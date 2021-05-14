https://ria.ru/20210514/slepakov-1732395643.html

Слепаков в стихах рассказал о разводе

Слепаков в стихах рассказал о разводе

Юморист Семен Слепаков опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором сообщил о разводе. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T22:08

2021-05-14T22:08

2021-05-14T22:08

шоубиз

семен слепаков

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Юморист Семен Слепаков опубликовал в инстаграме стихотворение, в котором сообщил о разводе. "Теперь пару слов про мою семью, Сейчас и на это я свет пролью — Я в браке давно уж не состою", — написал Слепаков. Он отметил, что не будет "утомлять деталями" подписчиков, и сообщил, что развелся прошлой осенью. Изменение семейного положения комик описал словами "Грустно, но се ля ви".

https://ria.ru/20210130/akkaunt-1595313788.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семен слепаков