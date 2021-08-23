https://ria.ru/20210823/slepakov-1746913137.html

"Я нами горжусь": Слепаков в день рождения подвел итоги развода с женой

"Я нами горжусь": Слепаков в день рождения подвел итоги развода с женой - РИА Новости, 23.08.2021

"Я нами горжусь": Слепаков в день рождения подвел итоги развода с женой

Шоумен Семен Слепаков в день рождения подвел личные итоги года. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:25

2021-08-23T17:25

2021-08-23T17:25

шоубиз

знаменитости

семен слепаков

отношения

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Шоумен Семен Слепаков в день рождения подвел личные итоги года. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram.Одним из основных событий для сценариста стал развод с женой Кариной. Бывшие супруги прожили вместе шесть лет.Сценарист также признался, что решил заняться спортом и отказаться от вредных привычек. Первые результаты не заставили себя ждать — он похудел на 13 килограммов."Я занимаюсь спортом. Это, конечно, довольно жалко смотрится, но впервые с начальных классов школы я подтянулся четыре раза. Правда, растянул плечо и пока не могу продолжать, зато как я гордился собой!" — написал Семен.Ранее шоумен рассказал, что влюбился в Карину с первого взгляда. Ее профессия далека от мира шоу-бизнеса, она юрист. О своем разводе Слепаков сообщил в привычной поклонникам стихотворной форме.

https://ria.ru/20210130/slepakov-1595264829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, семен слепаков, отношения