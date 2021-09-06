Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/prostranstvo-1748932664.html
ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство
ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство - РИА Новости, 06.09.2021
ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились укреплять двустороннее взаимодействие и собираются создать единое экономическое... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:58
2021-09-06T21:49
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156299/32/1562993230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8a5213c3788288a9dcdf793a120f63b.jpg
ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились укреплять двустороннее взаимодействие и собираются создать единое экономическое пространство.Об этом сказано в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника по итогам встречи в формате видеоконференции.В документе отмечается, что власти двух республик приняли важные для жителей Донбасса Программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.В нем также отмечается, что выполнение программ позволит увеличить зарплаты и пенсии в республиках до уровня Ростовской области. Кроме того, ожидается, что это повысит "показатель валового внутреннего продукта на душу населения на 75 процентов" и позволит создать 70 тысяч новых рабочих мест в республиках.Как отметил Пушилин, обе республики находятся в единых условиях "войны, блокады, непризнанности", поэтому им тяжело конкурировать с другими странами.В свою очередь, Пасечник указал, что ДНР и ЛНР завершают синхронизацию гражданского, таможенного и налогового законодательства для работы в едином экономическом пространстве.Он уточнил, что власти уже разработали все необходимые решения с конкретными шагами по выполнению программ развития.
https://ria.ru/20210905/donbass-1748778208.html
https://ria.ru/20210830/kiev-1747908764.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156299/32/1562993230_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeaa2c92ca0e4a463fe9e339948243c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
19:58 06.09.2021 (обновлено: 21:49 06.09.2021)
 
ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство

Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник договорились создать единое экономическое пространство

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились укреплять двустороннее взаимодействие и собираются создать единое экономическое пространство.
Об этом сказано в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника по итогам встречи в формате видеоконференции.
В документе отмечается, что власти двух республик приняли важные для жителей Донбасса Программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.

"Реализация программ социально-экономического развития позволит достичь ряда показателей, в частности: увеличить среднюю заработную плату в целом по экономике в 2,3 раза до 35 тысяч рублей, повысить среднюю пенсию в 1,3 раза до 13,8 тысячи рублей. Средняя заработная плата бюджетников достигнет 29 тысяч рублей", — говорится в совместном заявлении.

В нем также отмечается, что выполнение программ позволит увеличить зарплаты и пенсии в республиках до уровня Ростовской области. Кроме того, ожидается, что это повысит "показатель валового внутреннего продукта на душу населения на 75 процентов" и позволит создать 70 тысяч новых рабочих мест в республиках.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 18:21
На Украине заявили о существовании "тайных соглашений" по Донбассу
Как отметил Пушилин, обе республики находятся в единых условиях "войны, блокады, непризнанности", поэтому им тяжело конкурировать с другими странами.
"Тем не менее, даже при наличии таких серьезных вызовов наши государства развиваются. Другое дело — нас не устраивают темпы развития, мы ставим целью быстрые и качественные изменения в наших республиках", — заявил глава ДНР во время видеоконференции.
В свою очередь, Пасечник указал, что ДНР и ЛНР завершают синхронизацию гражданского, таможенного и налогового законодательства для работы в едином экономическом пространстве.
Он уточнил, что власти уже разработали все необходимые решения с конкретными шагами по выполнению программ развития.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 23:12
На Украине рассказали, при каких условиях пойдут в наступление в Донбассе
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния