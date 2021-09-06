https://ria.ru/20210906/trakt-1748799449.html

Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта"

Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта" - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта"

Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта" - альтернативы Новому шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:27

2021-09-06T00:27

2021-09-06T00:27

экономика

сергей шойгу

олег дерипаска

суэцкий канал

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта" - альтернативы Новому шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу.Весной, как сообщалось в СМИ, с идеей создания "Сибирского кедрового тракта" выступил бизнесмен Олег Дерипаска.Производственные центры в Сибири с доступом к "Кедровому тракту" создадут возможность перемещения материалов и комплектующих между участниками производственных цепочек.В рамках проекта, предложил министр, нужно модернизировать Транссибирскую магистраль, перевести ее на электротягу или на сжиженный природный газ, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели."Это сложный, но крайне важный проект", - резюмировал Шойгу.

https://ria.ru/20210906/goroda-1748799095.html

суэцкий канал

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экономика, сергей шойгу, олег дерипаска, суэцкий канал