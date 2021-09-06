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Религия
https://ria.ru/20210906/prazdnik-1748836961.html
Иудеи встречают Рош ха-Шана - Новый год по религиозному календарю
Иудеи встречают Рош ха-Шана - Новый год по религиозному календарю - РИА Новости, 06.09.2021
Иудеи встречают Рош ха-Шана - Новый год по религиозному календарю
Еврейские общины по всему миру вечером в понедельник встречают Рош ха-Шана - новый год по иудеййскому календарю. В России во время праздника Рош ха-Шана... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:00
2021-09-06T16:21
религия
справки
берл лазар
марьина роща
рош ха-шана
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еврейские общины по всему миру вечером в понедельник встречают Рош ха-Шана - новый год по иудеййскому календарю. В России во время праздника Рош ха-Шана (иудейского Нового года) евреи обходят дома единоверцев ритуальными трубами, чтобы даже те, кто не может посетить синагогу, мог исполнить праздничную заповедь, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") - один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником - Йом-Кипур, "день искупления и прощения". В 2021 году он продлится два дня – 7 и 8 сентября, что соответствует 1 и 2 тишрея еврейского календаря, но начнется праздник уже вечером 6 сентября, так как именно с закатом в еврейском календаре начинаются сутки. Таким образом, по иудейскому календарю наступит 6782 год."В Рош-ха-Шана есть очень важная заповедь - услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. Для тех, кто по каким-то причинам не может прийти и услышать звук шофара в синагогу, во многих общинах - в частности в Марьиной роще – есть такая услуга: волонтеры приходят домой к этим людям домой и трубят, чтобы не оставить людей без заповеди", - рассказал Коган. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию.Для праздника, пояснил Коган, используется специальный сборник молитв - махзор. "Как и большинство еврейских праздников, Рош ха-Шана - праздник семейный. Когда стемнеет, мужчины идут в синагогу, молятся, потом приходят домой - там происходит праздничная трапеза. Утро также начинается с молитвы в синагоге, а потом – праздничная трапеза дома. Точно так же пройдет и второй день праздника", - добавил он.Главный раввин Берл Лазар, рассказал его пресс-секретарь, раздаст пришедшим в синагогу подарки к еврейскому Новому году. Он также обратится к общинам с поздравлениями, но основную часть праздника, как и каждый религиозный еврей, проведёт в своей семье.Еврейская община в преддверии праздника рассылает посылки и проводит благотворительные акции для людей, которые еще не охвачены общинной жизнью, сообщил Коган. В них входит все необходимое для празднования Рош а-Шана: краткие махзоры (молитвенники) на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур, календарь на новый 6782 год, баночка меда, виноградный сок и книга Теилим (Псалмы), специально напечатанная для этой акции. "Это - продолжение подобных благотворительных акций, в прошлом году осенью у нас тоже была акция "Тора в каждый дом", когда рассылались томики Торы, а сейчас - новогодние наборы с книгой Теилим", - сказал собеседник агентства.Меры предосторожности при этом при общинных мероприятиях сохраняются: это социальная дистанция, маски, перчатки, использование санитайзеров. По-прежнему не допускаются в синагоги люди с признаками ОРВИ, а при малейших сомнениях в самочувствии рекомендуется оставаться дома. "В общине довольно много привитых и уже переболевших людей. Мы надеемся, что при соблюдении всех необходимым санитарных норм, посещение общественной молитвы будет безопасным", - подытожил Гершон Коган."Самый радостный месяц""Этот год напоминает нам, что Бог всегда обеспечит нужды человека, который ведет праведную жизнь; что работа не цель жизни а только средство, чтобы, благодаря заработку, человек мог заняться главным – семьей, воспитанием детей, любовью к ближнему, помощью другим людям", - говорится в поздравлении главного раввина России Берла Лазара к общинам, предоставленном РИА Новости его пресс-службой.В поздравлении Лазар отметил, что это будет "субботний год" (шнат шмита), когда в Израиле дают отдыхать земле от сельскохозяйственных работ и прощают долги. Кроме того, это високосный год еврейского календаря (шана меуберет), когда добавляется дополнительный месяц - "второй адар"."В Талмуде он назван самым радостным месяцем в году. Соответственно, два адара – это вдвое больше радости!.. Главная идея наступающего года: больше праведной жизни, больше духовного роста, приближение к Богу – вот главный источник радости для человека. Именно такой радости – радости от добрых дел, от праведного служения Богу и ближним, я желаю каждому из нас", - написано в поздравлении.К празднику, сообщает пресс-служба главного раввина, община разослала 30 тысяч посылок, содержащих необходимое для празднования Нового года: краткие махзоры (молитвенники) на Рош а-Шана и на Йом-Кипур, календарь на новый 5782 год, баночка меда, медовый пирог, виноградный сок и книга Теилим (Псалмы), специально напечатанная для этой акции. Это - вторая акция по привлечению в синагоги евреев, еще не охваченных общинной жизнью: в 2020 году осенью проходила акция "Тора в каждый дом", когда рассылались томики Торы.Принцип "каждый сам за себя" и уверенность в завтрашнем дне оказались не более, чем иллюзией, когда мир столкнулся с коронавирусом, уверен Гольдшмидт. "Мы поняли, что бережное отношение к окружающим и ответственность за них – не пустые слова, а реальность, от которой может зависеть жизнь людей. Мы стали больше ценить простые, но по факту самые важные вещи: наших близких, семью и, конечно же, наше здоровье", - добавил он в поздравлении.Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода напомнил верующим о духовном смысле праздника. "То, что недавно казалось нам важным, становится второстепенным, и наоборот. Тем не менее, в жизни человека должны быть константы, абсолютные величины, которые – несмотря ни на какие перипетии судьбы – помогают ему не сбиться с праведного пути, но, напротив, чувствовать свою личную цельность и духовную незыблемость. То, что в Боге и в Его законах есть аксиома бытия, не может быть для человека навязанной истиной или же простой условностью. Но из года в год, меняясь, взрослея, претерпевая успехи и поражения, человек должен формировать свое собственное понимание того, что только духовные ценности имеют абсолютную силу и главное значение в его жизни", - написано в его обращении к общинам.
https://ria.ru/20210906/putin-1748835139.html
https://ria.ru/20210906/evreyskiynovyygod-1748035915.html
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справки, берл лазар, марьина роща, рош ха-шана, россия
12:00 06.09.2021 (обновлено: 16:21 06.09.2021)
 

Иудеи встречают Рош ха-Шана - Новый год по религиозному календарю

© AP Photo / Vadim GhirdaЧлены румынской еврейской общины присутствуют на новогодней религиозной службе Рош ха-Шана в Большой синагоге в Бухаресте, Румыния
Члены румынской еврейской общины присутствуют на новогодней религиозной службе Рош ха-Шана в Большой синагоге в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еврейские общины по всему миру вечером в понедельник встречают Рош ха-Шана - новый год по иудеййскому календарю. В России во время праздника Рош ха-Шана (иудейского Нового года) евреи обходят дома единоверцев ритуальными трубами, чтобы даже те, кто не может посетить синагогу, мог исполнить праздничную заповедь, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") - один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником - Йом-Кипур, "день искупления и прощения". В 2021 году он продлится два дня – 7 и 8 сентября, что соответствует 1 и 2 тишрея еврейского календаря, но начнется праздник уже вечером 6 сентября, так как именно с закатом в еврейском календаре начинаются сутки. Таким образом, по иудейскому календарю наступит 6782 год.
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"В Рош-ха-Шана есть очень важная заповедь - услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. Для тех, кто по каким-то причинам не может прийти и услышать звук шофара в синагогу, во многих общинах - в частности в Марьиной роще – есть такая услуга: волонтеры приходят домой к этим людям домой и трубят, чтобы не оставить людей без заповеди", - рассказал Коган. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию.
Для праздника, пояснил Коган, используется специальный сборник молитв - махзор. "Как и большинство еврейских праздников, Рош ха-Шана - праздник семейный. Когда стемнеет, мужчины идут в синагогу, молятся, потом приходят домой - там происходит праздничная трапеза. Утро также начинается с молитвы в синагоге, а потом – праздничная трапеза дома. Точно так же пройдет и второй день праздника", - добавил он.
Главный раввин Берл Лазар, рассказал его пресс-секретарь, раздаст пришедшим в синагогу подарки к еврейскому Новому году. Он также обратится к общинам с поздравлениями, но основную часть праздника, как и каждый религиозный еврей, проведёт в своей семье.
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Еврейская община в преддверии праздника рассылает посылки и проводит благотворительные акции для людей, которые еще не охвачены общинной жизнью, сообщил Коган. В них входит все необходимое для празднования Рош а-Шана: краткие махзоры (молитвенники) на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур, календарь на новый 6782 год, баночка меда, виноградный сок и книга Теилим (Псалмы), специально напечатанная для этой акции. "Это - продолжение подобных благотворительных акций, в прошлом году осенью у нас тоже была акция "Тора в каждый дом", когда рассылались томики Торы, а сейчас - новогодние наборы с книгой Теилим", - сказал собеседник агентства.
Меры предосторожности при этом при общинных мероприятиях сохраняются: это социальная дистанция, маски, перчатки, использование санитайзеров. По-прежнему не допускаются в синагоги люди с признаками ОРВИ, а при малейших сомнениях в самочувствии рекомендуется оставаться дома. "В общине довольно много привитых и уже переболевших людей. Мы надеемся, что при соблюдении всех необходимым санитарных норм, посещение общественной молитвы будет безопасным", - подытожил Гершон Коган.
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"Самый радостный месяц"

"Этот год напоминает нам, что Бог всегда обеспечит нужды человека, который ведет праведную жизнь; что работа не цель жизни а только средство, чтобы, благодаря заработку, человек мог заняться главным – семьей, воспитанием детей, любовью к ближнему, помощью другим людям", - говорится в поздравлении главного раввина России Берла Лазара к общинам, предоставленном РИА Новости его пресс-службой.

В поздравлении Лазар отметил, что это будет "субботний год" (шнат шмита), когда в Израиле дают отдыхать земле от сельскохозяйственных работ и прощают долги. Кроме того, это високосный год еврейского календаря (шана меуберет), когда добавляется дополнительный месяц - "второй адар".
"В Талмуде он назван самым радостным месяцем в году. Соответственно, два адара – это вдвое больше радости!.. Главная идея наступающего года: больше праведной жизни, больше духовного роста, приближение к Богу – вот главный источник радости для человека. Именно такой радости – радости от добрых дел, от праведного служения Богу и ближним, я желаю каждому из нас", - написано в поздравлении.

К празднику, сообщает пресс-служба главного раввина, община разослала 30 тысяч посылок, содержащих необходимое для празднования Нового года: краткие махзоры (молитвенники) на Рош а-Шана и на Йом-Кипур, календарь на новый 5782 год, баночка меда, медовый пирог, виноградный сок и книга Теилим (Псалмы), специально напечатанная для этой акции. Это - вторая акция по привлечению в синагоги евреев, еще не охваченных общинной жизнью: в 2020 году осенью проходила акция "Тора в каждый дом", когда рассылались томики Торы.
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Принцип "каждый сам за себя" и уверенность в завтрашнем дне оказались не более, чем иллюзией, когда мир столкнулся с коронавирусом, уверен Гольдшмидт. "Мы поняли, что бережное отношение к окружающим и ответственность за них – не пустые слова, а реальность, от которой может зависеть жизнь людей. Мы стали больше ценить простые, но по факту самые важные вещи: наших близких, семью и, конечно же, наше здоровье", - добавил он в поздравлении.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода напомнил верующим о духовном смысле праздника. "То, что недавно казалось нам важным, становится второстепенным, и наоборот. Тем не менее, в жизни человека должны быть константы, абсолютные величины, которые – несмотря ни на какие перипетии судьбы – помогают ему не сбиться с праведного пути, но, напротив, чувствовать свою личную цельность и духовную незыблемость. То, что в Боге и в Его законах есть аксиома бытия, не может быть для человека навязанной истиной или же простой условностью. Но из года в год, меняясь, взрослея, претерпевая успехи и поражения, человек должен формировать свое собственное понимание того, что только духовные ценности имеют абсолютную силу и главное значение в его жизни", - написано в его обращении к общинам.
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