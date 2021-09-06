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Российские вузы назвали основные тенденции в образовании ближайших лет
Российские вузы назвали основные тенденции в образовании ближайших лет - РИА Новости, 06.09.2021
Российские вузы назвали основные тенденции в образовании ближайших лет
Традиционные формы хранения данных в виде печатных и рукописных носителей исчезнут в течение ближайших 10 лет из российской системы образования, а... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:22
2021-09-06T12:36
общество
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Традиционные формы хранения данных в виде печатных и рукописных носителей исчезнут в течение ближайших 10 лет из российской системы образования, а индивидуализация и искусственный интеллект будут играть ключевую роль в формировании учебной траектории, говорится в совместном исследовании Университета Национальной технологической инициативы 2035 ("Университет 2035"), Фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) и госкорпорации развития ВЭБ.РФ.В рамках исследования "Университетом 2035" был проведен опрос среди представителей вузовского сообщества: "Будущее образования: Какими будут университеты через 10 лет?"."Среди процессов или технологий, которые навсегда исчезнут из системы образования через 10 лет, в первую очередь отмечают традиционные формы хранения данных в виде печатных и рукописных носителей", - рассказала ректор "Университета 2035" Нина Яныкина в ходе презентации исследования "Университетские кампусы и город. Повышение конкурентоспособности российского образования".По ее словам, жизнь и процесс обучения студента претерпят существенные изменения из-за надвигающегося процесса цифровизации, но, несмотря на это, полностью исключить из системы образования в будущем формат рукописных работ будет невозможно."Индивидуализация учебного процесса и использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) для формирования учебной траектории будут способствовать гармоничному и эффективному формированию специалиста. Лидерство в онлайн становится новой сверхзадачей системы образования", - отметила эксперт."Не следует забывать об уникальной компетенции университета в глобальном понимании - поисковой, прогностической функции, способности работать с будущим. Такую функцию университетов мы будем продолжать поддерживать, в том числе - через помощь в формировании в вузах точек роста, центров компетенций по работе с будущим", - заключила Яныкина.
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общество, россия
12:22 06.09.2021 (обновлено: 12:36 06.09.2021)
 
Российские вузы назвали основные тенденции в образовании ближайших лет

Российские вузы назвали основные тенденции в образовании ближайших десяти лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты на занятии
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Традиционные формы хранения данных в виде печатных и рукописных носителей исчезнут в течение ближайших 10 лет из российской системы образования, а индивидуализация и искусственный интеллект будут играть ключевую роль в формировании учебной траектории, говорится в совместном исследовании Университета Национальной технологической инициативы 2035 ("Университет 2035"), Фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) и госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
В рамках исследования "Университетом 2035" был проведен опрос среди представителей вузовского сообщества: "Будущее образования: Какими будут университеты через 10 лет?".
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"Среди процессов или технологий, которые навсегда исчезнут из системы образования через 10 лет, в первую очередь отмечают традиционные формы хранения данных в виде печатных и рукописных носителей", - рассказала ректор "Университета 2035" Нина Яныкина в ходе презентации исследования "Университетские кампусы и город. Повышение конкурентоспособности российского образования".
По ее словам, жизнь и процесс обучения студента претерпят существенные изменения из-за надвигающегося процесса цифровизации, но, несмотря на это, полностью исключить из системы образования в будущем формат рукописных работ будет невозможно.
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"Индивидуализация учебного процесса и использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) для формирования учебной траектории будут способствовать гармоничному и эффективному формированию специалиста. Лидерство в онлайн становится новой сверхзадачей системы образования", - отметила эксперт.
"Не следует забывать об уникальной компетенции университета в глобальном понимании - поисковой, прогностической функции, способности работать с будущим. Такую функцию университетов мы будем продолжать поддерживать, в том числе - через помощь в формировании в вузах точек роста, центров компетенций по работе с будущим", - заключила Яныкина.
 
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