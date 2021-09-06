https://ria.ru/20210906/rusal-1748914375.html

"Русал" готов эвакуировать персонал из Гвинеи

"Русал" готов эвакуировать персонал из Гвинеи - РИА Новости, 06.09.2021

"Русал" готов эвакуировать персонал из Гвинеи

"Русал" сфокусирован на безопасности своих сотрудников в Гвинее и в случае дальнейшей эскалации нестабильности готов к эвакуации российского персонала,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:55

2021-09-06T17:55

2021-09-06T17:55

экономика

гвинея

русал

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Русал" сфокусирован на безопасности своих сотрудников в Гвинее и в случае дальнейшей эскалации нестабильности готов к эвакуации российского персонала, говорится в заявлении алюминиевой компании.В воскресенье офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте."В связи с событиями, происходящими в Гвинейской Республике, "Русал" сообщает, что в настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов", - сообщила компания в понедельник.ОК "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% - до 3,755 миллиона тонн.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

https://ria.ru/20210906/rusal-1748910997.html

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экономика, гвинея, русал, военный переворот в гвинее