https://ria.ru/20210906/mifi-1748546804.html
Разработка российских ученых поможет выявить яды во фруктах
Разработка российских ученых поможет выявить яды во фруктах - РИА Новости, 06.09.2021
Разработка российских ученых поможет выявить яды во фруктах
Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в составе международного коллектива разработали метод обнаружения во фруктах... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T07:00
2021-09-06T07:00
2021-09-06T12:14
наука
наука
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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фрукты
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) в составе международного коллектива разработали метод обнаружения во фруктах ядовитого вещества тиабендазола. По словам авторов, преимущества новой технологии — простота, экономичность и возможность найти малые концентрации вредоносных частиц. Результаты опубликованы в журнале Microchemical Journal.В России и Евросоюзе тиабендазол запрещено использовать для обработки пищевых продуктов. Однако он применяется в сельском хозяйстве для обработки растений, чтобы защитить их от вредителей, гниения и плесневения, объяснили ученые. Его остатки легко попадают в окружающую среду и затем в овощи и фрукты, поскольку его вводят в почву.Специалисты разработали новый способ, с помощью которого можно найти тиабендазол во фруктах даже в самой маленькой концентрации. Для этого они создали специальный раствор. Состав химического комплекса подобрали с помощью DFT-расчетов (density functional theory — теория функционала плотности), сравнив электронное строение молекул тиабендазола и других веществ."Задача DFT-расчета заключалась в подборе состава раствора, который подходил бы к тиабендазолу, как ключ к замку. Нам было важно, чтобы полученный раствор эффективно взаимодействовал с токсичным веществом даже в условиях, когда тиабендазола очень мало, а в продукте питания имеются еще и другие загрязнители", — отметил Катин.Протестировав множество вариантов, ученые нашли подходящий молекулярный комплекс на основе бетаина и пирослизевой кислоты, который находит тиабендазол в плодах, связывается с ним и "подсвечивает" его присутствие.Это позволило найти даже самые маленькие дозы токсичного вещества (до 0,1 миллиграмма на литр) практически во всех видах экспортируемых фруктов, рассказали ученые."Предельно допустимое количество тиабендазола во фруктах и овощах устанавливают соответствующие органы государств. Нормы немного отличаются в странах и для разных фруктов и составляют примерно пять миллиграммов на литр. Предложенная нами технология способна определить концентрации тиабендазола в 50 раз меньше предельно допустимой нормы", — уточнил Константин Катин.Ранее тиабендазол искали с помощью капиллярного электрофореза или флюоресцентной спектроскопии. Это дорогостоящие методы, требующие специального оборудования, которое есть далеко не во всех лабораториях, тогда как бетаин и пирослизевая кислота максимально доступны для научных сотрудников.Авторы планируют запатентовать технологию и аккредитовать ее в комиссии Евросоюза, чтобы ее могли использовать для проверки пищевой продукции, экспортируемой из Турции в Евросоюз. Кроме того, специалисты уже разрабатывают аналогичную технологию для поиска токсичных веществ в косметике.В исследовании также принимали участие ученые Турции, Саудовской Аравии и Ирана.
https://ria.ru/20201022/mifi-1580639003.html
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наука, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, университетская наука, россия, москва, фрукты, еда
07:00 06.09.2021 (обновлено: 12:14 06.09.2021)
Разработка российских ученых поможет выявить яды во фруктах
Ученые разработали метод обнаружения во фруктах ядовитого вещества
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ
) в составе международного коллектива разработали метод обнаружения во фруктах ядовитого вещества тиабендазола. По словам авторов, преимущества новой технологии — простота, экономичность и возможность найти малые концентрации вредоносных частиц. Результаты опубликованы в журнале Microchemical Journal
.
В России и Евросоюзе тиабендазол запрещено использовать для обработки пищевых продуктов. Однако он применяется в сельском хозяйстве для обработки растений, чтобы защитить их от вредителей, гниения и плесневения, объяснили ученые. Его остатки легко попадают в окружающую среду и затем в овощи и фрукты, поскольку его вводят в почву.
"Тиабендазол токсичен для человека. Среди основных признаков отравления: тошнота, рвота, головная боль, сонливость, лихорадка. Попав в организм, тиабендазол может привести к печеночной недостаточности, нарушить развитие плода у беременных или вызвать аллергическую реакцию. Токсическое действие этого консерванта на живые организмы признано опасным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Европейского союза и другими подобными организациями", — прокомментировал доцент НИЯУ МИФИ (ИНТЭЛ) Константин Катин.
Специалисты разработали новый способ, с помощью которого можно найти тиабендазол во фруктах даже в самой маленькой концентрации. Для этого они создали специальный раствор. Состав химического комплекса подобрали с помощью DFT-расчетов (density functional theory — теория функционала плотности), сравнив электронное строение молекул тиабендазола и других веществ.
"Задача DFT-расчета заключалась в подборе состава раствора, который подходил бы к тиабендазолу, как ключ к замку. Нам было важно, чтобы полученный раствор эффективно взаимодействовал с токсичным веществом даже в условиях, когда тиабендазола очень мало, а в продукте питания имеются еще и другие загрязнители", — отметил Катин.
Протестировав множество вариантов, ученые нашли подходящий молекулярный комплекс на основе бетаина и пирослизевой кислоты, который находит тиабендазол в плодах, связывается с ним и "подсвечивает" его присутствие.
Это позволило найти даже самые маленькие дозы токсичного вещества (до 0,1 миллиграмма на литр) практически во всех видах экспортируемых фруктов, рассказали ученые.
"Предельно допустимое количество тиабендазола во фруктах и овощах устанавливают соответствующие органы государств. Нормы немного отличаются в странах и для разных фруктов и составляют примерно пять миллиграммов на литр. Предложенная нами технология способна определить концентрации тиабендазола в 50 раз меньше предельно допустимой нормы", — уточнил Константин Катин.
Ранее тиабендазол искали с помощью капиллярного электрофореза или флюоресцентной спектроскопии. Это дорогостоящие методы, требующие специального оборудования, которое есть далеко не во всех лабораториях, тогда как бетаин и пирослизевая кислота максимально доступны для научных сотрудников.
Авторы планируют запатентовать технологию и аккредитовать ее в комиссии Евросоюза, чтобы ее могли использовать для проверки пищевой продукции, экспортируемой из Турции в Евросоюз. Кроме того, специалисты уже разрабатывают аналогичную технологию для поиска токсичных веществ в косметике.
В исследовании также принимали участие ученые Турции, Саудовской Аравии и Ирана.