https://ria.ru/20201028/teatry-1581890105.html

Минкульт создал реестр частных театров и проработал меры их поддержки

Министерство культуры России сформировало реестр частных театров и предусмотрело меры их поддержки на фоне пандемии, среди которых грантовая поддержка новых... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:23

2020-10-28T11:23

2020-10-28T11:23

культура

новости культуры

театры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

александр калягин

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Министерство культуры России сформировало реестр частных театров и предусмотрело меры их поддержки на фоне пандемии, среди которых грантовая поддержка новых постановок и фестивалей, участие в программе "Большие гастроли", заявили журналистам в пресс-службе министерства культуры.Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин во время заседания Совета по культуре и искусству с участием президента РФ во вторник попросил Владимира Путина оказать поддержку негосударственным театрам.Отмечается, что реестр частных театров сформирован в России и на текущий момент насчитывает 366 институций, где работают 5,5 тысячи человек. Как рассказали в Минкультуры, наибольшее количество частных театров расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Данные учреждения существуют в различных организационно-правовых формах, например ООО, НКО, некоммерческое партнерство. По данным ведомства, порядка 71% частных театров не имеет собственных площадок, потому вынуждены их арендовать со всеми вытекающими затратами на арендные платежи.Министерство культуры предусмотрело для частных театров следующие меры поддержки, среди которых грантовая поддержка новых постановок и фестивалей в размере одного миллиона рублей, участие в программе "Большие гастроли" с 2021 года наряду с федеральными и региональными театрами, благодаря чему лучшие постановки и коллективы частных театров смогут ездить со своими программами по стране.Также будет выделена социальная квота на поддержку частных театров, существующих в форме НКО, в рамках субсидии на реализацию творческих проектов. Эти целевые средства будут также распределены на конкурсной основе.Минкультуры в июне заявляло о том, что приступило к созданию реестра частных российских театров совместно с Союзом театральных деятелей.

https://ria.ru/20200721/1574646254.html

https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, театры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), александр калягин, владимир путин