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"Русал" готов эвакуировать персонал из Гвинеи
"Русал" готов эвакуировать персонал из Гвинеи - РИА Новости, 06.09.2021
"Русал" готов эвакуировать персонал из Гвинеи
"Русал" сфокусирован на безопасности своих сотрудников в Гвинее и в случае дальнейшей эскалации нестабильности готов к эвакуации российского персонала,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:55
2021-09-06T17:55
экономика
гвинея
русал
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Русал" сфокусирован на безопасности своих сотрудников в Гвинее и в случае дальнейшей эскалации нестабильности готов к эвакуации российского персонала, говорится в заявлении алюминиевой компании.В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте."В связи с событиями, происходящими в Гвинейской Республике, "Русал" сообщает, что в настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов", - сообщила компания в понедельник.ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% - до 3,755 миллиона тонн.
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
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экономика, гвинея, русал, военный переворот в гвинее
17:55 06.09.2021
 
"Русал" готов эвакуировать персонал из Гвинеи

"Русал" готов эвакуировать персонал из Гвинеи в случае ухудшения ситуации после переворота

© REUTERS / Souleymane CamaraВоенные в Конакри, Гвинея
Военные в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Souleymane Camara
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Русал" сфокусирован на безопасности своих сотрудников в Гвинее и в случае дальнейшей эскалации нестабильности готов к эвакуации российского персонала, говорится в заявлении алюминиевой компании.
В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.
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"В связи с событиями, происходящими в Гвинейской Республике, "Русал" сообщает, что в настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов", - сообщила компания в понедельник.
"В случае дальнейшей эскалации политической нестабильности компания готова к эвакуации российского персонала из республики. В настоящее время "Русал" работает в тесном контакте с посольством России в Гвинее", - также отмечается в заявлении.
ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% - до 3,755 миллиона тонн.
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ЭкономикаГвинеяРусалВоенный переворот в Гвинее
 
 
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