амурский партизан". Они построят новые молочные фермы, которые позволят увеличить объем производимого молока в области на почти 20 тысяч тонн в год.На полях форума также прошли встречи с Российско-Германской внешнеторговой палатой и японской ассоциацией РОТОБО.Орлов поручил профильным ведомствам взять на сопровождение реализацию каждого из подписанных соглашений. В ближайшее время по ним будут составлены подробные дорожные карты.Также глава Приамурья поздравил амурскую команду с победой в "Дальневосточных играх", которые проходили в рамках ВЭФ во Владивостоке. Амурчане соревновались с 7 регионами в баскетболе, шахматах, теннисе, мини-футболе и других видах спорта.

https://ria.ru/20210713/ipoteka-1741029978.html

https://ria.ru/20210902/studenty-1748292020.html

владивосток

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, амурская область, василий орлов (губернатор), восточный экономический форум — 2021 (вэф)