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В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области произошло землетрясение - РИА Новости, 06.09.2021
В Иркутской области произошло землетрясение
В Иркутской области зарегистрировали землетрясение силой три-четыре балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:41
2021-09-06T15:04
происшествия
землетрясение
иркутск
иркутская область
российская академия наук
россия
нижнеудинский район
нижнеудинск
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ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировали землетрясение силой три-четыре балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.Природное явление произошло в 15:47 на границе с Окинским районом Республики Бурятия. Также толчки ощущались в восьми районах Иркутской области.По словам собеседницы агентства, интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла, магнитуда — 5,6. В Иркутске — три-четыре балла, в Нижнеудинске — три. Такая же сила наблюдалась в Шелеховском, Ангарском, Усольском, Зиминском, Заларинском, Черемховском районах.По данным ГУ МЧС региона, в Иркутске разрушений нет. В экстренные службы никто не обращался. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20210903/zemletryasenie-1748553418.html
иркутск
иркутская область
россия
нижнеудинский район
нижнеудинск
республика бурятия
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60
Люстры трясутся от землетрясения в Иркутской области
На границе Иркутской области и Бурятии в районе поселка Орлик произошло достаточно сильное землетрясение магнитудой 5,2. В Иркутске оно ощущалось силой 3-4 балла. Местные жители делятся видео трясущихся люстр.
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происшествия, землетрясение, иркутск, иркутская область, российская академия наук, россия, нижнеудинский район, нижнеудинск, республика бурятия
11:41 06.09.2021 (обновлено: 15:04 06.09.2021)
 
В Иркутской области произошло землетрясение

На границе Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение магнитудой 7,6

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости. В Иркутской области зарегистрировали землетрясение силой три-четыре балла, сообщила РИА Новости директор Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.
Природное явление произошло в 15:47 на границе с Окинским районом Республики Бурятия. Также толчки ощущались в восьми районах Иркутской области.
По словам собеседницы агентства, интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла, магнитуда — 5,6. В Иркутске — три-четыре балла, в Нижнеудинске — три. Такая же сила наблюдалась в Шелеховском, Ангарском, Усольском, Зиминском, Заларинском, Черемховском районах.
По данным ГУ МЧС региона, в Иркутске разрушений нет. В экстренные службы никто не обращался. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работают в штатном режиме.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 14:07
На Сахалине произошло землетрясение
 
ПроисшествияЗемлетрясениеИркутскИркутская областьРоссийская академия наукРоссияНижнеудинский районНижнеудинскРеспублика Бурятия
 
 
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