https://ria.ru/20210906/rostov-1748906030.html

"Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону

"Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 06.09.2021

"Ростсельмаш" начал строительство тракторного завода в Ростове-на-Дону

Компания "Ростсельмаш" в понедельник приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов полного цикла, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:13

2021-09-06T17:13

2021-09-06T17:13

ростовская область

экономика

технологии

ростов-на-дону

василий голубев

снг

ростсельмаш

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен – РИА Новости. Компания "Ростсельмаш" в понедельник приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов полного цикла, передает корреспондент РИА Новости с места события.Предприятие, расположенное на территории бывшего завода "Копнитель", будет состоять из производственного корпуса площадью 62 тысячи квадратных метров, здания для инженерных и коммерческих служб. Общая территория составит 14 гектаров. Реализация проекта позволит расширить серийное производство современных тракторов и дорожно-строительной техники до 5 тысяч машин в год. Инвестиции в проект составят порядка 6 миллиардов рублей."Мы создаем в чистом поле предприятие почти на 2 тысячи мест. Ростовчане получат высокотехнологичный, современный завод. В постоветской истории это по сути первый завод такого направления", - сообщил на мероприятии по закладке первого камня в строительство нового завода губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что помимо тракторов на заводе будет производиться востребованная в регионе коммунальная техника.Как сообщалось ранее, на заводе будет создано производство тракторов полного цикла различных мощностей - от 170 до 600 и более лошадиных сил. Новое производство планируется запустить в конце 2022 года."Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий на 11 производственных площадках в пяти странах. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран.

https://ria.ru/20210831/istoriya-1747983970.html

https://ria.ru/20210827/pedagog-1747533316.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, ростов-на-дону, василий голубев, снг, ростсельмаш