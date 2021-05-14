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Шоубиз
https://ria.ru/20210514/slepakov-1732395643.html
Слепаков в стихах рассказал о разводе
Слепаков в стихах рассказал о разводе
Юморист Семен Слепаков опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором сообщил о разводе. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:08
2021-05-14T22:08
шоубиз
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Юморист Семен Слепаков опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором сообщил о разводе. "Теперь пару слов про мою семью, Сейчас и на это я свет пролью — Я в браке давно уж не состою", — написал Слепаков. Он отметил, что не будет "утомлять деталями" подписчиков, и сообщил, что развелся прошлой осенью. Изменение семейного положения комик описал словами "Грустно, но се ля ви".
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семен слепаков

Слепаков в стихах рассказал о разводе

22:08 14.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСемен Слепаков
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Юморист Семен Слепаков опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором сообщил о разводе.
"Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это я свет пролью —
Я в браке давно уж не состою", — написал Слепаков.
Он отметил, что не будет "утомлять деталями" подписчиков, и сообщил, что развелся прошлой осенью. Изменение семейного положения комик описал словами "Грустно, но се ля ви".
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова
 
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