https://ria.ru/20210906/marafon-1748864601.html

Второй марафон "Новое знание" набрал 110 миллионов просмотров

Второй марафон "Новое знание" набрал 110 миллионов просмотров - РИА Новости, 06.09.2021

Второй марафон "Новое знание" набрал 110 миллионов просмотров

Трансляции трехдневного просветительского марафона "Новое знание" набрали 110 миллионов просмотров, а количество лайков и комментариев в соцсетях превысило 4... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:55

2021-09-06T13:55

2021-09-06T13:55

общество

образование - общество

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Трансляции трехдневного просветительского марафона "Новое знание" набрали 110 миллионов просмотров, а количество лайков и комментариев в соцсетях превысило 4 миллиона, рассказали в пресс-службе марафона.По данным пресс-службы, было подготовлено около 150 часов контента увлекательных лекций, интервью, дискуссий, дебатов.Второй просветительский марафон "Новое Знание" проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Татарстане и Владивостоке с 1 по 3 сентября.Всего в марафоне приняли участие около 150 спикеров, в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, глава российского МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

https://ria.ru/20210903/znanie-1748594880.html

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общество, образование - общество, россия