https://ria.ru/20210907/afganistan-1748954442.html
В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану - РИА Новости, 07.09.2021
В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной "тройки" по ситуации в Афганистане, при необходимости стороны могут активизировать... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:37
2021-09-07T05:37
2021-09-07T13:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
пакистан
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной "тройки" по ситуации в Афганистане, при необходимости стороны могут активизировать контакты спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан."Очень хороший диалог налажен и по линии спецслужб. У нас налажены регулярные каналы связи. Эти контакты развиваются очень плодотворно. И если будет потребность, эти контакты и партнерство будет естественным образом интенсифицировано", - отметил посол.Читайте полный текст интервью Шафката Али Хана >>
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в мире, пакистан, россия, афганистан
05:37 07.09.2021 (обновлено: 13:40 07.09.2021)
В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
Посол Пакистана: при необходимости активизируем работу спецслужб с Россией по Афганистану