Страны G20 приняли обязательства о доступности COVID-вакцин
Страны G20 на встрече минздравов приняли обязательства о всеобщем доступе к COVID-вакцинам
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Подмосковье
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Участники встречи глав минздравов стран "Большой двадцатки", завершившейся в понедельник в столице Италии, единодушно приняли "Римский пакт", по которому взяли обязательства о всеобщем доступе к медицинской помощи и расширении кампании по вакцинациии от коронавируса для развивающихся стран, заявил глава минздрава Италии Роберто Сперанца.
"Никто не должен остаться позади в кампании по вакцинации. Более богатые страны, государства "двадцатки", должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам. Это должно быть сделано как можно скорее, здесь и сейчас", - сказал он на итоговой пресс-конференции.
По словам Сперанцы, страны G20 должны взять бюджетные обязательства, которые должны стать "смирительной рубашкой", поскольку "цифры должны соответствовать возможности обеспечивать право на здоровье".
"Мы исходим из политической цели: мы хотим поставлять вакцины по всему миру и будем делать необходимые инвестиции. Достаточно ли будет этих ресурсов? Хорошо. Будут ли нужны другие? Страны мира сохранят эту приверженность", - сказал Сперанца.
Он подчеркнул, что двухдневный саммит в Риме дал "мощный сигнал миру, который хочет вместе перезапустить собственные системы здравоохранения и бороться с пандемией". Принятый на встрече документ, отметил Сперанца, означает обязательства стран G20 по укреплению систем здравоохранении и служит защите "универсальной модели" о получении медицинской помощи всеми, кто в ней нуждается.
"Мы разделяем основную цель - поставить вакцины во все уголки мира и облегчить их производство. Сегодня производство вакцин ограничено несколькими регионами, вместо этого мы думаем, что для проведения массовой кампании нам необходимо вывести это производство на все территории: недостаточно просто удерживать его в каких-то уголках мира", - сказал глава минздрава Италии .