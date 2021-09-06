Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/plan-1748899262.html
Историк рассказал о планах Маннергейма в случае присоединения Карелии
Историк рассказал о планах Маннергейма в случае присоединения Карелии - РИА Новости, 06.09.2021
Историк рассказал о планах Маннергейма в случае присоединения Карелии
Маршал Карл Густав Маннергейм вынашивал планы по этническим чисткам русских и их депортации из Карелии в случае её присоединения к Финляндии, заявил директор... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:42
2021-09-06T16:42
в мире
республика карелия
финляндия
петрозаводск
великая отечественная война (1941-1945)
петрозаводский государственный университет
без срока давности
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/105902/51/1059025128_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_75f953c11b70fdfa6e9297e44f6b337d.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Маршал Карл Густав Маннергейм вынашивал планы по этническим чисткам русских и их депортации из Карелии в случае её присоединения к Финляндии, заявил директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин."Маннергейм осуществлял идею Великой Финляндии, то есть присоединить Карелию. Фактически проводилась расистская политика по отношению к местному населению. Коренными жителями будущей Великой Финляндии становились только карелы, вепсы, другие финно-угры, а русское население считалось мигрантами", - заявил он в ходе презентации книги "Маннергейм и Советский Союз", прошедшей в медиацентре МИА "Россия сегодня".Веригин отметил, что этнических русских планировалось заключить в концлагеря и после победы нацистской Германии, в которую верил Маннергейм, выселить за пределы Великой Финляндии."За два дня до перехода финско-карельской армии севернее ладожского Озера Маннергейм издал приказ №132, четвертый пункт которого гласил: "Русское население захватывать и включать в концлагеря". То есть территория советской Карелии ещё не была оккупирована – ещё предстояла борьба с советской армией, а уже участь русского населения была решена", - подчеркнул историк.Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации.В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% - русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек, всего же финны построили с 1941 по 1944 годы 14 концлагерей, шесть из них в Петрозаводске. За Великую Отечественную войну каждый четвертый в Карелии прошел через финские концлагеря, где их считали "рабами без всяких прав" — именно в таких выражениях о русских, татарах и других местных жителях отзывался Маннергейм.
https://ria.ru/20210711/pobeda-1740769225.html
https://ria.ru/20210524/stalin-1733580471.html
республика карелия
финляндия
петрозаводск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/105902/51/1059025128_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_92ffc8f1834c028b137aa22ac163ccc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, республика карелия, финляндия, петрозаводск, великая отечественная война (1941-1945), петрозаводский государственный университет, без срока давности, россия
16:42 06.09.2021
 
Историк рассказал о планах Маннергейма в случае присоединения Карелии

Историк Веригин: Маннергейм планировал депортацию и чистки русских в случае взятия Карелии

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Финляндии барону Карлу Маннергейму в Хельсинки, Финляндия
Памятник маршалу Финляндии барону Карлу Маннергейму в Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Маршал Карл Густав Маннергейм вынашивал планы по этническим чисткам русских и их депортации из Карелии в случае её присоединения к Финляндии, заявил директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин.
"Маннергейм осуществлял идею Великой Финляндии, то есть присоединить Карелию. Фактически проводилась расистская политика по отношению к местному населению. Коренными жителями будущей Великой Финляндии становились только карелы, вепсы, другие финно-угры, а русское население считалось мигрантами", - заявил он в ходе презентации книги "Маннергейм и Советский Союз", прошедшей в медиацентре МИА "Россия сегодня".
Строительство механического цеха для эвакуированного в Ташкент ростовского предприятия Ростсельмаш (ныне Ташкентский завод сельскохозяйственного машиностроения имени К.Е. Ворошилова). Осень 1941 года. Великая Отечественная война (1941-1945) - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 01:17
Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией
Веригин отметил, что этнических русских планировалось заключить в концлагеря и после победы нацистской Германии, в которую верил Маннергейм, выселить за пределы Великой Финляндии.
"За два дня до перехода финско-карельской армии севернее ладожского Озера Маннергейм издал приказ №132, четвертый пункт которого гласил: "Русское население захватывать и включать в концлагеря". То есть территория советской Карелии ещё не была оккупирована – ещё предстояла борьба с советской армией, а уже участь русского населения была решена", - подчеркнул историк.
Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации.
В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% - русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек, всего же финны построили с 1941 по 1944 годы 14 концлагерей, шесть из них в Петрозаводске. За Великую Отечественную войну каждый четвертый в Карелии прошел через финские концлагеря, где их считали "рабами без всяких прав" — именно в таких выражениях о русских, татарах и других местных жителях отзывался Маннергейм.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 01:32
Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
 
В миреРеспублика КарелияФинляндияПетрозаводскВеликая Отечественная война (1941-1945)Петрозаводский государственный университетБез срока давностиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния