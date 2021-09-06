https://ria.ru/20210906/zemletryasenie-1748837120.html

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 06.09.2021

В Иркутской области произошло землетрясение

В Иркутской области зарегистрировали землетрясение силой три-четыре балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:41

2021-09-06T11:41

2021-09-06T15:04

происшествия

землетрясение

иркутск

иркутская область

российская академия наук

россия

нижнеудинский район

нижнеудинск

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ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировали землетрясение силой три-четыре балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.Природное явление произошло в 15:47 на границе с Окинским районом Республики Бурятия. Также толчки ощущались в восьми районах Иркутской области.По словам собеседницы агентства, интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла, магнитуда — 5,6. В Иркутске — три-четыре балла, в Нижнеудинске — три. Такая же сила наблюдалась в Шелеховском, Ангарском, Усольском, Зиминском, Заларинском, Черемховском районах.По данным ГУ МЧС региона, в Иркутске разрушений нет. В экстренные службы никто не обращался. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html

иркутск

иркутская область

россия

нижнеудинский район

нижнеудинск

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Люстры трясутся от землетрясения в Иркутской области На границе Иркутской области и Бурятии в районе поселка Орлик произошло достаточно сильное землетрясение магнитудой 5,2. В Иркутске оно ощущалось силой 3-4 балла. Местные жители делятся видео трясущихся люстр. 2021-09-06T11:41 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, землетрясение, иркутск, иркутская область, российская академия наук, россия, нижнеудинский район, нижнеудинск, республика бурятия