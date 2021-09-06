https://ria.ru/20210906/sud-1748920310.html
На Алтае будут судить опекуншу, избивавшую детей шлангом и совком
На Алтае будут судить опекуншу, избивавшую детей шлангом и совком - РИА Новости, 06.09.2021
На Алтае будут судить опекуншу, избивавшую детей шлангом и совком
Уголовное дело в отношении жительницы Алтайского края, которая била шлангом и железным совком находящихся у нее под опекой брата и сестру, передали в суд,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:26
2021-09-06T18:26
2021-09-06T18:26
происшествия
алтайский край
камень-на-оби
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 6 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении жительницы Алтайского края, которая била шлангом и железным совком находящихся у нее под опекой брата и сестру, передали в суд, сообщают в СУСК РФ по региону."Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы города Камень-на-Оби… По данным следствия, с января 2020 по апрель 2021 года у обвиняемой под опекой находились двое детей - брат и сестра 2008 и 2010 годов рождения… опекун систематически избивала детей, используя при этом резиновый шланг, железный совок и ремень, а также наносила удары кулаками по различным частям тела", - говорится в сообщении.Женщина объяснила, что била детей за то, что они плохо мыли пол, пропалывали огород и ухаживали за домашними животными, не вовремя приходили домой. Брат и сестра устали от издевательств и сами обратились в органы опеки и попечительства, после чего их изъяли из семьи."В ходе предварительного следствия обвиняемая своей вины не признала, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - резюмируют в СУСК.
https://ria.ru/20210402/izbienie-1603990789.html
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происшествия, алтайский край, камень-на-оби, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Алтае будут судить опекуншу, избивавшую детей шлангом и совком
Жительница Алтая, избивавшая подопечных детей шлангом и совком, предстанет перед судом