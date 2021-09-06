https://ria.ru/20210906/trakt-1748799449.html
Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта"
Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта" - РИА Новости, 06.09.2021
Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта"
Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта" - альтернативы Новому шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T00:27
2021-09-06T00:27
2021-09-06T00:27
экономика
сергей шойгу
олег дерипаска
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта" - альтернативы Новому шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу.Весной, как сообщалось в СМИ, с идеей создания "Сибирского кедрового тракта" выступил бизнесмен Олег Дерипаска.Производственные центры в Сибири с доступом к "Кедровому тракту" создадут возможность перемещения материалов и комплектующих между участниками производственных цепочек.В рамках проекта, предложил министр, нужно модернизировать Транссибирскую магистраль, перевести ее на электротягу или на сжиженный природный газ, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели."Это сложный, но крайне важный проект", - резюмировал Шойгу.
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экономика, сергей шойгу, олег дерипаска, суэцкий канал
Шойгу поддержал идею создания "Кедрового тракта"
Шойгу: нужно построить современный "Кедровый тракт", как маршрут между Европой и Китаем
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу
поддержал идею создания "Кедрового тракта" - альтернативы Новому шелковому пути и перевозкам по Суэцкому каналу
.
Весной, как сообщалось в СМИ, с идеей создания "Сибирского кедрового тракта" выступил бизнесмен Олег Дерипаска
.
"Нам нужно построить современный "Кедровый тракт" – безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем, прежде всего, безопасного, уже очень четко обозначилась, стоит только вспомнить последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападения пиратов, а также текущую ситуацию в Афганистане. Это важно и для международных транспортных потоков. А для России "Кедровый тракт" имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом", - сказал он в интервью РБК
.
Производственные центры в Сибири с доступом к "Кедровому тракту" создадут возможность перемещения материалов и комплектующих между участниками производственных цепочек.
В рамках проекта, предложил министр, нужно модернизировать Транссибирскую магистраль, перевести ее на электротягу или на сжиженный природный газ, построить необходимые вторые и третьи главные пути, мосты, тоннели.
"Это сложный, но крайне важный проект", - резюмировал Шойгу.