https://ria.ru/20210906/nauka-1748831747.html

Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса

Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса - РИА Новости, 06.09.2021

Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса

Роль исторической науки приоритетна при изучении таких важных для сохранения исторической памяти событий, каким был Хабаровский процесс 1949 года над японскими... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:17

2021-09-06T11:17

2021-09-06T14:44

общество

япония

вторая мировая война (1939-1945)

валерий фальков

без срока давности

россия

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748868967_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_a5901335a5c33785cd45c6cd55c54139.jpg

ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Роль исторической науки приоритетна при изучении таких важных для сохранения исторической памяти событий, каким был Хабаровский процесс 1949 года над японскими военными преступниками, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".В ходе форума, в частности, обсуждается, каким введение в научный оборот новых архивных документов, в том числе о Хабаровском трибунале, способствует противодействию попыткам фальсификации истории."Особенно это важно сейчас, потому что прошло достаточно много времени и многие события, к сожалению, интерпретируются по-другому. Мы же живем в мире постправды, где зачастую, не факт, а его интерпретация становится главенствующей. При этом на интерпретациях как раз и строится освещение, формирование смыслового варианта, ассоциативного варианта, и поэтому обращение к самим фактам, первоисточникам чрезвычайно важно", - сказал Фальков.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Читайте полный текст интервью Валерия Фалькова >>

https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html

https://ria.ru/20210906/uchebniki-1748805650.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, япония, вторая мировая война (1939-1945), валерий фальков, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"