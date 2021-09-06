https://ria.ru/20210906/stipendiya-1748905253.html

В "Зеленой альтернативе" предложили ввести базовый доход

В "Зеленой альтернативе" предложили ввести базовый доход - РИА Новости, 06.09.2021

В "Зеленой альтернативе" предложили ввести базовый доход

Партия "Зеленая альтернатива" планирует сделать базовый доход граждан не меньше, чем 25-30 тысяч рублей, в том числе и для стипендий, в случае, если партия... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:09

2021-09-06T17:09

2021-09-06T17:09

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

партия "зеленая альтернатива"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580703889_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_614a7b7e28ad65881804f9db60cbbc33.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Партия "Зеленая альтернатива" планирует сделать базовый доход граждан не меньше, чем 25-30 тысяч рублей, в том числе и для стипендий, в случае, если партия получит места в Госдуме, заявил кандидат от партии Анатолий Баташев.Ранее Баташев в эфире радио "Маяк" заявлял, что партия "Зелёная альтернатива" предлагает закрепить в законе гарантию получения педагогами зарплаты не менее двух с половиной региональных прожиточных минимумов.Также Баташев отметил, что решать необходимо и пенсионный вопрос."Когда молодой человек приходит в пенсионный фонд и говорит, что служил в армии два года, то ему говорят, что это не страховой период. Когда мамочка приходит в пенсионный фонд и говорит, что у нее трое детей и на каждого из них у нее был декретный отпуск, то ей говорят, что это не страховой период. Приходит студент в пенсионный фонд и говорит, что учился пять лет, то ему отвечают, что это не страховой период. Нам нужно приравнять пенсии, социальные пособия и другие выплаты к заработным платам, с них платить налоги, страховые взносы. Государство от этого не обеднеет, но важно, чтобы люди, которые выходят на пенсию, при нынешней рыночной схеме, имели серьезный стаж. Это также важно продумать", – подчеркнул Баташев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, выборы в государственную думу, россия, партия "зеленая альтернатива"