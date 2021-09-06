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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210906/ukraina-1748866275.html
В офисе президента Украины сообщили о готовности принять афганских беженцев
В офисе президента Украины сообщили о готовности принять афганских беженцев - РИА Новости, 06.09.2021
В офисе президента Украины сообщили о готовности принять афганских беженцев
Украина сможет принять до пяти тысяч афганских беженцев, заявил в понедельник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:07
2021-09-06T14:26
в мире
украина
талибан
афганистан
алексей арестович
захват власти в афганистане талибами
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украина сможет принять до пяти тысяч афганских беженцев, заявил в понедельник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович."Пять тысяч (афганских беженцев – ред.) мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV, комментируя возможное принятие Украиной беженцев из Афганистана.Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.Месяц назад талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. В свою очередь силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210817/an-225-1746101047.html
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в мире, украина, талибан, афганистан, алексей арестович
14:07 06.09.2021 (обновлено: 14:26 06.09.2021)
 
В офисе президента Украины сообщили о готовности принять афганских беженцев

Советник главы офиса Зеленского Арестович: Украина может принять 5000 афганских беженцев

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Украина сможет принять до пяти тысяч афганских беженцев, заявил в понедельник советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
"Пять тысяч (афганских беженцев – ред.) мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая знает языки и часто гораздо более образована, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV, комментируя возможное принятие Украиной беженцев из Афганистана.
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Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев не прекращает эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа, будут проработаны новые маршруты.
Месяц назад талибы (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день талибы заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. В свою очередь силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреУкраинаТалибанАфганистанАлексей Арестович
 
 
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