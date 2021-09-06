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Ростовская область
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"Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону
"Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.09.2021
"Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону
Компания "Ростсельмаш" в понедельник приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов полного цикла, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:13
2021-09-06T17:13
ростовская область
экономика
технологии
ростов-на-дону
василий голубев
снг
ростсельмаш
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" в понедельник приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов полного цикла, передает корреспондент РИА Новости с места события.Предприятие, расположенное на территории бывшего завода "Копнитель", будет состоять из производственного корпуса площадью 62 тысячи квадратных метров, здания для инженерных и коммерческих служб. Общая территория составит 14 гектаров. Реализация проекта позволит расширить серийное производство современных тракторов и дорожно-строительной техники до 5 тысяч машин в год. Инвестиции в проект составят порядка 6 миллиардов рублей."Мы создаем в чистом поле предприятие почти на 2 тысячи мест. Ростовчане получат высокотехнологичный, современный завод. В постоветской истории это по сути первый завод такого направления", - сообщил на мероприятии по закладке первого камня в строительство нового завода губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что помимо тракторов на заводе будет производиться востребованная в регионе коммунальная техника.Как сообщалось ранее, на заводе будет создано производство тракторов полного цикла различных мощностей - от 170 до 600 и более лошадиных сил. Новое производство планируется запустить в конце 2022 года."Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран.
https://ria.ru/20210831/istoriya-1747983970.html
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экономика, технологии, ростов-на-дону, василий голубев, снг, ростсельмаш
17:13 06.09.2021
 
"Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону

Компания "Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Илья Питалев Лазерная резка металла на производственной площадке Ростсельмаш
Лазерная резка металла на производственной площадке Ростсельмаш - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" в понедельник приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов полного цикла, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Предприятие, расположенное на территории бывшего завода "Копнитель", будет состоять из производственного корпуса площадью 62 тысячи квадратных метров, здания для инженерных и коммерческих служб. Общая территория составит 14 гектаров. Реализация проекта позволит расширить серийное производство современных тракторов и дорожно-строительной техники до 5 тысяч машин в год. Инвестиции в проект составят порядка 6 миллиардов рублей.
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"Мы создаем в чистом поле предприятие почти на 2 тысячи мест. Ростовчане получат высокотехнологичный, современный завод. В постоветской истории это по сути первый завод такого направления", - сообщил на мероприятии по закладке первого камня в строительство нового завода губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что помимо тракторов на заводе будет производиться востребованная в регионе коммунальная техника.
Как сообщалось ранее, на заводе будет создано производство тракторов полного цикла различных мощностей - от 170 до 600 и более лошадиных сил. Новое производство планируется запустить в конце 2022 года.
"Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран.
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