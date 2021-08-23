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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210823/slepakov-1746913137.html
"Я нами горжусь": Слепаков в день рождения подвел итоги развода с женой
"Я нами горжусь": Слепаков в день рождения подвел итоги развода с женой - РИА Новости, 23.08.2021
"Я нами горжусь": Слепаков в день рождения подвел итоги развода с женой
Шоумен Семен Слепаков в день рождения подвел личные итоги года. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:25
2021-08-23T17:25
шоубиз
знаменитости
семен слепаков
отношения
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Шоумен Семен Слепаков в день рождения подвел личные итоги года. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram.Одним из основных событий для сценариста стал развод с женой Кариной. Бывшие супруги прожили вместе шесть лет.Сценарист также признался, что решил заняться спортом и отказаться от вредных привычек. Первые результаты не заставили себя ждать — он похудел на 13 килограммов."Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся четыре раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой!" — написал Семен.Ранее шоумен рассказал, что влюбился в Карину с первого взгляда. Ее профессия далека от мира шоу-бизнеса, она юрист. О своем разводе Слепаков сообщил в привычной поклонникам стихотворной форме.
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знаменитости, семен слепаков, отношения
17:25 23.08.2021
 

"Я нами горжусь": Слепаков в день рождения подвел итоги развода с женой

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкКонцерт С. Слепакова на "Вечерах у камина" в ресторане "Бочка"
Концерт С. Слепакова на Вечерах у камина в ресторане Бочка - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Шоумен Семен Слепаков в день рождения подвел личные итоги года. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram.
Одним из основных событий для сценариста стал развод с женой Кариной. Бывшие супруги прожили вместе шесть лет.

"Вот и прошел мой 41-ый год. Подведу итоги. Я развелся. Это очень грустно. Но мы с Кариной продолжаем дружить и общаться, и за это я нами горжусь", — написал Слепаков.

Сценарист также признался, что решил заняться спортом и отказаться от вредных привычек. Первые результаты не заставили себя ждать — он похудел на 13 килограммов.
"Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся четыре раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой!" — написал Семен.
Ранее шоумен рассказал, что влюбился в Карину с первого взгляда. Ее профессия далека от мира шоу-бизнеса, она юрист. О своем разводе Слепаков сообщил в привычной поклонникам стихотворной форме.
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