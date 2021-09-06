https://ria.ru/20210906/lavrov-1748880036.html

Лавров рассказал, от чего зависит признание правительства талибов

Лавров рассказал, от чего зависит признание правительства талибов - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров рассказал, от чего зависит признание правительства талибов

Москва может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:14

2021-09-06T15:14

2021-09-06T15:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

сергей лавров

кабул

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Москва может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если об этом (инклюзивности - ред.) пойдет речь, я считаю, мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране", - добавил министр, не исключив, что приглашение российской стороне уже поступило.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748498496.html

афганистан

кабул

россия

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в мире, афганистан, сергей лавров, кабул, россия