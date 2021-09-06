Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году
Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 40 частных театров и индивидуальных предпринимателей получат гранты министерства культуры РФ в 2021 году, сообщила пресс-служба ведомства.
"Получателями грантов среди негосударственных театров и индивидуальных предпринимателей в 2021 году стали порядка 40 организаций. Конкурсный отбор проводился в целях предоставления субсидии на реализацию новых постановок и иных творческих проектов, а его результаты опубликованы на сайте Российского фонда культуры", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Общий объем финансирования составил 50 миллионов рублей, при этом сумма грантов варьируется от 200 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Основным критерием отбора стало наличие у театра юридического лица и соответствующего ОКВЭД для работы в театральной сфере. Кроме того, внимание уделялось качеству труппы и ее профессионализму, участию коллективов в национальных и региональных театральных премиях, в российских и международных театральных фестивалях, учитывались также гранты, полученные коллективом.
"Мы неоднократно обсуждали необходимость оказания поддержки частным театрам, для которых период пандемии стал настоящим испытанием. Для нас важно, чтобы негосударственные институции остались яркой частью культурного пространства страны. И в этой связи одной из мер поддержки стало выделение дополнительных средств на реализацию различных творческих проектов. В результате конкурсного отбора получателями грантов станут 40 организаций. Уверена, это будет существенным подспорьем в их деятельности", - сказала министр культуры России Ольга Любимова.
Кроме того, Министр напомнила, что в России впервые был проведен мониторинг частных театров, на основании которого разработан общероссийский реестр негосударственных театров. На текущий момент в него вошли 374 частных театра. Реестр регулярно обновляется.