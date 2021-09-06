https://ria.ru/20210906/slepakov-1748820897.html
Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе
Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе - РИА Новости, 06.09.2021
Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе
Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе. Поводом стало их совместное времяпровождение в Еврейском музее и центре... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:25
2021-09-06T10:25
2021-09-06T10:25
шоубиз
российский еврейский музей толерантности
знаменитости
семен слепаков
илья авербух
отношения
аглая тарасова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе. Поводом стало их совместное времяпровождение в Еврейском музее и центре толерантности, кадрами которого поделился старший сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин.На видео звезды сидят за одним столом на закрытой вечеринке музея. Семен произносит тост, Аглая сидит рядом.Слухи об отношениях между артистами ходили давно, однако поклонники не получали им подтверждения. Сами звезды пока не сделали никаких официальных заявлений.Недавно Слепаков развелся с женой Кариной. Бывшие супруги прожили вместе шесть лет. Детей у пары нет.В одном из постов шоумен писал, что гордится собой и экс-женой, поскольку им удалось сохранить дружеские отношения.
https://ria.ru/20210514/slepakov-1732395643.html
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российский еврейский музей толерантности, знаменитости, семен слепаков, илья авербух, отношения, аглая тарасова