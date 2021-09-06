https://ria.ru/20210906/otdykh-1748825212.html
Названы самые популярные направления для отдыха с детьми осенью
Названы самые популярные направления для отдыха с детьми осенью - РИА Новости, 06.09.2021
Названы самые популярные направления для отдыха с детьми осенью
Стало известно, куда семьи с детьми чаще всего ездят отдыхать в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:52
2021-09-06T18:52
2021-09-06T18:52
туризм
дети
отдых
кисловодск
лахденпохья
сочи
москва
ялта
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Стало известно, куда семьи с детьми чаще всего ездят отдыхать в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.По данным исследования, российские туристы с детьми больше всего любят Ялту. На втором месте рейтинга — Сочи, а на третьем — абхазская Гагра.Также в список популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань и Лахденпохья.По данным сервиса, отдыхающие с детьми обычно бронируют жилье на срок от одного до девяти дней и тратят в среднем от 1,9 до шести тысяч рублей в сутки.
https://ria.ru/20210904/voronezh-1748389701.html
кисловодск
лахденпохья
сочи
москва
ялта
гагра
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дети, отдых, кисловодск, лахденпохья, сочи, москва, ялта, новости - туризм, гагра, туристы, отдых в россии 2021 летом, туризм
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Стало известно, куда семьи с детьми чаще всего ездят отдыхать в бархатный сезон, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.
По данным исследования, российские туристы с детьми больше всего любят Ялту. На втором месте рейтинга — Сочи, а на третьем — абхазская Гагра.
Также в список популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань и Лахденпохья.
По данным сервиса, отдыхающие с детьми обычно бронируют жилье на срок от одного до девяти дней и тратят в среднем от 1,9 до шести тысяч рублей в сутки.