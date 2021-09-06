https://ria.ru/20210906/sovfed-1748931497.html

В Совфеде оценили идею вернуться к зимнему и летнему времени

В Совфеде оценили идею вернуться к зимнему и летнему времени - РИА Новости, 06.09.2021

В Совфеде оценили идею вернуться к зимнему и летнему времени

Идея вернуть в России переход на зимнее и летнее время может быть связана с предстоящими выборами в Госдуму, считает первый замглавы социального комитета Совета РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:46

2021-09-06T19:46

2021-09-06T22:21

политика

совет федерации рф

валерий рязанский

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Идея вернуть в России переход на зимнее и летнее время может быть связана с предстоящими выборами в Госдуму, считает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.Так он прокомментировал РИА Новости предложение главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева вновь начать переводить стрелки часов в зависимости от сезона. Это, по мнению депутата, позволит России существовать синхронно со всем миром.Связав идею Жигарева с "предвыборным пиаром", Рязанский отметил, что в обществе нет единой позиции по этому поводу.В свою очередь, депутат и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что возврат к переходу на зимнее и летнее время приведет к развитию стресса у некоторых граждан.При этом Онищенко подчеркнул, что в будущем об этом стоит подумать вновь, так как переход на зимнее и летнее время эффективен с точки зрения энергозатрат.

https://ria.ru/20210430/vremya-1730300736.html

https://ria.ru/20210906/vybory-1748882388.html

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политика, совет федерации рф, валерий рязанский, выборы в государственную думу, россия