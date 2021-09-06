Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/vinovnik-1748871564.html
Японцы назвали виновного в "излишней наступательности" России
Японцы назвали виновного в "излишней наступательности" России - РИА Новости, 06.09.2021
Японцы назвали виновного в "излишней наступательности" России
Японские читатели портала Jiji Press активно обсуждают итоги правления премьер-министра Ёсихидэ Суги на фоне недавних новостей в СМИ о его возможной отставке. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:34
2021-09-06T15:08
в мире
сша
япония
курильские острова
шикотан
синдзо абэ
итуруп
хабомаи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576425988_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_ea1f38f4265988a123b484cf3fcb1b17.jpg
МОСКВА, 6 сен —РИА Новости. Японские читатели портала Jiji Press активно обсуждают итоги правления премьер-министра Ёсихидэ Суги на фоне недавних новостей в СМИ о его возможной отставке.По данным Kyodo News, политик может покинуть пост в ближайшие месяцы. В одном из телевизионных выступлений Суга рассказал о желании сконцентрировать все внимание на борьбе с коронавирусом, тогда как участие в предвыборной гонке занимает много времени и усилий.Большинство пользователей негативно оценили деятельности премьера. Так, комментатор под ником Shin ichiro осудил постоянные попытки Японии "слепо следовать за США".С ним согласился читатель под ником jgcuixiu4, который отметил, что нахождение в фарватере Вашингтона ослабляет позиции страны на мировой арене.Некоторые пользователи обратили внимание, что Суга сумел лишь разрушить достижения своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, речь идет о "скромных" успехах в области российско-японского взаимодействия."А в отношениях с Россией мы стали еще слабее. Только и можем, что поддаваться ее наступательности!" — подчеркнул sgy.Кроме того, сложную ситуацию вокруг Курильских островов японцы также связали с излишним вмешательством США в дела Токио.Главным препятствием в отношениях Москвы и Токио остается вопрос о принадлежности Курильских островов. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана при условии подписания мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210906/kurily-1748807140.html
https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html
https://ria.ru/20210827/yaponiya-1747500886.html
сша
япония
курильские острова
шикотан
итуруп
хабомаи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576425988_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_55c3fe9d916c8152c3acd705013d01e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, япония, курильские острова, шикотан, синдзо абэ, итуруп, хабомаи, россия, ёсихидэ суга
14:34 06.09.2021 (обновлено: 15:08 06.09.2021)
 
Японцы назвали виновного в "излишней наступательности" России

Читатели Jiji Press: действия Суги в фарватере США не дают Японии активничать с Россией

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Ёсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен —РИА Новости. Японские читатели портала Jiji Press активно обсуждают итоги правления премьер-министра Ёсихидэ Суги на фоне недавних новостей в СМИ о его возможной отставке.
По данным Kyodo News, политик может покинуть пост в ближайшие месяцы. В одном из телевизионных выступлений Суга рассказал о желании сконцентрировать все внимание на борьбе с коронавирусом, тогда как участие в предвыборной гонке занимает много времени и усилий.
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 06:24
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах
Большинство пользователей негативно оценили деятельности премьера. Так, комментатор под ником Shin ichiro осудил постоянные попытки Японии "слепо следовать за США".

"У нас же есть свое Министерство иностранных дел, есть свой министр", — написал он.

С ним согласился читатель под ником jgcuixiu4, который отметил, что нахождение в фарватере Вашингтона ослабляет позиции страны на мировой арене.
Некоторые пользователи обратили внимание, что Суга сумел лишь разрушить достижения своего предшественника Синдзо Абэ, в частности, речь идет о "скромных" успехах в области российско-японского взаимодействия.
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 16:22
Японцы потребовали "вернуть собаку Путина" из-за статьи о Курилах
"А в отношениях с Россией мы стали еще слабее. Только и можем, что поддаваться ее наступательности!" — подчеркнул sgy.
Кроме того, сложную ситуацию вокруг Курильских островов японцы также связали с излишним вмешательством США в дела Токио.

"Пока мы застряли с продвижением этой проблемы, как бы нас самих не захватили!" — заявил jcr, добавив, что влияние американцев не позволяет Японии "активничать" с Россией.

Главным препятствием в отношениях Москвы и Токио остается вопрос о принадлежности Курильских островов. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана при условии подписания мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступает во время заседания парламента в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 13:05
"Вассал Америки": японцы высмеяли премьера страны за отказ ехать на ВЭФ
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАЯпонияКурильские островаШикотанСиндзо АбэИтурупХабомаиРоссияЁсихидэ Суга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Названы самые популярные вакансии августа
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
Лента новостейМолния