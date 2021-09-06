https://ria.ru/20210906/sibir-1748799587.html

Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по развитию Сибири

Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по развитию Сибири - РИА Новости, 06.09.2021

Шойгу рассказал, когда будут готовы предложения по развитию Сибири

Разработка предложений по развитию Сибири будет завершена осенью 2021 года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:30

2021-09-06T00:30

2021-09-06T00:45

общество

сергей шойгу

владимир путин

русское географическое общество

единая россия

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Разработка предложений по развитию Сибири будет завершена осенью 2021 года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами "Единой России" поручил правительству подготовить предложения по реализации этой программы.При этом Шойгу уточнил, что Русское географическое общество занимается проработкой этих предложений по поручению Путина уже более 10 лет. Также участвуют ведущие эксперты Центра стратегических разработок."Мне нравится изучать документы по истории, географическим изменениям и экономике регионов России. Во время рабочих поездок всегда вижу красоту, природные особенности регионов и живущих там людей. А Сибирь - моя родина, моя душа всегда там", - добавил министр.

https://ria.ru/20210906/trakt-1748799449.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей шойгу, владимир путин, русское географическое общество, единая россия, россия