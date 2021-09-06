https://ria.ru/20210906/materialy-1748804963.html

Фальков сообщил, как будут использовать материалы по Хабаровскому процессу

Фальков сообщил, как будут использовать материалы по Хабаровскому процессу - РИА Новости, 06.09.2021

Фальков сообщил, как будут использовать материалы по Хабаровскому процессу

Материалы по Хабаровскому процессу войдут в учебный модуль и учебное пособие проекта "Без срока давности", также их будут использовать при подготовке юристов и... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T04:53

2021-09-06T04:53

2021-09-06T04:53

общество

япония

вторая мировая война (1939-1945)

дальний восток

фонд президентских грантов

валерий фальков

россия

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ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Материалы по Хабаровскому процессу войдут в учебный модуль и учебное пособие проекта "Без срока давности", также их будут использовать при подготовке юристов и историков, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.По его словам, в прошлом году были разработаны специальный учебный модуль и учебное пособие "Без срока давности" о преступлениях нацистов.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6-7 сентября и посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

https://ria.ru/20210906/zverstva-1748804793.html

япония

дальний восток

россия

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общество, япония, вторая мировая война (1939-1945), дальний восток, фонд президентских грантов, валерий фальков, россия