https://ria.ru/20210514/slepakov-1732395643.html
Слепаков в стихах рассказал о разводе
Слепаков в стихах рассказал о разводе
Юморист Семен Слепаков опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором сообщил о разводе. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:08
2021-05-14T22:08
2021-05-14T22:08
шоубиз
семен слепаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_0:135:2995:1820_1920x0_80_0_0_7bea26f9c8fe2fd4a03196aab5b1877a.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Юморист Семен Слепаков опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором сообщил о разводе. "Теперь пару слов про мою семью, Сейчас и на это я свет пролью — Я в браке давно уж не состою", — написал Слепаков. Он отметил, что не будет "утомлять деталями" подписчиков, и сообщил, что развелся прошлой осенью. Изменение семейного положения комик описал словами "Грустно, но се ля ви".
https://ria.ru/20210130/akkaunt-1595313788.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_ae22fd4dfbeefc13d97db22078860d58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семен слепаков
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Юморист Семен Слепаков
опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором сообщил о разводе.
"Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это я свет пролью —
Я в браке давно уж не состою", — написал Слепаков.
Он отметил, что не будет "утомлять деталями" подписчиков, и сообщил, что развелся прошлой осенью. Изменение семейного положения комик описал словами "Грустно, но се ля ви".