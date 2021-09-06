https://ria.ru/20210906/otdykh-1748825212.html

Названы самые популярные направления для отдыха с детьми осенью

Названы самые популярные направления для отдыха с детьми осенью - РИА Новости, 06.09.2021

Названы самые популярные направления для отдыха с детьми осенью

Стало известно, куда семьи с детьми чаще всего ездят отдыхать в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:52

2021-09-06T18:52

2021-09-06T18:52

туризм

дети

отдых

кисловодск

лахденпохья

сочи

москва

ялта

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Стало известно, куда семьи с детьми чаще всего ездят отдыхать в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.По данным исследования, российские туристы с детьми больше всего любят Ялту. На втором месте рейтинга — Сочи, а на третьем — абхазская Гагра.Также в список популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань и Лахденпохья.По данным сервиса, отдыхающие с детьми обычно бронируют жилье на срок от одного до девяти дней и тратят в среднем от 1,9 до шести тысяч рублей в сутки.

https://ria.ru/20210904/voronezh-1748389701.html

кисловодск

лахденпохья

сочи

москва

ялта

гагра

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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