https://ria.ru/20210906/teatr-1748830083.html

Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году

Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году - РИА Новости, 06.09.2021

Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году

Порядка 40 частных театров и индивидуальных предпринимателей получат гранты министерства культуры РФ в 2021 году, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:13

2021-09-06T11:13

2021-09-06T11:13

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

театр

российский фонд культуры

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 40 частных театров и индивидуальных предпринимателей получат гранты министерства культуры РФ в 2021 году, сообщила пресс-служба ведомства."Получателями грантов среди негосударственных театров и индивидуальных предпринимателей в 2021 году стали порядка 40 организаций. Конкурсный отбор проводился в целях предоставления субсидии на реализацию новых постановок и иных творческих проектов, а его результаты опубликованы на сайте Российского фонда культуры", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.Общий объем финансирования составил 50 миллионов рублей, при этом сумма грантов варьируется от 200 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Основным критерием отбора стало наличие у театра юридического лица и соответствующего ОКВЭД для работы в театральной сфере. Кроме того, внимание уделялось качеству труппы и ее профессионализму, участию коллективов в национальных и региональных театральных премиях, в российских и международных театральных фестивалях, учитывались также гранты, полученные коллективом.Кроме того, Министр напомнила, что в России впервые был проведен мониторинг частных театров, на основании которого разработан общероссийский реестр негосударственных театров. На текущий момент в него вошли 374 частных театра. Реестр регулярно обновляется.

https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, театр, российский фонд культуры