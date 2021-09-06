https://ria.ru/20210906/prostranstvo-1748932664.html

ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство

ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство - РИА Новости, 06.09.2021

ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились укреплять двустороннее взаимодействие и собираются создать единое экономическое... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:58

2021-09-06T19:58

2021-09-06T21:49

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донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились укреплять двустороннее взаимодействие и собираются создать единое экономическое пространство.Об этом сказано в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника по итогам встречи в формате видеоконференции.В документе отмечается, что власти двух республик приняли важные для жителей Донбасса Программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.В нем также отмечается, что выполнение программ позволит увеличить зарплаты и пенсии в республиках до уровня Ростовской области. Кроме того, ожидается, что это повысит "показатель валового внутреннего продукта на душу населения на 75 процентов" и позволит создать 70 тысяч новых рабочих мест в республиках.Как отметил Пушилин, обе республики находятся в единых условиях "войны, блокады, непризнанности", поэтому им тяжело конкурировать с другими странами.В свою очередь, Пасечник указал, что ДНР и ЛНР завершают синхронизацию гражданского, таможенного и налогового законодательства для работы в едином экономическом пространстве.Он уточнил, что власти уже разработали все необходимые решения с конкретными шагами по выполнению программ развития.

https://ria.ru/20210905/donbass-1748778208.html

https://ria.ru/20210830/kiev-1747908764.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр