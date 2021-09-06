14:34 06.09.2021 (обновлено: 15:08 06.09.2021)
Японцы назвали виновного в "излишней наступательности" России
Читатели Jiji Press: действия Суги в фарватере США не дают Японии активничать с Россией
© AP Photo / Shizuo Kambayashi Ёсихидэ Суга
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
МОСКВА, 6 сен —РИА Новости. Японские читатели портала Jiji Press активно обсуждают итоги правления премьер-министра Ёсихидэ Суги на фоне недавних новостей в СМИ о его возможной отставке.
По данным Kyodo News, политик может покинуть пост в ближайшие месяцы. В одном из телевизионных выступлений Суга рассказал о желании сконцентрировать все внимание на борьбе с коронавирусом, тогда как участие в предвыборной гонке занимает много времени и усилий.
Большинство пользователей негативно оценили деятельности премьера. Так, комментатор под ником Shin ichiro осудил постоянные попытки Японии "слепо следовать за США".
"У нас же есть свое Министерство иностранных дел, есть свой министр", — написал он.
С ним согласился читатель под ником jgcuixiu4, который отметил, что нахождение в фарватере Вашингтона ослабляет позиции страны на мировой арене.
Некоторые пользователи обратили внимание, что Суга сумел лишь разрушить достижения своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, речь идет о "скромных" успехах в области российско-японского взаимодействия.
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"А в отношениях с Россией мы стали еще слабее. Только и можем, что поддаваться ее наступательности!" — подчеркнул sgy.
Кроме того, сложную ситуацию вокруг Курильских островов японцы также связали с излишним вмешательством США в дела Токио.
"Пока мы застряли с продвижением этой проблемы, как бы нас самих не захватили!" — заявил jcr, добавив, что влияние американцев не позволяет Японии "активничать" с Россией.
Главным препятствием в отношениях Москвы и Токио остается вопрос о принадлежности Курильских островов. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана при условии подписания мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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