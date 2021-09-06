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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210906/zapret-1748891946.html
В Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты
В Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты - РИА Новости, 06.09.2021
В Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты
Районным судами в Петербурге запрещена к распространению информация на 30 сайтах, предлагающих приобрести справки, связанные с COVID-19, сообщает объединенная... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:18
2021-09-06T16:18
распространение коронавируса
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Районным судами в Петербурге запрещена к распространению информация на 30 сайтах, предлагающих приобрести справки, связанные с COVID-19, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Судами запрещена к распространению информация на 30 сайтах, где предлагали купить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, тесты на коронавирус, справку о наличии антител, справку работодателю о временной неспособности вакцинироваться", - говорится в сообщении.Суды указывали, что "продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, а также других инфекций, без надлежащего забора биоматериала и обследования лица, обратившегося за справкой, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющегося опасность для окружающих".
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санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:18 06.09.2021
 
В Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты

Суды в Петербурге запретили 30 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Районным судами в Петербурге запрещена к распространению информация на 30 сайтах, предлагающих приобрести справки, связанные с COVID-19, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Судами запрещена к распространению информация на 30 сайтах, где предлагали купить сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, тесты на коронавирус, справку о наличии антител, справку работодателю о временной неспособности вакцинироваться", - говорится в сообщении.
Суды указывали, что "продажа медицинских документов, в том числе справок об отсутствии у человека коронавирусной инфекции, а также других инфекций, без надлежащего забора биоматериала и обследования лица, обратившегося за справкой, может повлечь нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозу распространения заболевания, представляющегося опасность для окружающих".
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