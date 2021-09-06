Историк рассказал о планах Маннергейма в случае присоединения Карелии
Историк Веригин: Маннергейм планировал депортацию и чистки русских в случае взятия Карелии
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Финляндии барону Карлу Маннергейму в Хельсинки, Финляндия
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Маршал Карл Густав Маннергейм вынашивал планы по этническим чисткам русских и их депортации из Карелии в случае её присоединения к Финляндии, заявил директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Сергей Веригин.
"Маннергейм осуществлял идею Великой Финляндии, то есть присоединить Карелию. Фактически проводилась расистская политика по отношению к местному населению. Коренными жителями будущей Великой Финляндии становились только карелы, вепсы, другие финно-угры, а русское население считалось мигрантами", - заявил он в ходе презентации книги "Маннергейм и Советский Союз", прошедшей в медиацентре МИА "Россия сегодня".
Веригин отметил, что этнических русских планировалось заключить в концлагеря и после победы нацистской Германии, в которую верил Маннергейм, выселить за пределы Великой Финляндии.
"За два дня до перехода финско-карельской армии севернее ладожского Озера Маннергейм издал приказ №132, четвертый пункт которого гласил: "Русское население захватывать и включать в концлагеря". То есть территория советской Карелии ещё не была оккупирована – ещё предстояла борьба с советской армией, а уже участь русского населения была решена", - подчеркнул историк.
Всего на контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации.
В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% - русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек, всего же финны построили с 1941 по 1944 годы 14 концлагерей, шесть из них в Петрозаводске. За Великую Отечественную войну каждый четвертый в Карелии прошел через финские концлагеря, где их считали "рабами без всяких прав" — именно в таких выражениях о русских, татарах и других местных жителях отзывался Маннергейм.