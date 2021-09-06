https://ria.ru/20210906/vinovnik-1748871564.html

Японцы назвали виновного в "излишней наступательности" России

Японцы назвали виновного в "излишней наступательности" России - РИА Новости, 06.09.2021

Японцы назвали виновного в "излишней наступательности" России

Японские читатели портала Jiji Press активно обсуждают итоги правления премьер-министра Ёсихидэ Суги на фоне недавних новостей в СМИ о его возможной отставке. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:34

2021-09-06T14:34

2021-09-06T15:08

в мире

сша

япония

курильские острова

шикотан

синдзо абэ

итуруп

хабомаи

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МОСКВА, 6 сен —РИА Новости. Японские читатели портала Jiji Press активно обсуждают итоги правления премьер-министра Ёсихидэ Суги на фоне недавних новостей в СМИ о его возможной отставке.По данным Kyodo News, политик может покинуть пост в ближайшие месяцы. В одном из телевизионных выступлений Суга рассказал о желании сконцентрировать все внимание на борьбе с коронавирусом, тогда как участие в предвыборной гонке занимает много времени и усилий.Большинство пользователей негативно оценили деятельности премьера. Так, комментатор под ником Shin ichiro осудил постоянные попытки Японии "слепо следовать за США".С ним согласился читатель под ником jgcuixiu4, который отметил, что нахождение в фарватере Вашингтона ослабляет позиции страны на мировой арене.Некоторые пользователи обратили внимание, что Суга сумел лишь разрушить достижения своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, речь идет о "скромных" успехах в области российско-японского взаимодействия."А в отношениях с Россией мы стали еще слабее. Только и можем, что поддаваться ее наступательности!" — подчеркнул sgy.Кроме того, сложную ситуацию вокруг Курильских островов японцы также связали с излишним вмешательством США в дела Токио.Главным препятствием в отношениях Москвы и Токио остается вопрос о принадлежности Курильских островов. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана при условии подписания мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210906/kurily-1748807140.html

https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html

https://ria.ru/20210827/yaponiya-1747500886.html

сша

япония

курильские острова

шикотан

итуруп

хабомаи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, япония, курильские острова, шикотан, синдзо абэ, итуруп, хабомаи, россия, ёсихидэ суга