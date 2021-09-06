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НАТО заявила, что обеспокоена ростом ракетного потенциала Китая и России
НАТО заявила, что обеспокоена ростом ракетного потенциала Китая и России - РИА Новости, 06.09.2021
НАТО заявила, что обеспокоена ростом ракетного потенциала Китая и России
НАТО обеспокоена ростом ракетного потенциала Китая и России и призывает к большей прозрачности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на открытии... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:02
2021-09-06T18:02
в мире
йенс столтенберг
китай
нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. НАТО обеспокоена ростом ракетного потенциала Китая и России и призывает к большей прозрачности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на открытии ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения.Конференция проходит 6-7 сентября, организаторами конференции, которая проходит уже в семнадцатый раз, выступают Североатлантический альянс совместно с МИД Дании."Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Россия развивает свои ядерные возможности, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал Столтенберг.По словам генсека, Россия "ввела в эксплуатацию сверхзвуковые системы, провела испытания баллистических ракет воздушного базирования, крылатые ракеты с ядерной установкой. Китай быстро наращивает ядерный потенциал. Все это происходит без каких-либо ограничений и прозрачности и вызывает беспокойство". Столтенберг отметил, что прозрачность и предсказуемость "отвечает общим интересам".Он отметил, что считает НАТО прекрасной платформой для обсуждения этих угроз."Это необходимо для выработки общего понимания по политике в отношении технологий и сохранения технологического превосходства, что также предусматривает, что не следует делиться всем с другими странами без оценки последствий развития новых систем вооружений", - добавил генсек НАТО.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Конференция НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения проходит с 2004 года. Этот международный форум обычно собирает более 150 участников из примерно 50 стран мира и позволяет официальным лицам и экспертам обменяться мнением об угрозах оружия массового уничтожения и путях разоружения.
https://ria.ru/20210628/protsvetanie-1738846125.html
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в мире, йенс столтенберг, китай, нато, россия
18:02 06.09.2021
 
НАТО заявила, что обеспокоена ростом ракетного потенциала Китая и России

Генсек НАТО Столтенберг: передача западных технологий Китаю и России угрожает альянсу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости. НАТО обеспокоена ростом ракетного потенциала Китая и России и призывает к большей прозрачности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на открытии ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения.
Конференция проходит 6-7 сентября, организаторами конференции, которая проходит уже в семнадцатый раз, выступают Североатлантический альянс совместно с МИД Дании.
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"Россия продолжает игнорировать и нарушать правила. Россия развивает свои ядерные возможности, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал Столтенберг.
По словам генсека, Россия "ввела в эксплуатацию сверхзвуковые системы, провела испытания баллистических ракет воздушного базирования, крылатые ракеты с ядерной установкой. Китай быстро наращивает ядерный потенциал. Все это происходит без каких-либо ограничений и прозрачности и вызывает беспокойство". Столтенберг отметил, что прозрачность и предсказуемость "отвечает общим интересам".
"Для НАТО очень важно сохранять технологическое превосходство, поскольку оно позволяет гарантировать безопасность. Сейчас это превосходство подвергается вызовам…, в том числе поскольку Китай делает масштабные инвестиции в новые технологии, которые могут способствовать созданию новых видов вооружений… Мы видим и новые виды вооружений в России… Мы должны опасаться таких угроз сегодня, когда критические технологии оказываются легко доступными странам, которые могут использовать их для создания новых систем вооружений", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что считает НАТО прекрасной платформой для обсуждения этих угроз.
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"Это необходимо для выработки общего понимания по политике в отношении технологий и сохранения технологического превосходства, что также предусматривает, что не следует делиться всем с другими странами без оценки последствий развития новых систем вооружений", - добавил генсек НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Конференция НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения проходит с 2004 года. Этот международный форум обычно собирает более 150 участников из примерно 50 стран мира и позволяет официальным лицам и экспертам обменяться мнением об угрозах оружия массового уничтожения и путях разоружения.
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