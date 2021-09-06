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Второй марафон "Новое знание" набрал 110 миллионов просмотров
Второй марафон "Новое знание" набрал 110 миллионов просмотров - РИА Новости, 06.09.2021
Второй марафон "Новое знание" набрал 110 миллионов просмотров
Трансляции трехдневного просветительского марафона "Новое знание" набрали 110 миллионов просмотров, а количество лайков и комментариев в соцсетях превысило 4... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:55
2021-09-06T13:55
общество
образование - общество
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Трансляции трехдневного просветительского марафона "Новое знание" набрали 110 миллионов просмотров, а количество лайков и комментариев в соцсетях превысило 4 миллиона, рассказали в пресс-службе марафона.По данным пресс-службы, было подготовлено около 150 часов контента увлекательных лекций, интервью, дискуссий, дебатов.Второй просветительский марафон "Новое Знание" проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.Всего в марафоне приняли участие около 150 спикеров, в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, глава российского МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.
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общество, образование - общество, россия
13:55 06.09.2021
 
Второй марафон "Новое знание" набрал 110 миллионов просмотров

Второй марафон "Новое знание" набрал 110 миллионов просмотров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на тему: "Разговор на равных. Новые правила дипломатии" в рамках II просветительского марафона "Новое Знание" в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на тему: Разговор на равных. Новые правила дипломатии в рамках II просветительского марафона Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Трансляции трехдневного просветительского марафона "Новое знание" набрали 110 миллионов просмотров, а количество лайков и комментариев в соцсетях превысило 4 миллиона, рассказали в пресс-службе марафона.
"У экранов планшетов и мобильных телефонов удалось собрать аудиторию беспрецедентного масштаба: трансляции мероприятия в сети набрали 110 миллионов просмотров, количество лайков и комментариев в социальных сетях превысило 4 миллиона. Более 300 вузов присоединились к Просветительскому марафону онлайн в формате открытых уроков, почти 20 тысяч подключений было совершено из школ в разных регионах страны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, было подготовлено около 150 часов контента увлекательных лекций, интервью, дискуссий, дебатов.
Второй просветительский марафон "Новое Знание" проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.
Всего в марафоне приняли участие около 150 спикеров, в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, глава российского МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.
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