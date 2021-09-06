Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210906/priamure-1748813596.html
Приамурье получило федеральную поддержку на шесть миллиардов рублей
Приамурье получило федеральную поддержку на шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 06.09.2021
Приамурье получило федеральную поддержку на шесть миллиардов рублей
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным получил поддержку по пяти вопросам в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:07
2021-09-06T09:07
амурская область
экономика
китай
владимир путин
василий орлов (губернатор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d452228c2afd9e211a59e83d896b9e42.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным получил поддержку по пяти вопросам в общей сложности получено ободрение на выделение более 6 миллиардов рублей федеральной поддержки.Рабочая встреча Путина с Орловым прошла 4 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства региона, деньги будут выделены по трем проектам, президент также поддержал изменение проекта взлетно-посадочной полосы аэропорта."Еще один вопрос касался новой взлетно-посадочной посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. В этом году у нас было подписано концессионное соглашение с очень сильным инвестором, который за 7 миллиардов рублей будет строить современный пассажирский терминал. Инвестор просит скорректировать параметры строящейся ВПП – добавить несколько перронов для стоянки самолетов и немного расширить обочины, чтобы можно было принимать все типы воздушных судов. Президент по этим просьбам дал поручение правительству РФ рассмотреть и поддержать реализацию проектов", - приводит пресс-служба слова Орлова.Также на встрече была обсуждена первая в мире трансграничная канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ (КНР). Как уточняют власти региона, готовность объекта превышает 10%, общая стоимость объекта составляет 9 миллиардов рублей."Канатная дорога будет готова к концу 2023 года. Проект предполагает создание пункта пропуска, на котором должно быть установлено соответствующее оборудование для проверки данных граждан, пересекающих границу. Им будет пользоваться пограничная служба. Стоимость этого оборудования составляет порядка 700 миллионов рублей. Я попросил президента включить эти расходы в государственную программу. Он нас поддержал, и эти средства будут выделены", - сказал Орлов.Также речь на встрече шла о берегоукреплении, для завершения строительства трех участков набережной нужно 3,4 миллиарда рублей, в трехлетнем бюджете региона, по словам Орлова, на набережную предусмотрено 1,6 миллиарда рублей – эти деньги пойдут на завершение набережной в районе судостроительного завода."Также необходимо завершить возведение набережной в Благовещенске в районе конечной автобуса номер 5 – на эти цели требуется 1,8 миллиарда рублей. Я попросил президента о выделении средств из федерального бюджета, и он в этом вопросе нас поддержал", - добавил губернатор.Еще один поднятый на встрече вопрос – строительство родильного дома в Благовещенске, стоимость этого объекта – 3,6 миллиарда рублей, начать возведение в регионе готовы с 2022 года. "Василий Орлов попросил президента выделить средства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. И Владимир Путин также поддержал эту просьбу", - отмечает пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, "сейчас многое будет зависеть от расторопности региональной команды, умения взаимодействовать с федеральным центром".
https://ria.ru/20210903/svobodnyy-1748574963.html
https://ria.ru/20210903/priamure-1748470324.html
https://ria.ru/20210903/rekonstruktsiya-1748458495.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/147664/21/1476642142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c461c92258c9106b89445836e5c6f473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, китай, владимир путин, василий орлов (губернатор), россия
09:07 06.09.2021
 
Приамурье получило федеральную поддержку на шесть миллиардов рублей

Глава Приамурья: регион получил федеральную поддержку более чем на шесть миллиардов рублей

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРегионы России. Амурская область
Регионы России. Амурская область - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что регион по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным получил поддержку по пяти вопросам в общей сложности получено ободрение на выделение более 6 миллиардов рублей федеральной поддержки.
Рабочая встреча Путина с Орловым прошла 4 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства региона, деньги будут выделены по трем проектам, президент также поддержал изменение проекта взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Привокзальная площадь в городе Свободный Амурской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 15:34Амурская область
Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном
"Еще один вопрос касался новой взлетно-посадочной посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. В этом году у нас было подписано концессионное соглашение с очень сильным инвестором, который за 7 миллиардов рублей будет строить современный пассажирский терминал. Инвестор просит скорректировать параметры строящейся ВПП – добавить несколько перронов для стоянки самолетов и немного расширить обочины, чтобы можно было принимать все типы воздушных судов. Президент по этим просьбам дал поручение правительству РФ рассмотреть и поддержать реализацию проектов", - приводит пресс-служба слова Орлова.
Также на встрече была обсуждена первая в мире трансграничная канатная дорога Благовещенск - Хэйхэ (КНР). Как уточняют власти региона, готовность объекта превышает 10%, общая стоимость объекта составляет 9 миллиардов рублей.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 07:50
На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье
"Канатная дорога будет готова к концу 2023 года. Проект предполагает создание пункта пропуска, на котором должно быть установлено соответствующее оборудование для проверки данных граждан, пересекающих границу. Им будет пользоваться пограничная служба. Стоимость этого оборудования составляет порядка 700 миллионов рублей. Я попросил президента включить эти расходы в государственную программу. Он нас поддержал, и эти средства будут выделены", - сказал Орлов.
Также речь на встрече шла о берегоукреплении, для завершения строительства трех участков набережной нужно 3,4 миллиарда рублей, в трехлетнем бюджете региона, по словам Орлова, на набережную предусмотрено 1,6 миллиарда рублей – эти деньги пойдут на завершение набережной в районе судостроительного завода.
"Также необходимо завершить возведение набережной в Благовещенске в районе конечной автобуса номер 5 – на эти цели требуется 1,8 миллиарда рублей. Я попросил президента о выделении средств из федерального бюджета, и он в этом вопросе нас поддержал", - добавил губернатор.
Еще один поднятый на встрече вопрос – строительство родильного дома в Благовещенске, стоимость этого объекта – 3,6 миллиарда рублей, начать возведение в регионе готовы с 2022 года. "Василий Орлов попросил президента выделить средства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. И Владимир Путин также поддержал эту просьбу", - отмечает пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, "сейчас многое будет зависеть от расторопности региональной команды, умения взаимодействовать с федеральным центром".
Добыча золота - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 05:31
Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
 
Амурская областьЭкономикаКитайВладимир ПутинВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния