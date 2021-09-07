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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/afganistan-1748954442.html
В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану - РИА Новости, 07.09.2021
В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной "тройки" по ситуации в Афганистане, при необходимости стороны могут активизировать... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:37
2021-09-07T13:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
пакистан
россия
афганистан
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной "тройки" по ситуации в Афганистане, при необходимости стороны могут активизировать контакты спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан."Очень хороший диалог налажен и по линии спецслужб. У нас налажены регулярные каналы связи. Эти контакты развиваются очень плодотворно. И если будет потребность, эти контакты и партнерство будет естественным образом интенсифицировано", - отметил посол.Читайте полный текст интервью Шафката Али Хана &gt;&gt;
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в мире, пакистан, россия, афганистан
05:37 07.09.2021 (обновлено: 13:40 07.09.2021)
 
В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану

Посол Пакистана: при необходимости активизируем работу спецслужб с Россией по Афганистану

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Исламабад и Москва наладили гармоничное сотрудничество в рамках расширенной "тройки" по ситуации в Афганистане, при необходимости стороны могут активизировать контакты спецслужб, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан.
"У нас налажено отличное сотрудничество с Россией - это полная гармония в том, что касается общности интересов. И это произошло благодаря позитивной эволюции наших двусторонних отношений на протяжении последних десятилетий. Завоеванное доверие позволяет нам теперь сотрудничать по Афганистану: если будет какой-то кризис, мы можем координироваться", - сказал посол.
"Очень хороший диалог налажен и по линии спецслужб. У нас налажены регулярные каналы связи. Эти контакты развиваются очень плодотворно. И если будет потребность, эти контакты и партнерство будет естественным образом интенсифицировано", - отметил посол.
Читайте полный текст интервью Шафката Али Хана >>
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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