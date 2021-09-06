https://ria.ru/20210906/oshibka-1748887644.html

"Стране конец". Украине предрекли крах из-за одной ошибки

"Стране конец". Украине предрекли крах из-за одной ошибки - РИА Новости, 06.09.2021

"Стране конец". Украине предрекли крах из-за одной ошибки

Жители Украины страдают из-за стремления властей попасть в НАТО и Евросоюз любой ценой, считает эксперт Виктор Скаршевский. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:55

2021-09-06T15:55

2021-09-06T16:57

экономика

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джо байден

владимир зеленский

евросоюз

нато

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жители Украины страдают из-за стремления властей попасть в НАТО и Евросоюз любой ценой, считает эксперт Виктор Скаршевский.По его словам, из-за этой ошибки мир уже не видит Киев в экономическом плане, а в будущем эта стратегия может и вовсе привести к развалу государства.По его мнению, Украине также необходимо стать "нейтральным" государством, перестав делить мир на "натовскую" и "российскую" стороны.Вступление в альянс является целью внешней политики Киева с 2016 года. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что Украине потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что ближайшие 20 лет этого не произойдет.После встречи с американским президентом Джо Байденом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон тем не менее поддерживает североатлантические стремления Киева.

https://ria.ru/20210901/nato-1748251004.html

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украина

киев

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экономика, в мире, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, нато, ситуация на украине