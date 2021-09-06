19:58 06.09.2021 (обновлено: 21:49 06.09.2021)
ЛНР и ДНР создадут единое экономическое пространство
Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник договорились создать единое экономическое пространство
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились укреплять двустороннее взаимодействие и собираются создать единое экономическое пространство.
Об этом сказано в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника по итогам встречи в формате видеоконференции.
В документе отмечается, что власти двух республик приняли важные для жителей Донбасса Программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы.
"Реализация программ социально-экономического развития позволит достичь ряда показателей, в частности: увеличить среднюю заработную плату в целом по экономике в 2,3 раза до 35 тысяч рублей, повысить среднюю пенсию в 1,3 раза до 13,8 тысячи рублей. Средняя заработная плата бюджетников достигнет 29 тысяч рублей", — говорится в совместном заявлении.
В нем также отмечается, что выполнение программ позволит увеличить зарплаты и пенсии в республиках до уровня Ростовской области. Кроме того, ожидается, что это повысит "показатель валового внутреннего продукта на душу населения на 75 процентов" и позволит создать 70 тысяч новых рабочих мест в республиках.
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Как отметил Пушилин, обе республики находятся в единых условиях "войны, блокады, непризнанности", поэтому им тяжело конкурировать с другими странами.
"Тем не менее, даже при наличии таких серьезных вызовов наши государства развиваются. Другое дело — нас не устраивают темпы развития, мы ставим целью быстрые и качественные изменения в наших республиках", — заявил глава ДНР во время видеоконференции.
В свою очередь, Пасечник указал, что ДНР и ЛНР завершают синхронизацию гражданского, таможенного и налогового законодательства для работы в едином экономическом пространстве.
Он уточнил, что власти уже разработали все необходимые решения с конкретными шагами по выполнению программ развития.