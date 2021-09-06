Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/teatr-1748830083.html
Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году
Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году - РИА Новости, 06.09.2021
Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году
Порядка 40 частных театров и индивидуальных предпринимателей получат гранты министерства культуры РФ в 2021 году, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:13
2021-09-06T11:13
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
театр
российский фонд культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155905/34/1559053440_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_7407931eb3c60701dd77a62c95bd2715.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 40 частных театров и индивидуальных предпринимателей получат гранты министерства культуры РФ в 2021 году, сообщила пресс-служба ведомства."Получателями грантов среди негосударственных театров и индивидуальных предпринимателей в 2021 году стали порядка 40 организаций. Конкурсный отбор проводился в целях предоставления субсидии на реализацию новых постановок и иных творческих проектов, а его результаты опубликованы на сайте Российского фонда культуры", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.Общий объем финансирования составил 50 миллионов рублей, при этом сумма грантов варьируется от 200 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Основным критерием отбора стало наличие у театра юридического лица и соответствующего ОКВЭД для работы в театральной сфере. Кроме того, внимание уделялось качеству труппы и ее профессионализму, участию коллективов в национальных и региональных театральных премиях, в российских и международных театральных фестивалях, учитывались также гранты, полученные коллективом.Кроме того, Министр напомнила, что в России впервые был проведен мониторинг частных театров, на основании которого разработан общероссийский реестр негосударственных театров. На текущий момент в него вошли 374 частных театра. Реестр регулярно обновляется.
https://ria.ru/20210902/teatr-1748203610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155905/34/1559053440_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_d2c7cf267ab0034eae316e0ef22779e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, театр, российский фонд культуры
11:13 06.09.2021
 
Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году

Десятки частных театров получат гранты министерства культуры в 2021 году

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание "Коляда-театра" в Екатеринбурге
Здание Коляда-театра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 40 частных театров и индивидуальных предпринимателей получат гранты министерства культуры РФ в 2021 году, сообщила пресс-служба ведомства.
"Получателями грантов среди негосударственных театров и индивидуальных предпринимателей в 2021 году стали порядка 40 организаций. Конкурсный отбор проводился в целях предоставления субсидии на реализацию новых постановок и иных творческих проектов, а его результаты опубликованы на сайте Российского фонда культуры", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Общий объем финансирования составил 50 миллионов рублей, при этом сумма грантов варьируется от 200 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Основным критерием отбора стало наличие у театра юридического лица и соответствующего ОКВЭД для работы в театральной сфере. Кроме того, внимание уделялось качеству труппы и ее профессионализму, участию коллективов в национальных и региональных театральных премиях, в российских и международных театральных фестивалях, учитывались также гранты, полученные коллективом.
"Мы неоднократно обсуждали необходимость оказания поддержки частным театрам, для которых период пандемии стал настоящим испытанием. Для нас важно, чтобы негосударственные институции остались яркой частью культурного пространства страны. И в этой связи одной из мер поддержки стало выделение дополнительных средств на реализацию различных творческих проектов. В результате конкурсного отбора получателями грантов станут 40 организаций. Уверена, это будет существенным подспорьем в их деятельности", - сказала министр культуры России Ольга Любимова.
Кроме того, Министр напомнила, что в России впервые был проведен мониторинг частных театров, на основании которого разработан общероссийский реестр негосударственных театров. На текущий момент в него вошли 374 частных театра. Реестр регулярно обновляется.
Балет Шахерезада в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00Культура
Богомолов, Могучий, Асмус и Колумб. Что нового в театрах в этом сезоне
 
КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Новости культурыТеатрРоссийский фонд культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Названы самые популярные вакансии августа
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
Лента новостейМолния