https://ria.ru/20210906/zapret-1748891946.html

В Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты

В Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты - РИА Новости, 06.09.2021

В Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты

Районным судами в Петербурге запрещена к распространению информация на 30 сайтах, предлагающих приобрести справки, связанные с COVID-19, сообщает объединенная... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:18

2021-09-06T16:18

2021-09-06T16:18

распространение коронавируса

санкт-петербург

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Районным судами в Петербурге запрещена к распространению информация на 30 сайтах, предлагающих приобрести справки, связанные с COVID-19, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Судами запрещена к распространению информация на 30 сайтах, где предлагали купить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, тесты на коронавирус, справку о наличии антител, справку работодателю о временной неспособности вакцинироваться", - говорится в сообщении.Суды указывали, что "продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, а также других инфекций, без надлежащего забора биоматериала и обследования лица, обратившегося за справкой, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющегося опасность для окружающих".

https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html

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