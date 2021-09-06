https://ria.ru/20210906/slepakov-1748820897.html

Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе

Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе - РИА Новости, 06.09.2021

Семен Слепаков и Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе

Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе. Поводом стало их совместное времяпровождение в Еврейском музее и центре... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T10:25

2021-09-06T10:25

2021-09-06T10:25

шоубиз

российский еврейский музей толерантности

знаменитости

семен слепаков

илья авербух

отношения

аглая тарасова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595526896_0:193:2516:1608_1920x0_80_0_0_89cf641d55aea58208e0da55769642d5.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Шоумен Семен Слепаков и актриса Аглая Тарасова спровоцировали слухи о романе. Поводом стало их совместное времяпровождение в Еврейском музее и центре толерантности, кадрами которого поделился старший сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин.На видео звезды сидят за одним столом на закрытой вечеринке музея. Семен произносит тост, Аглая сидит рядом.Слухи об отношениях между артистами ходили давно, однако поклонники не получали им подтверждения. Сами звезды пока не сделали никаких официальных заявлений.Недавно Слепаков развелся с женой Кариной. Бывшие супруги прожили вместе шесть лет. Детей у пары нет.В одном из постов шоумен писал, что гордится собой и экс-женой, поскольку им удалось сохранить дружеские отношения.

https://ria.ru/20210514/slepakov-1732395643.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский еврейский музей толерантности, знаменитости, семен слепаков, илья авербух, отношения, аглая тарасова