14:07 06.09.2021 (обновлено: 14:26 06.09.2021)
В офисе президента Украины сообщили о готовности принять афганских беженцев
Советник главы офиса Зеленского Арестович: Украина может принять 5000 афганских беженцев
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украина сможет принять до пяти тысяч афганских беженцев, заявил в понедельник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
"Пять тысяч (афганских беженцев – ред.) мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV, комментируя возможное принятие Украиной беженцев из Афганистана.
17 августа, 15:58Зеленскому предложили направить Ан-225 за беженцами в Афганистан
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.
Месяц назад талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. В свою очередь силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
* Запрещенная в России террористическая организация