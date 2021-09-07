https://ria.ru/20210907/afganistan-1748954442.html

В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану

В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану - РИА Новости, 07.09.2021

В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану

Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной "тройки" по ситуации в Афганистане, при необходимости стороны могут активизировать... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T05:37

2021-09-07T05:37

2021-09-07T13:40

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной "тройки" по ситуации в Афганистане, при необходимости стороны могут активизировать контакты спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан."Очень хороший диалог налажен и по линии спецслужб. У нас налажены регулярные каналы связи. Эти контакты развиваются очень плодотворно. И если будет потребность, эти контакты и партнерство будет естественным образом интенсифицировано", - отметил посол.Читайте полный текст интервью Шафката Али Хана >>

https://ria.ru/20210907/afganistan-1748947629.html

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в мире, пакистан, россия, афганистан