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Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса
Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса - РИА Новости, 06.09.2021
Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса
Роль исторической науки приоритетна при изучении таких важных для сохранения исторической памяти событий, каким был Хабаровский процесс 1949 года над японскими... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:17
2021-09-06T14:44
общество
япония
вторая мировая война (1939-1945)
валерий фальков
без срока давности
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Роль исторической науки приоритетна при изучении таких важных для сохранения исторической памяти событий, каким был Хабаровский процесс 1949 года над японскими военными преступниками, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".В ходе форума, в частности, обсуждается, каким введение в научный оборот новых архивных документов, в том числе о Хабаровском трибунале, способствует противодействию попыткам фальсификации истории."Особенно это важно сейчас, потому что прошло достаточно много времени и многие события, к сожалению, интерпретируются по-другому. Мы же живем в мире постправды, где зачастую, не факт, а его интерпретация становится главенствующей. При этом на интерпретациях как раз и строится освещение, формирование смыслового варианта, ассоциативного варианта, и поэтому обращение к самим фактам, первоисточникам чрезвычайно важно", - сказал Фальков.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Читайте полный текст интервью Валерия Фалькова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210906/protsess-1748804586.html
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общество, япония, вторая мировая война (1939-1945), валерий фальков, без срока давности, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
11:17 06.09.2021 (обновлено: 14:44 06.09.2021)
 
Фальков отметил роль исторической науки при изучении Хабаровского процесса

Фальков: роль исторической науки приоритетна при изучении Хабаровского процесса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Роль исторической науки приоритетна при изучении таких важных для сохранения исторической памяти событий, каким был Хабаровский процесс 1949 года над японскими военными преступниками, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков на полях международного форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".
В ходе форума, в частности, обсуждается, каким введение в научный оборот новых архивных документов, в том числе о Хабаровском трибунале, способствует противодействию попыткам фальсификации истории.
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"Особенно это важно сейчас, потому что прошло достаточно много времени и многие события, к сожалению, интерпретируются по-другому. Мы же живем в мире постправды, где зачастую, не факт, а его интерпретация становится главенствующей. При этом на интерпретациях как раз и строится освещение, формирование смыслового варианта, ассоциативного варианта, и поэтому обращение к самим фактам, первоисточникам чрезвычайно важно", - сказал Фальков.
"А здесь роль науки первична, потому что подлинная наука все-таки исходит от объективной истины", - добавил он.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Читайте полный текст интервью Валерия Фалькова >>
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ОбществоЯпонияВторая мировая война (1939-1945)Валерий ФальковБез срока давностиРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
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