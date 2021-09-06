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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан, пишут СМИ

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан, пишут СМИ - РИА Новости, 06.09.2021

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех уехал в Таджикистан, пишут СМИ

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:22

2021-09-06T09:22

2021-09-06T09:22

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

таджикистан

афганистан

амрулла салех

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента, уехал из Панджшера в Таджикистан, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в прошлой администрации.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией оставался Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

таджикистан

афганистан

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Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления Во время блицкрига по Афганистану боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не смогли захватить провинцию Панджшер. После того, как они вошли в Кабул, этот регион превратился в форпост оппозиции — в Панджшерской долине объединились моджахеды Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда, бывший вице-президент Амрулла Салех, а также подразделения афганской армии и спецназа. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивается противостояние. 2021-09-06T09:22 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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