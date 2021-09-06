"Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону
Компания "Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" в понедельник приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов полного цикла, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Предприятие, расположенное на территории бывшего завода "Копнитель", будет состоять из производственного корпуса площадью 62 тысячи квадратных метров, здания для инженерных и коммерческих служб. Общая территория составит 14 гектаров. Реализация проекта позволит расширить серийное производство современных тракторов и дорожно-строительной техники до 5 тысяч машин в год. Инвестиции в проект составят порядка 6 миллиардов рублей.
"Мы создаем в чистом поле предприятие почти на 2 тысячи мест. Ростовчане получат высокотехнологичный, современный завод. В постоветской истории это по сути первый завод такого направления", - сообщил на мероприятии по закладке первого камня в строительство нового завода губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что помимо тракторов на заводе будет производиться востребованная в регионе коммунальная техника.
Как сообщалось ранее, на заводе будет создано производство тракторов полного цикла различных мощностей - от 170 до 600 и более лошадиных сил. Новое производство планируется запустить в конце 2022 года.
"Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран.