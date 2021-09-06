Фальков сообщил, как будут использовать материалы по Хабаровскому процессу
Фальков: материалы по Хабаровскому процессу используют в образовательных программах
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Материалы по Хабаровскому процессу войдут в учебный модуль и учебное пособие проекта "Без срока давности", также их будут использовать при подготовке юристов и историков, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Они будут, безусловно, интегрированы в образовательный процесс. У нас есть большой проект "Без срока давности". В рамках этого проекта проводятся и научно-практические конференции", - сказал Фальков журналистам.
По его словам, в прошлом году были разработаны специальный учебный модуль и учебное пособие "Без срока давности" о преступлениях нацистов.
"В основном это было посвящено Нюрнбергскому процессу и тому, что происходило на территории нашей страны. В этом году мы хотим дополнить учебный модуль материалами по Хабаровскому процессу. И, конечно, интегрировать их в первую очередь в подготовку юристов, историков", - сказал Фальков.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6-7 сентября и посвящен Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил юридическую точку во Второй мировой войне, а также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Именно в ходе Хабаровского процесса стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года.