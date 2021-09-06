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В "Зеленой альтернативе" предложили ввести базовый доход
В "Зеленой альтернативе" предложили ввести базовый доход - РИА Новости, 06.09.2021
В "Зеленой альтернативе" предложили ввести базовый доход
Партия "Зеленая альтернатива" планирует сделать базовый доход граждан не меньше, чем 25-30 тысяч рублей, в том числе и для стипендий, в случае, если партия... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:09
2021-09-06T17:09
2021-09-06T17:09
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
партия "зеленая альтернатива"
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Партия "Зеленая альтернатива" планирует сделать базовый доход граждан не меньше, чем 25-30 тысяч рублей, в том числе и для стипендий, в случае, если партия получит места в Госдуме, заявил кандидат от партии Анатолий Баташев.Ранее Баташев в эфире радио "Маяк" заявлял, что партия "Зелёная альтернатива" предлагает закрепить в законе гарантию получения педагогами зарплаты не менее двух с половиной региональных прожиточных минимумов.Также Баташев отметил, что решать необходимо и пенсионный вопрос."Когда молодой человек приходит в пенсионный фонд и говорит, что служил в армии два года, то ему говорят, что это не страховой период. Когда мамочка приходит в пенсионный фонд и говорит, что у нее трое детей и на каждого из них у нее был декретный отпуск, то ей говорят, что это не страховой период. Приходит студент в пенсионный фонд и говорит, что учился пять лет, то ему отвечают, что это не страховой период. Нам нужно приравнять пенсии, социальные пособия и другие выплаты к заработным платам, с них платить налоги, страховые взносы. Государство от этого не обеднеет, но важно, чтобы люди, которые выходят на пенсию, при нынешней рыночной схеме, имели серьезный стаж. Это также важно продумать", – подчеркнул Баташев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "зеленая альтернатива"
В "Зеленой альтернативе" предложили ввести базовый доход
Кандидат от "Зеленой альтернативы" Баташев предложил повысить стипендии до 30 тысяч рублей
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Партия "Зеленая альтернатива
" планирует сделать базовый доход граждан не меньше, чем 25-30 тысяч рублей, в том числе и для стипендий, в случае, если партия получит места в Госдуме
, заявил кандидат от партии Анатолий Баташев.
"На взгляд партии, в богатейшей нефтяной державе базовый доход в виде зарплат, пенсий, особенно в бюджетной сфере, стипендий должен оставлять не меньше 25-30 тысяч рублей. Или 2,5 прожиточных минимума. Меньшего дохода быть не должно", – отметил Баташев в ходе дебатов в эфире "Вести FM
".
Ранее Баташев в эфире радио "Маяк" заявлял, что партия "Зелёная альтернатива" предлагает закрепить в законе гарантию получения педагогами зарплаты не менее двух с половиной региональных прожиточных минимумов.
Также Баташев отметил, что решать необходимо и пенсионный вопрос.
"Когда молодой человек приходит в пенсионный фонд и говорит, что служил в армии два года, то ему говорят, что это не страховой период. Когда мамочка приходит в пенсионный фонд и говорит, что у нее трое детей и на каждого из них у нее был декретный отпуск, то ей говорят, что это не страховой период. Приходит студент в пенсионный фонд и говорит, что учился пять лет, то ему отвечают, что это не страховой период. Нам нужно приравнять пенсии, социальные пособия и другие выплаты к заработным платам, с них платить налоги, страховые взносы. Государство от этого не обеднеет, но важно, чтобы люди, которые выходят на пенсию, при нынешней рыночной схеме, имели серьезный стаж. Это также важно продумать", – подчеркнул Баташев.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ
, "Зелёные", ЛДПР
, "Новые люди", "Единая Россия
", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".