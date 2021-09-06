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Религия
https://ria.ru/20210906/protesty-1748837716.html
В РПЦ прокомментировали протесты против духовенства в Черногории
В РПЦ прокомментировали протесты против духовенства в Черногории - РИА Новости, 06.09.2021
В РПЦ прокомментировали протесты против духовенства в Черногории
Протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Черногории носят искусственный характер и могут быть связаны с президентом страны... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:43
2021-09-06T11:43
религия
черногория
русская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
мило джуканович
игорь якимчук
московский патриархат
здравко кривокапич
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Черногории носят искусственный характер и могут быть связаны с президентом страны Мило Джукановичем, заявил РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.В воскресенье утром полиция Черногории применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в отношении протестующих против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита патриарха Сербского Порфирия, заблокировавших въезд в старую столицу страны Цетине и собравшихся на главной городской площади. Патриарх Порфирий и митрополит Иоанникий были вертолетом доставлены к монастырю Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, где прошла интронизация."Так называемые протесты в Черногории, попытка сорвать интронизацию законного черногорского митрополита на кафедре, где на протяжении столетий происходило настолование его предшественников, имеют очевидный искусственный характер. Беспорядки организованы президентом Джукановичем в попытке вернуть себе власть, которую он постепенно теряет именно вследствие своего враждебного отношения к церкви. Есть и зарубежные заказчики беспорядков в Цетине", - сказал Якимчук.Русская православная церковь, добавил протоиерей, всегда была и остается на стороне СПЦ, и будет всячески поддерживать каноническое православие на земле Черногории.По данным Радио и телевидения Черногории, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы. Позднее правоохранители говорили о восьми задержанных демонстрантах и 20 пострадавших полицейских, обстановка днем в воскресенье мирная, сообщило управление полиции МВД республики.После церемонии митрополит Иоанникий извинился за беспорядки, свидетелями которых стало духовенство, сказал, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе", и пообещал служить для братского примирения в Черногории.Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих СПЦ. В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича. Кроме того, Джуканович в январе вынужден был согласно Конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ.
https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748762430.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210905/chernogoriya-1748750211.html
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черногория, русская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, мило джуканович, игорь якимчук, московский патриархат, здравко кривокапич
11:43 06.09.2021
 

В РПЦ прокомментировали протесты против духовенства в Черногории

© REUTERS / Stevo VasiljevicГорящие покрышки во время акции протеста против интронизации епископа Иоаники в Цетине, Черногория
Горящие покрышки во время акции протеста против интронизации епископа Иоаники в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Протесты против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Черногории носят искусственный характер и могут быть связаны с президентом страны Мило Джукановичем, заявил РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
В воскресенье утром полиция Черногории применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в отношении протестующих против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и визита патриарха Сербского Порфирия, заблокировавших въезд в старую столицу страны Цетине и собравшихся на главной городской площади. Патриарх Порфирий и митрополит Иоанникий были вертолетом доставлены к монастырю Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, где прошла интронизация.
Сотрудники полиции стоят в облаке слезоточивого газа во время столкновений на акции протеста против интронизации митрополита Иоанникия - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 14:35Религия
При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских
"Так называемые протесты в Черногории, попытка сорвать интронизацию законного черногорского митрополита на кафедре, где на протяжении столетий происходило настолование его предшественников, имеют очевидный искусственный характер. Беспорядки организованы президентом Джукановичем в попытке вернуть себе власть, которую он постепенно теряет именно вследствие своего враждебного отношения к церкви. Есть и зарубежные заказчики беспорядков в Цетине", - сказал Якимчук.
Русская православная церковь, добавил протоиерей, всегда была и остается на стороне СПЦ, и будет всячески поддерживать каноническое православие на земле Черногории.
По данным Радио и телевидения Черногории, четыре человека легко пострадали в ходе протестов и были отпущены на домашнее лечение из городской больницы. Позднее правоохранители говорили о восьми задержанных демонстрантах и 20 пострадавших полицейских, обстановка днем в воскресенье мирная, сообщило управление полиции МВД республики.
После церемонии митрополит Иоанникий извинился за беспорядки, свидетелями которых стало духовенство, сказал, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе", и пообещал служить для братского примирения в Черногории.
Премьер Черногории Здравко Кривокапич в воскресенье назвал нападение на полицию попыткой теракта. Организаторами, по его словам, являются руководство Демократической партии социалистов (ДПС президента Мило Джукановича) в сотрудничестве с организованными преступными группами. Он также сообщил о задержании советника Джукановича, бывшего директора полиции Веселина Вельовича, видео с участием которого в столкновениях с полицией было опубликовано ранее.
Митрополит Иоанникий и Глава Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 11:39В мире
Интронизация митрополита СПЦ прошла в Черногории на фоне протестов
В конце 2019 года прошлый созыв черногорского парламента под руководством бывшей правящей Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича принял закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который вызвал сопротивление верующих СПЦ. В защиту храмов и монастырей, которые, согласно документу, могли быть переданы в собственность государству, несколько месяцев по всей стране проводились массовые молебны и крестные ходы. Движение "Не отдадим святыни" объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах партии Джукановича. Кроме того, Джуканович в январе вынужден был согласно Конституции подписать дважды утвержденные новым созывом парламента поправки к спорному закону о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожал правам СПЦ.
 
РелигияЧерногорияРусская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМило ДжукановичИгорь ЯкимчукМосковский ПатриархатЗдравко Кривокапич
 
 
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