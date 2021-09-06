11:17 06.09.2021 (обновлено: 14:44 06.09.2021)
Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса
Фальков: роль исторической науки приоритетна при изучении Хабаровского процесса
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Роль исторической науки приоритетна при изучении таких важных для сохранения исторической памяти событий, каким был Хабаровский процесс 1949 года над японскими военными преступниками, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
В ходе форума, в частности, обсуждается, каким введение в научный оборот новых архивных документов, в том числе о Хабаровском трибунале, способствует противодействию попыткам фальсификации истории.
"Особенно это важно сейчас, потому что прошло достаточно много времени и многие события, к сожалению, интерпретируются по-другому. Мы же живем в мире постправды, где зачастую, не факт, а его интерпретация становится главенствующей. При этом на интерпретациях как раз и строится освещение, формирование смыслового варианта, ассоциативного варианта, и поэтому обращение к самим фактам, первоисточникам чрезвычайно важно", - сказал Фальков.
"А здесь роль науки первична, потому что подлинная наука все-таки исходит от объективной истины", - добавил он.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.