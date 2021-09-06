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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210906/slepakov-1748820897.html
Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе
Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе - РИА Новости, 06.09.2021
Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе
Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе. Поводом стало их совместное времяпровождение в Еврейском музее и центре... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T10:25
2021-09-06T10:25
шоубиз
российский еврейский музей толерантности
знаменитости
семен слепаков
илья авербух
отношения
аглая тарасова
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе. Поводом стало их совместное времяпровождение в Еврейском музее и центре толерантности, кадрами которого поделился старший сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин.На видео звезды сидят за одним столом на закрытой вечеринке музея. Семен произносит тост, Аглая сидит рядом.Слухи об отношениях между артистами ходили давно, однако поклонники не получали им подтверждения. Сами звезды пока не сделали никаких официальных заявлений.Недавно Слепаков развелся с женой Кариной. Бывшие супруги прожили вместе шесть лет. Детей у пары нет.В одном из постов шоумен писал, что гордится собой и экс-женой, поскольку им удалось сохранить дружеские отношения.
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российский еврейский музей толерантности, знаменитости, семен слепаков, илья авербух, отношения, аглая тарасова
10:25 06.09.2021
 

Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПродюсер, сценарист, певец Семен Слепаков в Большой синагоге Рима
Продюсер, сценарист, певец Семен Слепаков в Большой синагоге Рима - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе. Поводом стало их совместное времяпровождение в Еврейском музее и центре толерантности, кадрами которого поделился старший сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин.
На видео звезды сидят за одним столом на закрытой вечеринке музея. Семен произносит тост, Аглая сидит рядом.
© @martin_averbukh / InstagramСкриншот инстаграм-сториз Мартина Авербуха
Скриншот инстаграм-сториз Мартина Авербуха
© @martin_averbukh / Instagram
Скриншот инстаграм-сториз Мартина Авербуха
Слухи об отношениях между артистами ходили давно, однако поклонники не получали им подтверждения. Сами звезды пока не сделали никаких официальных заявлений.
Недавно Слепаков развелся с женой Кариной. Бывшие супруги прожили вместе шесть лет. Детей у пары нет.
В одном из постов шоумен писал, что гордится собой и экс-женой, поскольку им удалось сохранить дружеские отношения.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 22:08Шоубиз
Слепаков в стихах рассказал о разводе
 
ШоубизРоссийский еврейский музей толерантностиЗнаменитостиСемен СлепаковИлья АвербухотношенияАглая Тарасова
 
 
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