Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/sovfed-1748931497.html
В Совфеде оценили идею вернуться к зимнему и летнему времени
В Совфеде оценили идею вернуться к зимнему и летнему времени - РИА Новости, 06.09.2021
В Совфеде оценили идею вернуться к зимнему и летнему времени
Идея вернуть в России переход на зимнее и летнее время может быть связана с предстоящими выборами в Госдуму, считает первый замглавы социального комитета Совета РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:46
2021-09-06T22:21
политика
совет федерации рф
валерий рязанский
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Идея вернуть в России переход на зимнее и летнее время может быть связана с предстоящими выборами в Госдуму, считает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.Так он прокомментировал РИА Новости предложение главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева вновь начать переводить стрелки часов в зависимости от сезона. Это, по мнению депутата, позволит России существовать синхронно со всем миром.Связав идею Жигарева с "предвыборным пиаром", Рязанский отметил, что в обществе нет единой позиции по этому поводу.В свою очередь, депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что возврат к переходу на зимнее и летнее время приведет к развитию стресса у некоторых граждан.При этом Онищенко подчеркнул, что в будущем об этом стоит подумать вновь, так как переход на зимнее и летнее время эффективен с точки зрения энергозатрат.
https://ria.ru/20210430/vremya-1730300736.html
https://ria.ru/20210906/vybory-1748882388.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1920x0_80_0_0_79f760722f7c0d32dc4f3e4999f74763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, совет федерации рф, валерий рязанский, выборы в государственную думу, россия
19:46 06.09.2021 (обновлено: 22:21 06.09.2021)
 
В Совфеде оценили идею вернуться к зимнему и летнему времени

Сенатор Рязанский: идея вернуться к зимнему и летнему времени связана с выборами

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Идея вернуть в России переход на зимнее и летнее время может быть связана с предстоящими выборами в Госдуму, считает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Так он прокомментировал РИА Новости предложение главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева вновь начать переводить стрелки часов в зависимости от сезона. Это, по мнению депутата, позволит России существовать синхронно со всем миром.
Магазин часов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 01:49
История введения перехода на летнее / зимнее время
Связав идею Жигарева с "предвыборным пиаром", Рязанский отметил, что в обществе нет единой позиции по этому поводу.
В свою очередь, депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что возврат к переходу на зимнее и летнее время приведет к развитию стресса у некоторых граждан.

"У нас была два раза сдвижка. И, конечно, такое резкое вхождение в эту тему, как и резкий выход из нее, мне кажется неверными. Сейчас снова возвращаться к этому было бы не совсем верно. Потому что если для меня, например, это благо, так как это более эффективное использование время суток, то для многих сдвижка времени даже на час сопряжена с очень болезненным переходным периодом, особенно когда это касается более раннего подъема — переход на летнее время", — сказал академик РАН РИА Новости.

При этом Онищенко подчеркнул, что в будущем об этом стоит подумать вновь, так как переход на зимнее и летнее время эффективен с точки зрения энергозатрат.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 15:27
Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно
 
ПолитикаСовет Федерации РФВалерий РязанскийВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23Названы самые популярные вакансии августа
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
Лента новостейМолния