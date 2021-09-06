https://ria.ru/20210906/priamure-1748813596.html
Приамурье получило федеральную поддержку на шесть миллиардов рублей
Приамурье получило федеральную поддержку на шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 06.09.2021
Приамурье получило федеральную поддержку на шесть миллиардов рублей
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным получил поддержку по пяти вопросам в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:07
2021-09-06T09:07
2021-09-06T09:07
амурская область
экономика
китай
владимир путин
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным получил поддержку по пяти вопросам в общей сложности получено ободрение на выделение более 6 миллиардов рублей федеральной поддержки.Рабочая встреча Путина с Орловым прошла 4 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства региона, деньги будут выделены по трем проектам, президент также поддержал изменение проекта взлетно-посадочной полосы аэропорта."Еще один вопрос касался новой взлетно-посадочной посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. В этом году у нас было подписано концессионное соглашение с очень сильным инвестором, который за 7 миллиардов рублей будет строить современный пассажирский терминал. Инвестор просит скорректировать параметры строящейся ВПП – добавить несколько перронов для стоянки самолетов и немного расширить обочины, чтобы можно было принимать все типы воздушных судов. Президент по этим просьбам дал поручение правительству РФ рассмотреть и поддержать реализацию проектов", - приводит пресс-служба слова Орлова.Также на встрече была обсуждена первая в мире трансграничная канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ (КНР). Как уточняют власти региона, готовность объекта превышает 10%, общая стоимость объекта составляет 9 миллиардов рублей."Канатная дорога будет готова к концу 2023 года. Проект предполагает создание пункта пропуска, на котором должно быть установлено соответствующее оборудование для проверки данных граждан, пересекающих границу. Им будет пользоваться пограничная служба. Стоимость этого оборудования составляет порядка 700 миллионов рублей. Я попросил президента включить эти расходы в государственную программу. Он нас поддержал, и эти средства будут выделены", - сказал Орлов.Также речь на встрече шла о берегоукреплении, для завершения строительства трех участков набережной нужно 3,4 миллиарда рублей, в трехлетнем бюджете региона, по словам Орлова, на набережную предусмотрено 1,6 миллиарда рублей – эти деньги пойдут на завершение набережной в районе судостроительного завода."Также необходимо завершить возведение набережной в Благовещенске в районе конечной автобуса номер 5 – на эти цели требуется 1,8 миллиарда рублей. Я попросил президента о выделении средств из федерального бюджета, и он в этом вопросе нас поддержал", - добавил губернатор.Еще один поднятый на встрече вопрос – строительство родильного дома в Благовещенске, стоимость этого объекта – 3,6 миллиарда рублей, начать возведение в регионе готовы с 2022 года. "Василий Орлов попросил президента выделить средства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. И Владимир Путин также поддержал эту просьбу", - отмечает пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, "сейчас многое будет зависеть от расторопности региональной команды, умения взаимодействовать с федеральным центром".
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экономика, китай, владимир путин, василий орлов (губернатор), россия
Приамурье получило федеральную поддержку на шесть миллиардов рублей
Глава Приамурья: регион получил федеральную поддержку более чем на шесть миллиардов рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
сообщил, что регион по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным
получил поддержку по пяти вопросам в общей сложности получено ободрение на выделение более 6 миллиардов рублей федеральной поддержки.
Рабочая встреча Путина с Орловым прошла 4 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства региона, деньги будут выделены по трем проектам, президент также поддержал изменение проекта взлетно-посадочной полосы аэропорта.
"Еще один вопрос касался новой взлетно-посадочной посадочной полосы в аэропорту Благовещенска
. В этом году у нас было подписано концессионное соглашение с очень сильным инвестором, который за 7 миллиардов рублей будет строить современный пассажирский терминал. Инвестор просит скорректировать параметры строящейся ВПП – добавить несколько перронов для стоянки самолетов и немного расширить обочины, чтобы можно было принимать все типы воздушных судов. Президент по этим просьбам дал поручение правительству РФ
рассмотреть и поддержать реализацию проектов", - приводит пресс-служба слова Орлова.
Также на встрече была обсуждена первая в мире трансграничная канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ
(КНР
). Как уточняют власти региона, готовность объекта превышает 10%, общая стоимость объекта составляет 9 миллиардов рублей.
"Канатная дорога будет готова к концу 2023 года. Проект предполагает создание пункта пропуска, на котором должно быть установлено соответствующее оборудование для проверки данных граждан, пересекающих границу. Им будет пользоваться пограничная служба. Стоимость этого оборудования составляет порядка 700 миллионов рублей. Я попросил президента включить эти расходы в государственную программу. Он нас поддержал, и эти средства будут выделены", - сказал Орлов.
Также речь на встрече шла о берегоукреплении, для завершения строительства трех участков набережной нужно 3,4 миллиарда рублей, в трехлетнем бюджете региона, по словам Орлова, на набережную предусмотрено 1,6 миллиарда рублей – эти деньги пойдут на завершение набережной в районе судостроительного завода.
"Также необходимо завершить возведение набережной в Благовещенске в районе конечной автобуса номер 5 – на эти цели требуется 1,8 миллиарда рублей. Я попросил президента о выделении средств из федерального бюджета, и он в этом вопросе нас поддержал", - добавил губернатор.
Еще один поднятый на встрече вопрос – строительство родильного дома в Благовещенске, стоимость этого объекта – 3,6 миллиарда рублей, начать возведение в регионе готовы с 2022 года. "Василий Орлов попросил президента выделить средства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. И Владимир Путин также поддержал эту просьбу", - отмечает пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, "сейчас многое будет зависеть от расторопности региональной команды, умения взаимодействовать с федеральным центром".