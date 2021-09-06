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Источник: Киев официально не предлагал провести встречу Зеленского и Путина
Источник: Киев официально не предлагал провести встречу Зеленского и Путина - РИА Новости, 06.09.2021
Источник: Киев официально не предлагал провести встречу Зеленского и Путина
Киев избегает прямых контактов с РФ по вопросу проведения встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, избегая обсуждать вопрос и через... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:39
2021-09-06T11:39
политика
украина
владимир путин
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киев избегает прямых контактов с РФ по вопросу проведения встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, избегая обсуждать вопрос и через официальных лиц, и посредством дипломатических каналов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако складывается впечатление, что Москва "избегает этой встречи" и якобы "именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать"."К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми", - сказал собеседник агентства.По словам источника, "однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.
https://ria.ru/20210905/putin-1748759141.html
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политика, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
11:39 06.09.2021
 
Источник: Киев официально не предлагал провести встречу Зеленского и Путина

Источник: Киев не предлагал по официальным каналам провести встречу Зеленского и Путина

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киев избегает прямых контактов с РФ по вопросу проведения встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, избегая обсуждать вопрос и через официальных лиц, и посредством дипломатических каналов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако складывается впечатление, что Москва "избегает этой встречи" и якобы "именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать".
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"К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, а также контактов по дипломатическим каналам, которые всегда оставались открытыми", - сказал собеседник агентства.
"Если Кулеба действительно настроен на возобновление отношений, он знает, что нужно делать, какие практические шаги предпринять через посольство России в Киеве или посольство Украины в Москве", - подчеркнул он.
По словам источника, "однако киевские политики предпочитают мегафонные методы работы дипломатическим".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.
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