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Источник: вице-президент Афганистана вернется в страну
Источник: вице-президент Афганистана вернется в страну - РИА Новости, 06.09.2021
Источник: вице-президент Афганистана вернется в страну
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех прибыл в Душанбе с краткосрочным визитом, сообщил РИА Новости источник в Кабуле. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:13
2021-09-06T11:13
2021-09-06T11:23
в мире
кабул (город)
афганистан
захват власти в афганистане талибами
талибан
таджикистан
ахмад масуд
амрулла салех
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех прибыл в Душанбе с краткосрочным визитом, сообщил РИА Новости источник в Кабуле."Салех находится в Таджикистане с краткосрочным визитом для переговоров для предоставления площадки по возможным переговорам с талибами", - сказал источник.По его словам, Салех постоянно находится в Панджшере рядом с лидерами сопротивления талибам (движение "Талибан"*).Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о захвате Панджшера талибами.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), афганистан, талибан, таджикистан, ахмад масуд, амрулла салех
11:13 06.09.2021 (обновлено: 11:23 06.09.2021)
Источник: вице-президент Афганистана вернется в страну
Источник: вице-президент Афганистана Салех в ближайшее время вернется в страну