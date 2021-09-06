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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210906/lavrov-1748880036.html
Лавров рассказал, от чего зависит признание правительства талибов
Лавров рассказал, от чего зависит признание правительства талибов - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров рассказал, от чего зависит признание правительства талибов
Москва может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:14
2021-09-06T15:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
сергей лавров
кабул
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Москва может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если об этом (инклюзивности - ред.) пойдет речь, я считаю, мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране", - добавил министр, не исключив, что приглашение российской стороне уже поступило.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
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в мире, афганистан, сергей лавров, кабул, россия
15:14 06.09.2021
 
Лавров рассказал, от чего зависит признание правительства талибов

Лавров: Россия приедет на инаугурацию правительства талибов, если оно будет инклюзивным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Москва может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (члены запрещенной в РФ террористической группировки), включая другие этнические группы - не только пуштунов: это хазарейцы, узбеки, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни", - сказал Лавров журналистам.

"Если об этом (инклюзивности - ред.) пойдет речь, я считаю, мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране", - добавил министр, не исключив, что приглашение российской стороне уже поступило.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
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